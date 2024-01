Comment Ai Weiwei marie le plaidoyer et l’art dans son pays et à l’étranger ‹ Literary Hub

Ai Weiwei, Elettra Stamboulis et Gianluca Costantini

Ai Weiwei dirige une pratique diversifiée et prolifique qui englobe l’installation sculpturale, la réalisation de films, la photographie, la céramique, la peinture, l’écriture et les médias sociaux. Né à Pékin, en Chine, en 1957, c’est un artiste conceptuel qui fusionne l’artisanat traditionnel et son héritage chinois, se déplaçant librement entre une variété de langages formels pour réfléchir aux conditions géopolitiques et sociopolitiques contemporaines. Le travail et la vie d’Ai Weiwei interagissent et s’informent régulièrement, s’étendant souvent à son activisme et à sa défense des droits humains internationaux.

Elettra Stamboulis est né en 1969 à Bologne, en Italie. Elle est commissaire d’exposition et scénariste de bandes dessinées basée à Ravenne, en Italie. Ses romans graphiques incluent Le Dompteur d’Istanbul (Virgule 22, 2008) ; Officine du Macello (Edizioni del Vento, 2008 ; réimprimé par Eris Edizioni, 2014) ; Une scène avec Gramsci (Becco Giallo, 2012) ; Arrivéederci Berlinguer (Becco Giallo, 2013) ; Pertini tra le nuvole (Becco Giallo, 2014) ; et Journal secret de Pasolini (Becco Giallo 2015), le tout avec des dessins de Gianluca Costantini. Elle a également écrit de nombreuses nouvelles traduites en anglais, français, turc et grec, notamment pour Le Monde Diplomatique, Babelet Léman.

Gianluca Costantini est un dessinateur, journaliste comique et activiste italien. Il a contribué à de nombreuses publications et est l’auteur de plusieurs romans graphiques. Il est bien connu pour ses dessins liés aux campagnes en faveur des droits de l’homme dans le monde entier. Il collabore avec des organisations telles que le Comité pour la protection des journalistes, ActionAid et SOS Méditerranée. En 2019, il a reçu le Prix Art et Droits de l’Homme d’Amnesty International.