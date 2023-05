Comment adopter un mode de vie plus vert, selon les Canadiens

Dans leur vie quotidienne bien remplie, de nombreuses personnes ne pensent pas à ce qu’elles peuvent faire pour réduire leur impact sur l’environnement.

Le changement climatique peut également provoquer des sentiments de stress ou d’anxiété qui pourraient amener les gens à ignorer complètement le problème.

Mais pour certains Canadiens, réduire les dommages à la planète n’est pas seulement une bonne habitude, mais un défi dont ils sont fiers, les incitant à intervenir et à fournir une voix d’optimisme nécessaire et une volonté de créer des habitudes durables.

Megan Andrus et Joe Hood sont deux Canadiens qui essaient d’inspirer les autres à faire une différence. Pour eux, la protection de l’environnement a été une passion qui s’est développée naturellement pour rassembler leur communauté.

« Nous avions des idées et nous voulions en quelque sorte les diffuser et permettre à d’autres personnes de comprendre ce que c’est, par exemple, de passer à l’énergie solaire », a déclaré Hood à CTVNews.ca dans une interview.

En 2018, le couple marié a déménagé de sa petite maison près de Lucasville, en Nouvelle-Écosse, vers la périphérie, où il a acheté un terrain de deux acres.

Là, ils ont construit une maison dans le but d’être aussi durable que possible – quelque chose qui à l’époque était à la fois cher et moins courant qu’aujourd’hui, a déclaré Hood.

« Nous avons trouvé le terrain qui avait la pente parfaite orientée vers le sud, les arbres parfaits, l’endroit parfait pour mettre notre maison », a-t-il déclaré. « Avant d’abattre un arbre, nous avions tout planifié. C’est donc le début de la marque Sound Living. »

« C’EST JUSTE QUI S’EST PASSÉ »

La maison est équipée de panneaux solaires qui alimentent tout, y compris leur voiture éclectique. Il a des barils de pluie pour l’eau, une prairie avec des plantes indigènes comme pelouse et un jardin entièrement fonctionnel avec des fruits et légumes de toutes sortes.

Des graines aux légumes et fruits frais, Joe Hood et Megan Andrus redonnent à l’environnement et à la communauté avec leur jardin. (Photos de Megan Andrus)

Bien que classé comme une « organisation de conservation de l’environnement » sur Facebook, Hood dit que Sound Living est destiné à rassembler les gens et à partager des idées.

« Nous avons d’abord trouvé le nom, puis j’ai travaillé avec une graphiste pour mon entreprise, et je l’ai convaincue de créer le logo pour nous », explique Hood. « En fait, nous ne le monétisons pas, ce n’est pas enregistré ou quelque chose comme ça. »

Au fil des ans, la page s’est agrandie, avec 3 268 personnes suivant ce que Hood et Andrus publient, qui se concentre principalement sur le jardinage et la préservation de la nature. Cela a permis à un flux d’idées de circuler lorsque les membres de la communauté en ligne commentent des idées et partagent les leurs.

Avec la croissance de la communauté en ligne, Hood est satisfait du nombre de personnes qu’il a inspirées pour démarrer un jardin ou installer des panneaux solaires.

« Notre espoir est que plus de gens commenceront à faire de petites choses », a déclaré Hood. « Comme changer votre pelouse d’une pelouse à une prairie. »

Andrus a récemment lancé un groupe communautaire distinct en dehors de la marque Sound Living qui se réunit régulièrement en personne le week-end.

« Nous avons des gens qui viennent dans notre cour, et nous allons séparer l’origan, la ciboulette et la menthe pour les nouveaux jardiniers », a déclaré Hood. « Nous leur donnerons des plants de tomates et des plants de poivrons et des choses comme ça pour les aider à démarrer leurs jardins. »

Redonner à leurs voisins est un aspect important pour Andrus et Hood, et ils offrent ces plantes en échange de dons à la banque alimentaire.

« C’est organique. C’est juste arrivé », a déclaré Hood. « Il y a une banque alimentaire locale que nous aimerions soutenir, alors nous avons pensé que ce serait une bonne façon de les lier en quelque sorte… de la nourriture pour de la nourriture. »

L’un des plus grands attraits pour leurs voisins est la serre ouverte toute l’année dans laquelle le couple a investi, qui permet d’avoir des légumes frais même pendant les hivers de la Nouvelle-Écosse.

Certaines des plantes cultivées comprennent les baies de sureau, l’argousier, le raifort, la topinambour, la citronnelle, les tomates et une variété d’épices, ainsi que le brocoli, le chou frisé, les épinards, les carottes et les oranges.

En plus de partager avec leurs voisins humains, Andrus et Hood savent qu’ils doivent partager avec la faune locale, y compris une marmotte qu’ils ont nommée « Gary ».

Gary la marmotte adore voler le brocoli. (Megan Andrus)

« Nous avons une marmotte vivant dans notre cour (donc) nous perdons probablement 20% de nos produits chaque année au profit de la faune », a-t-il déclaré. « Nous avons en quelque sorte accepté cela (mais) la nuit dernière, il est entré dans mon brocoli, ce qui m’a un peu bouleversé. »

INSPIRER TOUTES LES GÉNÉRATIONS

Alors que Hood et Andrus se concentrent sur la mobilisation de leurs communautés, à la fois en ligne et en personne, l’activiste environnemental Albert Lalonde concentre son attention sur l’augmentation de la participation à l’action.

Le jeune avocat passe son temps à étudier à l’Université du Québec, à Montréal, et à travailler avec la Fondation David Suzuki, tout en tentant de mobiliser les Canadiens de partout au pays.

Lalonde aide à organiser des manifestations, dont une qui a rassemblé plus de 150 000 personnes en mars 2019.

Il s’agissait de l’une des nombreuses manifestations des vendredis pour le futur sur le climat organisées au Canada cette année-là, inspirées par la jeune militante suédoise Greta Thunberg.

« Je pense que ces manifestations viennent vraiment du fait d’en avoir marre de faire les petits gestes quotidiens qui prennent beaucoup de temps et d’énergie, et que vraiment, les gens y mettent vraiment du cœur depuis de nombreuses années », a déclaré Lalonde à CTVNews.ca dans un interview, faisant référence aux appels à l’action du gouvernement et des grandes entreprises, en plus des efforts au niveau individuel.

Pour Lalonde, leur premier souvenir du changement climatique est survenu à seulement quatre ans lorsqu’ils ont vu une publicité sur la fonte des calottes glaciaires et comment cela affectait les ours polaires dans le nord. Un jeune Lalonde a interprété cela comme la destruction du pôle Nord.

« Mon raisonnement était que si la maison et l’usine du Père Noël s’enfonçaient dans l’océan, les gens en parleraient, mais personne ne l’était », ont-ils déclaré.

Des étudiants organisent une manifestation pour protester contre les changements climatiques, le vendredi 15 mars 2019 à Montréal. (LA PRESSE CANADIENNE/Ryan Remiorz)

En grandissant, le message de cette publicité est resté avec eux, les incitant à mettre de l’énergie pour mettre en place des politiques vertes dans leurs écoles et à organiser les élèves pour défendre la planète. En vieillissant, la sensibilisation a augmenté jusqu’à atteindre son paroxysme lors des manifestations de 2019.

« Il y avait deux choses pour moi qui nous ont poussés à nous mobiliser », a déclaré Lalonde. « Le sentiment de trahison, et d’être tellement, tellement, tellement fatigué des incohérences et des politiques des gouvernements qui mettent tout le monde en danger… Et deuxièmement, je pense que nous étions dans la rue parce que nous nous sentions habilités parce qu’il y avait ce mouvement, et nous nous sentions comme si nous étions enfin en train de construire du pouvoir. »

Profitant de cet élan, Lalonde a cofondé la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (traduit du français) au Québec, mais ses efforts ont été stoppés par la pandémie.

Maintenant, ils cherchent à faire un retour, en espérant que l’élan est toujours là pour qu’ils puissent inspirer plus de Canadiens à passer à l’action.

« La mobilisation se construit avec beaucoup de conversations… Comme passer de table de cafétéria en table de cafétéria, et avoir vraiment des conversations profondes et aussi très émotionnelles sur l’état du monde et où nous nous y situons », ont-ils déclaré. « Et comment nous pouvons agir de manière collective et tenir nos gouvernements responsables car, en fin de compte, nous avons une influence. »

Les jeunes Canadiens sont conscients de l’environnement, dit Lalonde, mais ils suivent les traces des générations précédentes.

« Nous devons également reconnaître tout le travail accompli par les générations précédentes sur tant de questions », ont-ils déclaré. « Je veux toujours aimer le genre de tempérament de cette vision de la génération Z comme étant comme » super activiste « . Je pense que toutes les générations précédentes étaient en fait des militantes. »