Comment aggraver une rupture, d’un point de vue juridique – Shaw Local

La plupart du temps, lorsqu’un client qui est en train de rompre contacte notre équipe juridique, il dit qu’il veut avoir un divorce ou un accord parental peu coûteux, rapide, coopératif et pacifique. Ensuite, les choses suivantes se produisent et le processus devient coûteux, long et laid. Voici des façons de rendre une rupture plus difficile.

Se livrer à tout type de violence ou d’agression physique, émotionnelle ou financière. Obtenez une ordonnance de protection pour essayer d’obtenir un avantage avec le temps parental. Signalez votre partenaire au DCFS sans problème de sécurité très sérieux. Interférez avec le temps parental de votre partenaire et de vos enfants. Quittez la maison partagée avant que le processus ne soit finalisé en l’absence de violence physique.

Quittez la région, l’état ou le pays avec vos enfants. Emménagez avec une nouvelle personne significative ou ayez une nouvelle personne significative dans votre maison. Présentez une nouvelle personne significative à vos enfants sans discussion préalable. Publiez des photos de vous en vacances, dans des bars ou avec une nouvelle personne importante.

Arrêtez de payer les factures courantes, en particulier les factures hypothécaires, Internet et de carte de crédit. Essayez de persuader votre partenaire de renoncer à un soutien ou à une partie de vos biens communs. Parlez négativement de votre partenaire à vos enfants. Appelez vos enfants « mes » enfants. Quittez votre emploi ou essayez de cacher de l’argent ou de le transférer à un ami ou à un membre de votre famille. Détruisez ou cachez les documents financiers.

Obtenez un nouveau tatouage. Inscrivez-vous pour un abonnement à une application de rencontres. Achetez une arme.

Essayez de « partager » un avocat. Engagez une procédure judiciaire lorsque vous êtes en colère. Attendez-vous à « gagner » ou à emmener l’autre personne « chez le nettoyeur ».

Si vous faites l’une des choses énumérées ci-dessus, vous et vos enfants perdrez, et les avocats en profiteront. Suivez cet espace le mois prochain lorsque nous parlerons des choses que vous pouvez faire pour atteindre les objectifs initiaux d’un divorce ou d’une rupture pacifique.

