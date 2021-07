Comment Aduhelm, un médicament contre la maladie d’Alzheimer non prouvé, a été approuvé

Le 7 juin, la FDA a quand même donné son feu vert au médicament – ​​une décision qui a suscité des réprimandes cinglantes de la part de nombreux experts de la maladie d’Alzheimer et d’autres scientifiques et appelle à des enquêtes sur la façon dont l’agence a approuvé un traitement qui a peu de preuves qu’il aide les patients.

Deux mois avant la date limite fixée par la Food and Drug Administration pour décider d’approuver ou non le médicament controversé de Biogen contre la maladie d’Alzheimer, l’aducanumab, un conseil de hauts responsables de l’agence a clairement convenu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves que cela fonctionnait.

Comment et pourquoi la FDA est allée de l’avant et a approuvé le médicament – ​​une perfusion intraveineuse, commercialisée sous le nom d’Aduhelm, que la société a depuis fixé au prix de 56 000 $ par an – a fait l’objet d’un examen minutieux. Deux commissions du Congrès enquêtent sur l’approbation et le prix. Beaucoup de choses sont encore inconnues, mais un examen du Times a révélé que le processus menant à l’approbation a pris plusieurs tournants inhabituels, y compris une décision de la FDA de travailler beaucoup plus étroitement avec Biogen que ce qui est typique dans un examen réglementaire.

Des allégations concernant la collaboration ont incité la FDA à mener une enquête interne après qu’un groupe de défense des consommateurs a demandé une enquête de l’inspecteur général, selon des documents examinés par le Times. L’agence n’a pas divulgué l’enquête.

Bien que la décision ait été considérée comme l’une des plus importantes et controversées de l’agence depuis des années, son chef, le Dr Janet Woodcock, la commissaire par intérim, n’a pas été impliquée dans les délibérations et a laissé la décision finale au chef du centre responsable des demandes de médicaments, l’agence a confirmé.