Comment Afrilabs alimente la révolution technologique en Afrique grâce à la communauté

Depuis plus d’une décennie, AfriLabs est à l’avant-garde de la culture d’un écosystème technologique dynamique sur le continent africain.

Grâce à la force des réseaux communautaires, cette organisation est devenue une force motrice du changement, catalysant l’innovation et les progrès technologiques en Afrique.

Le rassemblement annuel AfriLabs, organisé à Kigali, au Rwanda, témoigne de son engagement à unir la communauté technologique africaine. Avec plus de 400 pôles d’innovation réunis, l’événement devient un creuset pour les jeunes innovateurs, entrepreneurs et startups de divers secteurs.

Le rassemblement de cette année en octobre visait à renforcer l’écosystème technologique, en tirant parti de l’innovation et des technologies numériques pour créer des entreprises durables, générer des emplois et favoriser le développement économique, selon la directrice exécutive Anna Ekeledo.

Le cabinet de conseil McKinsey and Company prédit que l’économie numérique de l’Afrique atteindra un un chiffre stupéfiant de 712 milliards de dollars d’ici 2050le positionnant comme une puissance mondiale.

Comme le dit Ekeledo : « Notre population jeune et dynamique est désireuse de saisir le pouvoir de la technologie et de l’innovation pour surmonter les défis et créer des opportunités en Afrique.

L’événement a également marqué la signature de partenariats importants, dont un avec Algérie Venture, axé sur l’exploration des opportunités de coopération et le soutien à la gestion, au financement et à la promotion de startups à travers l’Afrique.

Ekeledo a souligné l’opportunité pour les startups algériennes de se connecter à l’écosystème d’innovation africain plus large et pour Afrilabs d’étendre sa portée en Afrique du Nord.

L’organisation s’est également associée à Builder.ai, dévoilant une collaboration visant à fournir un soutien technique aux entrepreneurs et innovateurs africains. Ce partenariat vise à combler le fossé pour ceux qui disposent de solutions innovantes mais qui manquent de ressources et de savoir-faire technique pour développer des applications et des logiciels essentiels.

L’aventure d’AfriLabs a commencé en 2011 avec seulement cinq membres répartis dans quatre pays africains. Aujourd’hui, elle compte 435 membres dans les 54 pays africains.

L’approche multiforme de l’organisation comprend le renforcement des capacités, le plaidoyer politique, la mise en réseau, des modèles de financement innovants et un fort accent sur l’inclusion du genre.

Avec une femme pionnière à sa tête, Afrilabs s’attaque à l’écart entre les sexes dans l’industrie technologique, reconnaissant que le paysage technologique africain reste majoritairement dominé par les hommes.

AfriLabs a des projets ambitieux, se concentrant sur la mise à l’échelle des initiatives récemment lancées comme AfriLabs Connect et RevUp Women, en partenariat avec la Fondation Visa. L’organisation vise également à autonomiser 50 000 entreprises dirigées par des femmes dans toute l’Afrique en proposant des sessions de formation, de mentorat et de renforcement des capacités.

Le projet, actuellement dans sa phase pilote, se déroule dans 10 pôles d’innovation dans 10 villes, couvrant cinq pays et bénéficiant à 500 femmes entrepreneures.

« Nous prévoyons d’injecter 10 000 $ dans 10 entreprises appartenant à des femmes grâce à l’initiative Catalytic Africa et d’établir cinq réseaux de mentorat qui s’étendent à travers le continent », a déclaré Ekeledo.

« Nous avons élaboré une approche globale, en tirant parti de stratégies telles que l’apprentissage entre pairs et le mentorat par des entraîneures. Ces tactiques s’alignent parfaitement sur la stratégie d’inclusion plus large d’AfriLabs, garantissant que les femmes entrepreneures disposent d’un système de soutien adapté à leurs besoins spécifiques », a-t-elle ajouté.

Le programme Catalytic Africa, un modèle de financement innovant conçu par Afrilabs en partenariat avec l’African Business Angel Network, a été lancé il y a trois ans, explique Ekeledo.

Le programme obtient des fonds auprès de divers partenaires et contribue à un pool central, servant de fonds de contrepartie ou de co-investissement, encourageant les investissements dans des startups viables affiliées à AfriLabs.

« Dans ce modèle, nous connectons les innovateurs, les intrapreneurs de notre réseau aux investisseurs d’une banque, puis nous versons le fonds lorsqu’un investissement est réalisé, puis nous fournissons un soutien de suivi… Nous construisons un écosystème holistique qui créera prospérité et richesse pour toutes les personnes impliquées, pour les innovateurs et pour les partenaires », a déclaré Ekeledo.

L’impact d’Afrilabs s’étend au-delà du réseautage ; il a joué un rôle central en influençant les changements politiques et en créant un environnement favorable aux startups.

« Nous avons eu un effet multiplicateur et cela se voit dans les réussites qui émergent des pôles. Les startups soutenues par AfriLabs ont non seulement reçu des financements, mais ont également créé des centaines d’emplois, contribuant ainsi à la croissance économique de l’Afrique », a déclaré Ekeledo à CNN lors du rassemblement au Rwanda.

Les pôles d’innovation, cruciaux pour le développement de l’écosystème entrepreneurial du continent, reçoivent le soutien d’Afrilabs, ces pôles, à leur tour , offrir une plateforme aux entrepreneurs

Oswald Osaretin Guobadia, qui se décrit comme un évangéliste du numérique et est associé directeur de DigitA, atteste du profond impact qu’Afrilabs a eu.

Il a déclaré à CNN : « Ce n’est que lorsque j’ai assisté à leur rassemblement annuel de 2021 à Abuja que j’ai compris le vaste impact d’Afrilabs sur les pôles d’innovation du continent africain.

« C’est exactement ce qui est incroyable chez Afrilabs : ils soutiennent les supporters. Ils constituent une épine dorsale essentielle des pôles qui fournissent une plateforme aux entrepreneurs », a-t-il ajouté.

Afrilabs a également joué un rôle en influençant les changements politiques et a joué un rôle déterminant dans l’émergence de « start-up actes » qui façonnent des environnements réglementaires favorables à l’innovation.

Sa participation au Nigeria Startup Act et au programme en cours d’adoption par l’État du Nigeria Startup Act témoigne de son engagement à stimuler les conversations et à provoquer le changement, déclare Guobadia.

« Le Nigeria StartUp Act (NSA)… a identifié Afrilabs comme un bâtisseur communautaire clé de pôle d’innovation. Leur implication dans l’élaboration de la loi a été inestimable.

“Ils joueront également un rôle crucial dans le programme d’adoption par l’État du Nigeria Startup Act en utilisant leur vaste réseau de membres nigérians pour mener la conversation à travers les États”, a-t-il ajouté.