La pandémie de Covid-19 et le verrouillage qui a suivi a généré beaucoup de peur et de stress dans tous les groupes d’âge. Les enfants s’épanouissent généralement dans des conditions prévisibles, mais les perturbations provoquées par la pandémie les ont grandement affectés physiquement et émotionnellement.

La scolarisation en ligne, l’isolement, la mise en quarantaine à la maison, le manque d’interactions sociales, le manque de sports physiques et l’angoisse des parents ont développé des peurs, de la dépression et de l’ennui chez les enfants. Alors que la plupart des parents étaient impliqués dans la gestion de l’incertitude de la pandémie et faisaient tous les efforts pour assurer la sécurité et la durabilité de leur famille, les besoins émotionnels des enfants ont été en quelque sorte ignorés, souligne Jesal Sheth, consultant principal-pédiatre, Fortis Hospital, Mulund.

Les experts discutent avec IANSlife de l’impact de la pandémie sur les enfants et comment y faire face:

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LES ENFANTS

La pandémie a changé la façon dont les enfants grandissent, apprennent, jouent, se comportent, interagissent et gèrent leurs émotions. On a observé que les enfants avaient des problèmes de conduite, des problèmes avec les pairs, des problèmes d’extériorisation et une détresse psychologique générale. Par rapport aux enfants qui ne faisaient pas d’exercice, les enfants ayant une activité psychique avaient moins d’hyperactivité-inattention et moins de problèmes de comportement prosocial.

De plus, d’un point de vue plus émotionnel, ils ont beaucoup de choses en tête, et le plus grand souci pour eux est de savoir s’ils verront ou non leurs amis à l’école ou s’ils tomberont malades. L’effet conjoint entre les changements de mode de vie et le stress psychosocial causé par le confinement à domicile a peut-être aggravé les problèmes de comportement chez les enfants.

À long terme, cela peut conduire à une rupture émotionnelle chez les enfants, et la même chose peut conduire ces enfants à résister à retourner à l’école après le verrouillage. Cela peut se produire principalement parce que les enfants ont perdu leurs routines de pré-verrouillage et la perte de contact avec leurs pairs et mentors. De plus, les contraintes liées au verrouillage peuvent avoir un effet négatif à long terme sur leur bien-être psychologique global.

Voici comment vous pouvez aider les enfants à faire face au stress lié à Covid:

Aborder les peurs – L’anxiété et la dépression émotionnelle peuvent être combattues par les parents dans une certaine mesure en abordant les peurs des enfants, en discutant des problèmes et des solutions possibles du point de vue de l’enfant

Passer du temps avec les grands-parents – Les enfants qui ont des grands-parents peuvent décider de passer du temps de qualité avec eux

Créez une routine – Les parents peuvent maintenir certaines routines même s’ils sont confinés à la maison. Il est toujours bon que les parents et les enfants puissent planifier des activités ensemble. Les parents doivent également planifier les tâches de leurs enfants une à la fois, les impliquer dans diverses activités à la maison, les éduquer sur les habitudes d’hygiène et la distance sociale.

Jouer à des jeux – Participez à des jeux intérieurs et à des activités créatives. En plus de ces activités, on peut conseiller aux enfants de s’impliquer dans les tâches ménagères et de comprendre leurs responsabilités sociales

Dates de jeu virtuelles – Pour les garder en contact avec vos amis et camarades de classe, planifiez une fête virtuelle et des dates de jeu

Les mauvais comportements peuvent être réorientés et discutés – Les parents devraient accorder plus d’attention au bien-être émotionnel de l’enfant. Continuez à mettre l’accent sur les mesures de Covid-19 telles que le port d’un masque, la distanciation sociale et le lavage fréquent des mains, car la pandémie n’est pas encore terminée. De plus, les enfants devraient être encouragés à socialiser avec leurs amis et camarades de classe par le biais de forums numériques sous la supervision des parents.

