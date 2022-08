Apple a ramené le lecteur de musique plein écran Lock Screen avec iOS 16, permettant aux utilisateurs de voir la pochette complète de l’album pour la chanson qu’ils écoutent avec des commandes en bas pour sauter, frotter et changer le volume à la volée.

Le lecteur de musique plein écran était disponible pour la dernière fois avec iOS 10, avec Apple resélectionnant le lecteur de musique dans le cadre de la refonte de l’écran de verrouillage d’iOS 16, qui offre des options de personnalisation permettant aux utilisateurs de modifier l’apparence de la date et de l’heure avec des styles de type et des choix de couleurs. , ajoutez des widgets à l’écran de verrouillage pour obtenir des informations en un coup d’œil, telles que les événements de calendrier à venir, la météo et les niveaux de batterie, les notifications de déplacement, etc.

Lorsque le lecteur de musique plein écran est activé, la pochette de l’album de la chanson que l’utilisateur écoute prend toute la priorité sur l’écran de verrouillage, l’arrière-plan de l’écran de verrouillage changeant dynamiquement pour correspondre à la couleur d’arrière-plan de la pochette de l’album.

Comment afficher le lecteur de musique en plein écran sur l’écran de verrouillage dans iOS 16

Commencez à écouter une chanson en sélectionnant une piste dans l’application Musique ou en demandant à Siri

Verrouillez l’appareil et appuyez sur l’écran de verrouillage

Appuyez sur la couverture de l’album sur l’aperçu du mini lecteur de musique en bas de l’écran

À partir du lecteur plein écran, les utilisateurs peuvent AirPlay de la musique de leur iPhone sur des haut-parleurs connectés, y compris HomePod.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.