Comment adopter les tons terreux dans l’architecture et le design d’intérieur

Les couleurs terreuses, inspirées de la nature, apportent une touche harmonieuse, invitante et organique à n’importe quel espace. Des teintes chaudes des terres cuites et des briques aux tons froids de la pierre naturelle, ces couleurs créent un effet apaisant et ancré. En incorporant des matériaux et des teintes qui reflètent le monde naturel, vous pouvez insuffler à votre maison l’essence tranquille et équilibrée des tons terreux. Voici comment intégrer ces couleurs et textures dans l’architecture et la décoration intérieure.

Concepteur : Objets émergents

1. Construction en terre battue

Le pisé apporte une esthétique naturelle et chaleureuse à une maison avec sa texture riche et tactile, créant une belle connexion avec l’environnement. Ses tons terreux se marient sans effort avec les matériaux naturels, rehaussant l’aspect organique d’un espace. De plus, le pisé régule la température et l’humidité internes et favorise un environnement de vie confortable.

Casa Covida allie d’anciennes techniques de construction en terre à la technologie moderne d’impression 3D. Créé par Emerging Objects dans la vallée de San Luis, au Colorado, ce prototype de maison utilise un bras robotique pour imprimer en 3D un mélange de sable, de limon, d’argile et d’eau. La structure comprend un espace central avec un toit gonflable personnalisable, un espace nuit avec des meubles en pin anti-insectes et un espace de baignade avec une baignoire en métal entourée de pierres de rivière. Nommée pour refléter à la fois l’ère pandémique et le concept de cohabitation, Casa Covida explore la synergie entre les matériaux traditionnels et la technologie contemporaine, soulignant comment les techniques anciennes peuvent être revitalisées avec les innovations modernes.

2. Conception en briques apparentes

Les tons chauds de la brique, allant des rouges et oranges riches aux gris sourds, ajoutent une ambiance rustique et une qualité tactile, rehaussant l’atmosphère organique des espaces intérieurs et extérieurs.

Concepteur : Wallmakers

Toy Storey, conçue par Wallmakers au Kerala, en Inde, est une maison circulaire qui réutilise ingénieusement environ 6 200 jouets mis au rebut en éléments structurels et décoratifs. La résidence présente une façade saisissante qui intègre des blocs de terre stabilisée compressée (CSEB), des tuiles Mangalore et des jouets recyclés dans de riches tons terreux. Sa disposition circulaire, sa cour centrale et son mur composite CSEB-Toy Jaali améliorent la ventilation et l’isolation, tandis qu’un sous-sol ajoute un espace de vie fonctionnel. Toy Storey allie tradition et modernité et remet en question l’architecture et la consommation conventionnelles, célébrant la durabilité et la créativité avec un clin d’œil à la nostalgie de l’enfance et à la conscience environnementale.

Concepteur : Omar Gandhi Architects, Filo Timo, Aaline

Les appliques murales sont montées sur les murs pour rehausser l’ambiance intérieure ou extérieure. Des designs innovants comme OG Brick intègrent des lumières directement dans le mur, créant un effet homogène avec des teintes terreuses qui se mélangent naturellement avec les surfaces en brique. Disponibles dans des finitions comme l’acier inoxydable, le revêtement en poudre noir et le marron galvanisé, ces lumières offrent une lueur chaleureuse et magique. Le cadre en métal durable et le maillage de couleur assortie garantissent que les lampes s’intègrent sans effort dans leur environnement, ajoutant du style et un éclairage subtil à n’importe quel espace.

3. Intégrer le bois

Les tons chauds du bois, des beiges clairs et miel aux bruns profonds et rouges riches, créent une ambiance chaleureuse et organique, tandis que ses motifs de grain ajoutent une touche rustique aux espaces intérieurs et extérieurs.

Concepteur : Atsushi Kawanishi Architectes

Conçue par Atsushi Kawanishi Architects, Nightingale House à Osaka est une résidence en bois qui mélange harmonieusement les espaces intérieurs et extérieurs. Couvrant près de 1 400 pieds carrés, il comprend six patios, trois jardins intérieurs et deux jardins extérieurs, avec de grandes fenêtres et des surfaces en bois mettant en valeur des tons terreux. Les trois toits triangulaires de la maison complètent le décor montagneux, tandis que son design chaleureux et minimaliste offre une expérience de vie tranquille d’inspiration japonaise.

Créateur : Julian Topor

La collection de meubles KURVE maximise l’espace avec des designs minimalistes en contreplaqué incurvé qui allient esthétique et fonctionnalité. La chaise KURVE est dotée d’une base incurvée sans dossier fabriquée à partir d’une seule feuille de contreplaqué, tandis que le canapé KURVE comprend une console centrale et un espace de rangement supplémentaire en dessous. La table KURVE, un simple trapèze en bois, est idéale pour être placée au mur et organiser des objets comme des chaussures et des clés. La table de nuit KURVE, également trapézoïdale, offre un rangement supplémentaire avec un tiroir positionné sous le plateau. Chaque pièce intègre intelligemment le rangement dans sa conception sans mécanismes complexes.

4. Utilisez de la pierre naturelle

La pierre naturelle offre une palette de couleurs variée et des textures uniques, avec des tons allant des gris et beiges doux aux bruns riches et bleus profonds, créant une apparence terreuse et organique. Ses motifs et variations inhérents, y compris les veines, rehaussent son attrait naturel et son charme robuste.

Créateur : Burcu Nehir Tum

Le cadre photo MEMORABLE combine l’élégance intemporelle du marbre avec une fonctionnalité polyvalente dans des teintes terreuses. Sa conception modulaire comprend un système de rails pour fixer des modules interchangeables tels qu’un porte-stylo, un vase ou un porte-notes et permet une utilisation personnalisée. Les motifs uniques et la durabilité du marbre offrent à la fois stabilité et aspect raffiné. Le cadre prend en charge deux modules à la fois et peut être associé à des cadres supplémentaires pour un affichage étendu. Bien que le système de rails soit limité à certains modules et que sa compatibilité avec les orientations paysagères soit incertaine, les tons terreux et le design pratique du cadre ajoutent sophistication et organisation à n’importe quel bureau.

5. Présentez des couleurs murales inspirées de la nature

Les tons terreux sur le mur s’inspirent du sol, de la roche et du ciel. Ces couleurs polyvalentes et intemporelles offrent un look sophistiqué tout en favorisant un lien avec la nature, créant un environnement serein et harmonieux.

Créateur : StoneCycling et Studio Nina van Bart

CornWall est un revêtement mural innovant et écologique fabriqué à partir d’épis de maïs biologiques, chauffés à 150°C pour former des liens solides. Ce processus utilise l’énergie solaire, réduisant ainsi l’empreinte carbone. Contrairement aux matériaux traditionnels comme la céramique ou le HPL, CornWall absorbe plus de CO2 et est 100 % réutilisable grâce à son système d’ancrage démontable. Disponible dans des couleurs comme le bleu foncé, le jaune moutarde et le rose terre cuite, CornWall offre une alternative durable qui transforme les déchets en un design intérieur élégant et fonctionnel.

6. Embellissez avec des matériaux tissés

Les matériaux tissés comme le rotin introduisent des teintes terreuses de marron et de beige, tandis que leurs tissages et textures complexes ajoutent de la chaleur et améliorent l’aspect organique d’un espace. Ils apportent une esthétique artisanale qui favorise un lien fort avec la nature.

Créateurs : Ching Cheng Chang et Xu Da Zzan

Le rotin, connu pour sa flexibilité, sa durabilité et sa résistance à l’eau, est traditionnellement utilisé dans les paniers tressés et les décors rustiques. Originaire d’espèces de palmiers d’Asie, d’Australie et d’Afrique, le rotin ajoute de la chaleur et de la texture aux espaces, bien qu’il soit rarement vu dans les meubles modernes. La chaise longue Mua Lau défie cette norme avec son mélange de rotin et de passepoil en métal courbé. Il utilise du rotin pour son attrait visuel et comme remplacement de coussin, offrant une élasticité et un confort uniques. Nommée d’après un régal taïwanais, la chaise combine une coque extérieure impeccable avec un intérieur somptueux, offrant à la fois style et une expérience d’assise étonnamment confortable.

7. Ajoutez un pouce vert

Les différentes nuances de vert des plantes enrichissent l’esthétique globale, offrant une expérience fraîche et vivante qui complète les tons terreux. De plus, les fleurs colorées apportent des touches de couleurs vives, rehaussant l’espace d’une beauté naturelle.

Créateurs : Camila Saulino et Alibek Atahanov

La jardinière ToThem est un système de vase modulaire conçu pour les petits espaces, présentant un design ludique et intégré avec des formes distinctes de couleur terre. Il organise et entretient efficacement plusieurs plantes grâce à un système d’irrigation manuel et une fonction de réutilisation de l’eau pour un arrosage et un drainage optimaux. Idéal pour les herbes, les plantes grasses et les fleurs, ToThem allie fonctionnalité et attrait esthétique, transformant n’importe quel espace compact avec ses tons chauds et terreux.

Ces conseils vous aideront à utiliser des tons terreux pour évoquer la chaleur, créer un espace confortable et établir un lien avec le monde naturel. Des études indiquent que ces teintes sont idéales pour les maisons et les espaces de travail, car elles minimisent le stress et améliorent la concentration.