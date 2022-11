Comment ADPKD affecte les enfants

Les médecins avaient l’habitude d’appeler la polykystose rénale autosomique dominante (ADPKD) la polykystose rénale de l’adulte. C’est parce que les enfants porteurs de l’un des deux gènes qui en sont la cause ne se sentent généralement pas malades. Mais ADPKD est une maladie génétique dominante. Contrairement à de nombreuses autres conditions, il suffit d’une seule copie défectueuse d’un gène pour avoir la PKRAD.

Cela signifie que pour chaque enfant d’un parent atteint de la condition, les chances d’APDKD sont les mêmes que le lancer d’une pièce. Un test génétique pourrait vous donner la réponse dès la naissance ou même avant. Mais il y a beaucoup de choses qu’un test génétique précoce ne peut pas vous dire. En effet, les symptômes de la PKRAD peuvent varier considérablement, même au sein d’une même famille. Quoi qu’il en soit, les pires symptômes n’apparaissent que beaucoup plus tard dans la vie.

“Pour les enfants, cela semble souvent beaucoup moins grave”, explique Charlotte Gimpel, MD, néphrologue pédiatrique au Medical Center – Université de Fribourg en Allemagne. «Les adultes ont des reins énormes et peuvent avoir beaucoup de douleur jusqu’à ce que finalement leurs reins tombent en panne et qu’ils aient besoin de dialyse. C’est une maladie grave pour les adultes. Pour les enfants, on disait autrefois que c’est asymptomatique.