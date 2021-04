Comment aider, faire un don, faire preuve d’empathie

À l’heure actuelle, l’Inde est aux prises avec une poussée incessante de COVID-19. Les gens meurent à un nombre record, avec 3498 décès enregistrés rien que jeudi, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les hôpitaux manquent de personnel et sont débordés, et les médecins se tournent vers les médias sociaux pour quémander des bidons d’oxygène alors que les patients meurent en masse.

L’Inde détient désormais le deuxième plus grand nombre de cas de COVID-19 au monde – plus de 18 millions depuis le début de la pandémie – et les experts estiment que ce nombre est probablement sous-dénombré.

Lorsque Nisha Sharma, une influenceuse en Australie, a entendu les descriptions «inimaginables» de la scène en Inde de la part de sa famille et de ses amis, elle a été terrifiée.

« C’est une situation vraiment terrible », a déclaré Sharma, qui a grandi en Inde. « Il n’y a pas d’endroit où brûler les cadavres et les crématoires sont pleins. Vous pouvez imaginer à quel point cette situation est grave. Je pense que les Indiens vivant à l’étranger ou en Inde connaissent tous quelqu’un qui a été infecté ou au moins une personne qui a perdu un vie. »

Bien que la crise se produise à 8 000 kilomètres de là, elle frappe près de chez nous pour de nombreuses personnes en dehors de l’Inde, et les experts disent que nous devons être plus conscients des conséquences que la tragédie pourrait avoir sur ceux qui nous entourent.

«Si vous travaillez avec des équipes indiennes, il est probable qu’eux-mêmes ou leurs familles / amis / proches se battent dans des moments difficiles face au COVID», a écrit Rohit Narula sur LinkedIn. Narula est partenaire fiscal d’EY à Hong Kong. « La petite demande est de leur montrer une certaine empathie et de leur donner du temps pour les petits retards, pendant qu’ils résistent à ces moments personnels difficiles. »

Sharon Steed, fondatrice de Communilogue, un programme de formation à l’empathie, a déclaré qu’il pourrait être difficile pour les Américains de se connecter avec l’actualité à l’étranger car, 14 mois après le début de la pandémie, certains ressentent de la fatigue liée aux coronavirus.

«Il est difficile de se soucier de ce que vit une autre personne alors que nous avons l’impression d’avoir tellement souffert, mais nous tous ici sur cette planète sommes connectés», a-t-elle déclaré. «C’est une période très bizarre de ce siècle où nous vivons tous la même chose où que nous soyons, et nous le faisons ensemble.

« En tant que communauté mondiale, nous devons nous soucier »

La vie quotidienne en Inde contraste fortement avec ce qui se passe en Amérique. Aux États-Unis, des millions de personnes ont été vaccinées et le CDC a annoncé mercredi que les Américains vaccinés n’ont pas à porter de masques à l’extérieur.

« L’Inde est ma maison, et l’Inde saigne. Et nous, en tant que communauté mondiale, devons nous en soucier », a déclaré Priyanka Chopra dans une vidéo Instagram jeudi. « Parce que si tout le monde n’est pas en sécurité, personne n’est en sécurité. »

« Peu importe d’où vous venez, ce qui se passe dans la plus grande démocratie du monde est une crise humanitaire – l’Inde a besoin de nous. C’est réel et dévastateur », a écrit Mindy Kaling à côté d’une infographie sur la deuxième vague de l’Inde.

Sharma a déclaré que la crise affecte plus de personnes que nous ne le pensons.

«Tout le monde connaîtra quelqu’un au travail ou dans son quartier ou n’importe où (qui ressent l’impact de la crise en Inde). Et chaque Indien connaît quelqu’un qui a de la famille qui est infecté ou quelqu’un qui a perdu la vie», a-t-elle déclaré. « Chaque Indien traverse une période de stress sur le moment. »

La Dre Judith Orloff, psychiatre et auteure de «The Empath’s Survival Guide: Life Strategies for Sensitive People», a déclaré que ses patients indo-américains traversent une «période incroyablement difficile».

« C’est tellement difficile, parce qu’ils veulent rentrer (en Inde), mais ils ne peuvent pas en ce moment. C’est une lutte », a déclaré Orloff.Jeudi, le CDC a recommandé aux voyageurs «d’éviter tout voyage en Inde».

L’état de la pandémie devrait «éveiller tout le monde au fait que nous sommes connectés».

«Ce n’est pas parce que l’Inde est si loin de nous que nous n’y sommes pas connectés, et l’empathie nous permet de ressentir cette interconnexion et de sortir de l’attitude égocentrique dont nous sommes les seuls à avoir souffert, » elle a dit.

Comment pouvons-nous montrer de l’empathie et exprimer votre soutien?

Steed dit que les gens peuvent trouver «difficile» de montrer leur soutien de loin. Voici quelques suggestions pour exploiter l’empathie:

Ecoutez: Dr. Colter Ray, entraîneur Empathy Bootcamp et professeur à l’Université d’État de San Diego, a déclaré qu’il était important d’écouter vraiment ceux qui sont touchés.Bien qu’il puisse être tentant de réfléchir à nos propres expériences avec le virus, il a expliqué qu’il était important d’éviter de le ramener à nous-mêmes.

« Nous devons permettre aux gens d’exprimer leur réalité telle qu’elle est sur le terrain pour eux », a-t-il déclaré.

Restez calme et recueilli: Bien que la crise en Inde soit dévastatrice, Orloff a déclaré qu’il était essentiel de rester calme et recueilli lorsqu’il s’adressait aux personnes touchées.

«Évitez d’en parler constamment et ne dites pas des choses comme: ‘Oh, c’est tellement horrible. Je ne sais pas comment tu peux le supporter.’ ‘

Elle a ajouté: « Si vous êtes paniqué ou anxieux, cela ne fera rien pour eux ou pour vous. »

Faites attention aux nouvelles: Le moins que nous puissions faire est de faire attention et de rester au courant de ce qui se passe en Inde, a déclaré Steed.

« Je sais que les gens n’ont pas beaucoup de temps pour faire beaucoup de recherches sur la gravité de la pandémie en Inde, mais je pense que nous devrions prendre le temps de faire part de leurs sentiments et de prêter attention à la souffrance et à la douleur. se passe là-bas », a-t-elle dit.

Enregistrement: Ray a suggéré de se renseigner auprès de collègues ou d’amis concernés en leur demandant: « Comment allez-vous aujourd’hui? »

« Mais attendez trois secondes avant de répondre, pour vraiment donner à cette personne le temps d’en parler », a-t-il ajouté.

Tirez parti de vos propres expériences: Steed a déclaré que de nombreux Américains comprendraient ce que l’on ressent dans une situation où des dizaines de milliers de personnes meurent d’une maladie difficile à contrôler. Cette expérience partagée est ce qui peut nous permettre de «vraiment comprendre ce que les gens en Inde et leurs familles vivent dans cet état et à l’heure actuels».

« Nous avons déjà vu cela avant, comme au début de 2020, lorsque le virus était en Chine, en France et en Italie. Nous l’avons tous considéré comme: » Oh, ça se passe là-bas, ça ne vient pas ici. Et puis ça est venu ici », a-t-elle dit, ajoutant que« lorsqu’une personne souffre, nous le sommes tous ».

Comment aider l’Inde

Les expéditions de réservoirs d’oxygène et d’appareils de fabrication d’oxygène devraient être en route vers l’Inde dans la semaine prochaine, ont déclaré mardi des responsables de la Maison Blanche.

Des médicaments comme le remdesivir qui aident les patients atteints de COVID-19 à récupérer plus rapidement seront bientôt envoyés, et l’administration a promis d’envoyer 60 millions de doses de vaccin fabriqué par AstraZeneca.

« Nous envoyons immédiatement toute une série d’aide dont (l’Inde) a besoin », a déclaré mardi le président Joe Biden.

Si vous cherchez à vous impliquer, nous avons rassemblé quelques moyens de soutenir l’Inde dans l’intervalle.

Fondation Hemkunt: Cette ONG vise à fournir gratuitement des bouteilles d’oxygène aux patients atteints de COVID-19.

Cette ONG vise à fournir gratuitement des bouteilles d’oxygène aux patients atteints de COVID-19. Khalsa Aid : Cette plate-forme internationale fournit une aide humanitaire, y compris des concentrateurs d’oxygène et des fournitures médicales, dans les zones sinistrées, y compris l’Inde.

: Cette plate-forme internationale fournit une aide humanitaire, y compris des concentrateurs d’oxygène et des fournitures médicales, dans les zones sinistrées, y compris l’Inde. Ketto: Il s’agit d’une plate-forme de financement participatif en Inde engagée à sensibiliser et à collecter des fonds pour l’Inde.

Il s’agit d’une plate-forme de financement participatif en Inde engagée à sensibiliser et à collecter des fonds pour l’Inde. Sewa International: Cette organisation à but non lucratif a lancé sa campagne «Aidez l’Inde à vaincre COVID-19» pour expédier des concentrateurs d’oxygène et fournir de la nourriture et des médicaments aux familles à travers le pays.

