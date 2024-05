Comment affectent-ils la propagation des maladies ? : Chèvres et soda : NPR

basculer la légende John Moore/Getty Images

Les scientifiques savent depuis longtemps que l’activité humaine favorise souvent la propagation des agents pathogènes.

Le changement climatique d’origine humaine peut pousser les moustiques ou les tiques porteurs de maladies vers de nouveaux endroits à mesure que les températures augmentent, et la déforestation peut exposer les humains à des virus circulant chez des espèces autrefois isolées. Mais malgré des centaines d’études portant sur l’influence humaine sur les maladies infectieuses, les scientifiques ne savaient pas si certaines activités étaient plus importantes que d’autres pour augmenter le risque.

Aujourd’hui, de nouvelles recherches clarifient ce tableau et suggèrent que la transformation de la planète par l’humanité alimente la propagation de maladies infectieuses dangereuses, non seulement pour les humains mais aussi pour d’autres animaux et plantes.

Le changement climatique, la propagation des espèces envahissantes et la perte de biodiversité (lorsque les espèces déclinent ou disparaissent) sont autant de déclencheurs qui peuvent jouent un rôle démesuré dans le déclenchement d’épidémies de maladies infectieuses dans le monde, selon une analyse des recherches existantes publiée ce mois-ci dans Nature. L’étude a révélé que ces changements avaient des effets assez constants sur la propagation des maladies infectieuses, quelle que soit la situation géographique ou l’espèce, soulignant la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de conserver la biodiversité, selon les scientifiques.

« Il s’agit d’un journal véritablement monumental », a déclaré Colin Carlson, un biologiste du changement global à l’Université de Georgetown qui n’a pas participé à la recherche. Bien qu’il soit important d’être prudent quant à ce que ces types de méta-analyses peuvent révéler, dit-il, « le message fondamental ici est que le changement global est en train de redéfinir complètement le risque de maladie dans chaque système et dans chaque forme de vie sur Terre ».

Focus sur les « moteurs du changement mondial »

Alors que les parasites et les agents pathogènes peuvent être influencés par une multitude de facteurs différents, les chercheurs se sont concentrés sur cinq « facteurs de changement globaux » clés qui bouleversent les écosystèmes : le changement de la biodiversité (par exemple, la diminution du nombre d’espèces dans un écosystème ou de la taille de leur population) , le changement climatique, la pollution chimique, les espèces envahissantes et la perte d’habitat.

« Les ressources disponibles pour surveiller, contrôler et gérer les maladies infectieuses sont limitées », déclare Jason Rohr, biologiste à l’Université de Notre Dame et co-auteur de l’étude. « Il est vraiment utile pour les décideurs politiques de mieux comprendre quels facteurs de changement mondial augmentent le plus le risque d’épidémies. »

Pour obtenir cette vision plus large, Rohr et ses collègues ont construit un ensemble de données à partir de près de 1 000 études réalisées sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique. L’équipe a examiné 1 497 combinaisons hôte-pathogène/parasite (telles que les humains et le paludisme, ou les plantes et les maladies fongiques). Parmi toutes ces combinaisons, l’équipe a analysé plusieurs milliers de cas de ces facteurs de changement global influençant les résultats des maladies infectieuses chez les plantes, les animaux et les humains, comme l’augmentation des cas ou la gravité d’une maladie.

En adoptant une vision aussi globale de l’impact des maladies sur tant d’espèces différentes, au lieu de se concentrer uniquement sur les maladies humaines, les chercheurs ont pu rechercher des mécanismes généraux susceptibles d’agir à grande échelle.

« Nous recherchons des modèles généraux car s’ils sont vrais, ils pourraient s’appliquer aux humains », a déclaré Carlson. « Même si ces découvertes s’appliquent aux chauves-souris, aux rongeurs et aux primates, mais pas nécessairement à nous, c’est quand même mauvais pour nous si les chauves-souris et les rongeurs sont plus malades, dit-il, en partie parce que ces maladies pourraient nous envahir.

Pour toutes ces espèces, la perte de biodiversité est apparue comme le principal facteur d’augmentation du risque de maladies infectieuses, suivie par l’introduction de nouvelles espèces, le changement climatique et, dans une moindre mesure, la pollution chimique.

Les changements dans la biodiversité peuvent attiser les maladies de plusieurs manières. Lorsqu’une espèce est introduite dans un nouvel endroit, elle apporte souvent ses parasites et ses maladies, comme cela s’est produit lorsque le moustique tigre asiatique est arrivé en Europe, amener maladies comme la dengue et le chikungunya.

Un déclin global de la biodiversité peut accroître les maladies infectieuses grâce à ce que les écologistes appellent l’effet de dilution. Les parasites et les agents pathogènes pathogènes ont tendance à survivre et à mieux se propager s’ils infectent des hôtes animaux abondants plutôt que des espèces hôtes plus rares, simplement parce qu’il y a plus d’hôtes à infecter. Et lorsque la biodiversité diminue en raison de l’activité humaine, les espèces rares ont tendance à être les premières à disparaître, explique Rohr. En leur absence, les espèces les plus communes – et les maladies qu’elles transportent – ​​peuvent souvent se multiplier, entraînant globalement davantage de maladies.

Les chauves-souris, qui abritent de nombreux virus potentiellement dangereux, en sont un exemple. Une étude publiée en avril a révélé que les groupes de chauves-souris contenant de nombreuses espèces de chauves-souris différentes abritent moins de coronavirus que des groupes moins diversifiés. Cette découverte renforce l’idée selon laquelle la conservation de la biodiversité peut empêcher les types d’événements de propagation d’agents pathogènes de l’animal à l’homme que la plupart des scientifiques soupçonnent d’être à l’origine de la pandémie de COVID-19.

Étonnamment, la perte d’habitat – qui constitue une cause majeure du déclin de la biodiversité – a été associée à un diminuer dans les résultats des maladies infectieuses.

Le rythme rapide de l’urbanisation explique probablement ce résultat contre-intuitif, dit Rohr. Lorsqu’une prairie ou une forêt est rasée au bulldozer pour le développement humain, la plupart des plantes et des animaux sont anéantis – ainsi que leurs parasites pathogènes. Les zones urbaines ont également tendance à bénéficier d’un meilleur assainissement et d’un meilleur accès aux soins de santé, ce qui pourrait également expliquer ce résultat surprenant.

Néanmoins, l’absence d’effet de la perte d’habitat est quelque peu surprenante, étant donné que les scientifiques ont établi des liens clairs entre la déforestation et le risque accru de maladies comme Ebola.

L’étude montre « un effet très clair de perte de biodiversité et non un effet clair de déforestation », explique Carlson. « Cela ne signifie pas nécessairement que la déforestation ne provoque pas l’émergence de maladies, d’autant plus que nous savons que la déforestation entraîne une perte de biodiversité. »

Cet écart met en évidence la façon dont les nuances peuvent se perdre dans les méta-analyses.

Mises en garde et limites

Envisager ce problème d’un point de vue aussi élevé peut rendre difficile la détection du rôle majeur que certaines forces pourraient jouer dans des endroits spécifiques, ou pour certaines maladies qui présentent un plus grand risque pour les humains, explique Erin Mardochéeun écologiste des maladies à l’Université de Stanford qui n’a pas participé à l’étude.

Lorsque les chercheurs se sont concentrés uniquement sur les maladies qui se propagent entre les animaux et les humains, par exemple, le changement climatique est apparu comme le principal facteur de pires résultats, la perte de biodiversité jouant un rôle moindre. Cela ne signifie pas que la perte de biodiversité n’augmente pas le risque de maladies infectieuses chez l’homme pour certaines maladies, mais les preuves existantes suggèrent que cela pourrait être un peu plus compliqué.

Un autre problème vient du fait que la plupart des études incluses dans l’analyse traitaient la perte de biodiversité, le changement climatique et les espèces envahissantes comme des entités distinctes.

« Les moteurs du changement mondial agissent simultanément », déclare Mordecai. Le changement climatique entraîne lui-même une perte de biodiversité et pousse certaines espèces vers de nouvelles zones. La perte d’habitat et la déforestation peuvent à leur tour exacerber le changement climatique. « Déterminer leurs contributions et interactions distinctes reste très difficile et n’est pas susceptible d’apparaître facilement dans une méta-analyse. »

Mises en garde mises à part, l’étude démontre l’impact profond et planétaire que les humains ont sur le risque de maladie pour tous les types de vie. Cela indique également des solutions possibles, dit Mardochée. « J’espère que ces preuves pourront être utilisées dans la politique internationale pour stimuler l’action contre le changement climatique et la perte de biodiversité en raison de leurs impacts négatifs sur les maladies. »

Jonathan Lambert est un journaliste indépendant basé à Washington, DC, qui couvre la science, la santé et la politique. Il a été rédacteur à Grille et Actualités scientifiques et a contribué à NPR, Actualités Nature, Magazine Quanta et le Nouvelles du matin de Dallas. Il est titulaire d’une maîtrise en biologie évolutionniste de l’Université Cornell. Suivez-le sur Twitter @evolambertou sur bluesky @jonlambert.bsky.social.