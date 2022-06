Comment aider les ados à avoir une bonne relation avec la nourriture et leur corps

La culture alimentaire américaine est difficile pour tant de gens, et pour les soignants, cela peut être un véritable cauchemar. Les parents, en particulier les mères, sont chargés de servir aux enfants les « bons » aliments et de cultiver la « bonne » attitude envers l’alimentation. Ce que sont exactement les bons aliments et les bonnes attitudes est flou, tant que votre enfant est mince ; s’ils sont gros, il y aura un chœur de gens qui vous diront que tout ce que vous faites est mal et que votre enfant devrait se sentir mal dans sa peau. Pour ajouter à la pression, les parents sont souvent blâmés pour les troubles alimentaires de leurs enfants.

Essayer d’enfiler cette aiguille impossible met un stress énorme sur quelque chose que chaque personne doit faire plusieurs fois par jour : manger.

Il est temps pour un nouvel objectif, en particulier pour les préadolescents et les adolescents. Les soignants ont beaucoup de contrôle direct sur les habitudes alimentaires des jeunes enfants et peuvent également les protéger de certaines pressions extérieures liées à l’alimentation. Mais à l’aube de l’adolescence, les enfants assument davantage la responsabilité de leurs propres choix alimentaires, tout en étant obligés de naviguer dans une culture souvent hostile autour de l’image corporelle.

Être une influence de soutien devient encore plus essentiel à mesure que les enfants deviennent de jeunes adultes; une étape importante consiste à savoir où vous espérez qu’ils arrivent à la fin du processus. Aider votre enfant à éviter un trouble de l’alimentation est un enjeu de table – au-delà de cela, quel devrait être l’objectif lorsque vous parlez aux adolescents de nourriture et d’image corporelle ?

« Nous voulons vraiment qu’ils soient détendus et flexibles autour de la nourriture », dit Wendy Sterling, une diététicienne spécialisée dans les troubles de l’alimentation. « Pour vraiment savoir comment se nourrir d’une manière équilibrée, nourrissante et satisfaisante – et amusante et sociale. »

Si vous espérez jeter les bases pour que vos enfants aient une relation pacifique avec leur corps et ce qu’ils y mettent, voici ce que les experts suggèrent.

Adressez d’abord vos propres bagages

Sterling a écrit Élever des adolescents positifs pour le corps : un guide pour les parents sur la vie sans régime, l’exercice et l’image corporelle avec les co-auteurs Signe Darpinian, thérapeute conjugale et familiale agréée et spécialiste des troubles de l’alimentation, et Shelley Aggarwal, pédiatre spécialisée en médecine de l’adolescence.

Ces experts sont unanimes sur le fait que les soignants devraient passer du temps à réfléchir sur leurs propres sentiments et relations avec la nourriture. Idéalement, cette réflexion se produirait lorsque vos enfants sont jeunes, mais même vérifier avec vous-même avant une conversation avec votre adolescent est utile. De nombreux parents de la génération X et de la génération Y d’aujourd’hui ont grandi en ressentant la pression de perdre du poids, à une époque où les régimes étaient normaux et même encouragés. Il est souvent difficile d’abandonner ces attitudes et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais cela ne signifie pas que les parents doivent être parfaits ; beaucoup peuvent et doivent traverser ce voyage avec leurs enfants.

« Il est important de l’encadrer comme une pratique, pas comme un produit fini », dit Darpinian à propos de l’éradication des attitudes anti-gras. L’objectif n’est pas que la positivité corporelle soit son propre type de pression – où vous vous sentez coupable de vous sentir parfois mal à propos de votre corps – mais qu’il y ait un sentiment général de neutralité envers les corps et la nourriture.

Le simple fait d’éviter de parler de soi ou des autres en rapport avec le corps contribuera grandement à cultiver une atmosphère moins critique, dit Sterling. Les adolescents disent souvent que même les compliments peuvent ressembler à un examen minutieux, explique-t-elle, et dans une culture qui considère presque toujours la perte de poids comme une bonne chose, il est possible que les soignants louent les comportements désordonnés sans s’en rendre compte.

Encourager un modèle « tous les aliments adaptés »

La nourriture est l’une de nos relations les plus durables, dit Darpinian. Nous l’achetons constamment, le préparons, le mangeons et y pensons. Un bon point de départ pour aborder l’alimentation avec les jeunes consiste à mettre en œuvre un modèle « tous les aliments adaptés » dans la conversation et dans la pratique. Dans cette approche, aucun aliment n’est interdit, dit Sterling. Cela signifie «pas seulement avoir du quinoa, du brocoli et du couscous», mais aussi des glucides, de la restauration rapide et des desserts. Rejeter activement une dichotomie bons aliments/mauvais aliments permet aux enfants de comprendre l’éventail des avantages que les aliments peuvent apporter, comme être une source de joie et de plaisir, dit Sterling.

Faire de la place à tous les aliments aide également à corriger l’hostilité que la diététique a traditionnellement manifestée envers les traditions alimentaires de nombreuses cultures. « Il y a vraiment un manque de diversité en ce qui concerne la façon dont nous pensons à la nourriture et la manière dont différentes cultures influencent les choix alimentaires », déclare Aggarwal. Un exemple, dit-elle, est celui des familles d’origine indienne qui sont « poussées à acheter certains aliments pour leur enfant parce qu’ils sont jugés » sains « », même s’ils ne font pas partie de leur culture alimentaire.

La plupart des gens peuvent obtenir les nutriments dont ils ont besoin sans faire de manger un exercice de perfectionnisme, ajoute la diététicienne et nutritionniste Amee Severson. Faire preuve de créativité en matière de nutrition peut atténuer la pression qui serait autrement exercée sur certains aliments. Si, par exemple, vous craignez que vos enfants consomment suffisamment de fibres, expliquent-ils, essayez Metamucil plutôt que de les forcer à manger des légumes qu’ils n’aiment pas.

En fin de compte, assurez-vous que vos enfants savent qu’ils n’ont pas à essayer d’accomplir quoi que ce soit avec de la nourriture, dit Severson : « Vous pouvez simplement manger et exister. »

Laissez le poids en dehors

Severson souligne que les enfants sont censés grandir – et cela signifie prendre du poids, en particulier pendant les pré-adolescentes et les adolescentes. « La prise de poids est censée se produire à la puberté », dit-elle, « et c’est vraiment vilain dans notre culture. » L’une des choses les plus importantes que les soignants – et tous les adultes dans la vie des enfants – peuvent faire, selon Severson, est de « normaliser les changements de poids et les changements corporels » de la puberté et d’abandonner la peur qui l’entoure.

Le corps des enfants n’est pas le problème, peu importe ce qu’ils mangent. Faire pression sur les enfants pour qu’ils perdent du poids ou réduisent leur taille est dangereux. Les attitudes anti-gras sont également dangereuses, mais la solution à cela est le changement sociétal, pas la perte de poids.

Aggarwal déconseille explicitement la pesée de routine des jeunes, tant à la maison qu’au cabinet du médecin. « Le poids ne vous rend pas en bonne santé ou en mauvaise santé », a-t-elle déclaré. Ceci est conforme aux recommandations de l’American Academy of Pediatrics, qui déconseille de discuter de poids avec ou devant des enfants.

« Essayez d’éviter même ces messages subtils sur un bon et un mauvais corps », dit Aggarwal. Elle suggère que les parents travaillent avec des fournisseurs de soins de santé qui ont des approches neutres en matière de poids en matière de santé et de bien-être. Souvent, cela signifie vérifier le site Web d’un fournisseur ou appeler et demander pour voir quelle est son approche. L’Association pour la diversité des tailles et la santé révise également actuellement sa base de données des professionnels de la santé à toutes les tailles, avec une date de lancement cible en juillet 2022.

Faites attention aux messages médiatiques que les enfants reçoivent

Tout le monde peut bénéficier de l’élargissement de la gamme de tailles corporelles qu’ils rencontrent dans les médias. Discutez avec vos enfants des attitudes anti-gras et pro-régime que vous remarquez à la télévision, dans les livres et au cinéma, dit Darpinian. Ceux-ci ne seront pas difficiles à trouver – une étude de 2017 a révélé que la «stigmatisation basée sur le poids» était présente dans 84% ​​des films pour enfants examinés. Pour une direction médiatique positive, recherchez des émissions avec des personnages gras complexes, comme Hulu’s Aigu (attention aux vêtements seuls) ou Mon journal de graisse folle.

Les médias sociaux peuvent également modifier négativement les perceptions de l’image corporelle, mais dans quelle mesure est-il encore pleinement compris. Même ainsi, les algorithmes peuvent être redirigés pour le mieux avec intention et effort. Rechercher et suivre des récits qui font que les jeunes se sentent bien pour des raisons autres que les apparences peut favoriser leur santé mentale et leur bien-être ; L’organisation à but non lucratif britannique The Female Lead a une liste mise à jour de modèles recommandés à suivre comme point de départ. Une autre bonne règle de base est de reculer lorsque tout ce que vous voyez se ressemble : les mêmes corps, les mêmes aliments, les mêmes visuels.

Les adolescents doivent savoir que les personnes qu’ils suivent sur TikTok ou Instagram qui les font se sentir mal à propos de leur corps, de leur exercice ou de leurs habitudes alimentaires « méritent un désabonnement ferme ou au moins un muet », déclare Severson. Au début, il peut être difficile pour les jeunes de remarquer que les personnes qu’ils suivent peuvent affecter leur humeur, mais la pratique de la pleine conscience peut les aider à s’y connecter. De temps en temps, revoir leurs flux sociaux avec eux et établir des parallèles avec leur comportement dans d’autres contextes peut également les aider à démarrer. pour établir ces liens. En cas de doute, sautez la publication – rappelez-leur qu’ils n’ont pas besoin de s’entraîner pour le gramme.

Soyez attentif aux drapeaux rouges

Cultiver un environnement paisible et tolérant autour de la nourriture et du corps est une approche proactive, mais ce n’est pas un fourre-tout. L’adolescence est une période où les enfants repoussent les limites – et les limites autour de la nourriture ne font pas exception. Certaines bonnes habitudes alimentaires peuvent sembler un peu bizarres aux parents, alors essayez de ne pas paniquer à ce sujet.

« Les adolescents peuvent passer par des phases avec de la nourriture, manger la même chose pour les repas, puis s’en lasser et le jurer complètement », explique Sterling. Et les adolescents en pleine croissance, en particulier ceux qui font du sport, peuvent avoir des besoins énergétiques supérieurs à ceux de leurs parents. Les demandes de deuxième et troisième portions ne devraient donc pas être une surprise.

Même ainsi, il est important de connaître les signes avant-coureurs réels autour de la nourriture et de l’image corporelle. Darpinian, Aggarwal et Sterling disent qu’ils entendent souvent les parents d’adolescents en traitement pour des troubles alimentaires à part entière dire qu’ils n’ont pas initialement reconnu un problème parce qu’ils pensaient que leurs enfants « mangeaient simplement plus sainement et faisaient plus d’exercice ».

Alors que la culture diététique encourageait simplement la perte de poids et la restriction alimentaire (vous vous souvenez du régime pamplemousse ?), la « culture du bien-être » d’aujourd’hui est plus subtile, explique Darpinian, même si elle accomplit la même chose. La National Eating Disorders Association reconnaît l’extrême dévotion à une alimentation saine comme une sorte de trouble de l’alimentation à part entière, appelé orthorexie. Cela revient à l’importance de faire de la place pour tous les aliments : Restreindre les groupes d’aliments ou les types d’aliments, pour quelque raison que ce soit, est préoccupant.

« Si ma fille venait me voir et me disait : ‘Je veux juste commencer à manger plus sainement’, je dirais ‘Drapeau rouge ! Drapeau rouge ! », Dit Darpinian. Elle dit qu’elle serait aussi inquiète d’une fixation sur une alimentation saine qu’elle le serait si son enfant commençait à fumer.

N’oubliez pas non plus que les troubles de l’alimentation ne se limitent pas aux filles. Les troubles de l’alimentation des garçons sont souvent négligés – et par conséquent, au moment où les garçons souffrant de troubles de l’alimentation sont vus par un professionnel de la santé, dit Darpinian, ils répondent plus souvent aux critères d’hospitalisation.

Même si vous ne pensez pas que votre enfant est à risque de trouble de l’alimentation, dit Severson, cela vaut toujours la peine de creuser dans ce que les enfants pourraient ressentir autour de la nourriture. Faites attention à ce qui se passe d’autre dans leur vie : comment se passe l’école, à quoi ressemblent leurs amitiés et quel est leur niveau de stress général. Les troubles de l’alimentation, les problèmes d’image corporelle et les préoccupations concernant la nourriture n’existent pas dans le vide, dit Severson; ils sont « vraiment liés à tout le reste ».

