Comment admettre que vous avez tort

Julia Strand était confiante dans ses découvertes scientifiques lorsqu’elles ont été publiées en 2018. Les recherches de Strand ont montré que lorsqu’une balise lumineuse circulaire était présente dans un environnement bruyant, les gens dépensaient moins d’énergie pour écouter leur interlocuteur et répondaient plus rapidement que sans la lumière. Les commentaires ont été positifs et Strand, professeure agrégée de psychologie au Carleton College de Northfield, Minnesota, a reçu une subvention pour poursuivre ses recherches.

Quelques mois plus tard, cependant, Strand n’a pas pu reproduire ses résultats. En fait, elle a découvert que le contraire était vrai : la lumière obligeait les gens à penser Plus fort. Strand avait croisé ses t, mis des points sur ses i et montré son travail – et elle avait toujours tort.

“Le fond est tombé de mon estomac”, dit Strand. “C’était terrible de réaliser que je n’avais pas simplement fait une erreur, mais que j’avais publié une erreur.”

Se tromper est un aspect inévitable de la condition humaine. Cependant, définir ce qui constitue « mauvais » peut devenir compliqué. Les gens peuvent se tromper sur une multitude de choses, qu’il s’agisse de se souvenir mal du nom d’une chanson pop des années 90 ou de blâmer à tort un ami lors d’une dispute houleuse. Les erreurs se produisent à des échelles grandes et petites, sur des sujets tangibles et moraux ou éthiques. Dans le livre de 2010 Se tromper : aventures dans la marge de l’erreurl’auteur Kathryn Schulz définit vaguement le fait d’avoir tort “comme une déviation de la réalité externe ou un bouleversement interne de ce que nous croyons” – avec la mise en garde que le mal est trop vaste pour s’intégrer parfaitement dans l’une ou l’autre catégorie.

Quelle que soit sa définition, les gens ont souvent peur d’en faire l’expérience ou hésitent à l’admettre. Dès le plus jeune âge, la société inculque aux enfants le message « c’est mal de frapper sa sœur » et « c’est juste de dire s’il vous plaît et merci ». Au fil du temps, ce binaire “crée ce niveau de perfectionnisme où il est vraiment difficile de se tromper car on a l’impression que toute votre personne est intrinsèquement mauvaise”, explique Moe Ari Brown, thérapeute conjugal et familial agréé. “Cela met simplement ces étiquettes basées sur la valeur sur chaque chose que nous faisons.” Ces dernières années, toute une industrie artisanale a émergé, consacrée à revisiter l’histoire dans le but de souligner les actes répréhensibles du passé, de montrer à quel point la société aime avoir raison et de fustiger ceux qui ne l’étaient pas.

Pour Strand, une grande partie de son anxiété à propos de son erreur de recherche était centrée sur le fait de ne pas avoir de modèle sur la façon d’admettre ses erreurs. Cependant, accepter que nous soyons capables de nous tromper et de sortir des bévues relativement indemnes peut apporter du réconfort à une société sensible aux dérapages.

Obstacles à la reconnaissance de l’erreur

Comme l’écrit Schulz, “Cela ressemble à quelque chose qui ne va pas. J’ai l’impression d’avoir raison.” Ce n’est qu’après un moment d’ampoule – comme celui de Strand après avoir examiné ses recherches passées – que nous sommes éclairés sur l’erreur de nos manières.

Ce qui nous empêche de réaliser notre erreur est la théorie psychologique de la dissonance cognitive, explique Adam Fetterman, professeur adjoint et directeur du Personality, Emotion, and Social Cognition Lab. La dissonance cognitive se produit lorsque deux croyances ou comportements sont en conflit ou lorsque les actions d’une personne contredisent ses croyances. (Par exemple, fumer malgré la connaissance des risques pour la santé ou mentir alors que vous vous considérez comme une personne honnête.) Ce conflit entraîne généralement de l’anxiété ou un sentiment d’incertitude.

« Nous sommes très motivés pour réduire cette incertitude », déclare Fetterman. “Souvent, la façon la plus courante dont les gens s’en débarrassent est de rejeter les nouvelles informations ou de créer une nouvelle cognition qui s’en débarrasse. Nous ne modifions pas trop souvent nos pensées ou nos comportements afin de nous aligner sur les nouvelles informations. Cela peut ressembler à ne prendre que des informations qui confirment des croyances déjà détenues, à justifier la croyance ou à nier tout ce qui contredit leurs croyances. “La motivation pour réduire cette dissonance nous amène même à doubler ou à revenir encore plus fort avec nos croyances”, déclare Fetterman.

Lorsque nous nous trompons, nous risquons l’ostracisme social ou l’embarras. En tant qu’êtres sociaux, nous recherchons constamment l’acceptation au sein des groupes. Se tromper sur quelque chose nous expose aux critiques des membres de ces groupes. “Ce que j’ai vu dans mes propres recherches et dans les recherches d’autres personnes sur le sujet de l’erreur, c’est que la principale préoccupation des gens est qu’ils vont être gênés ou que les gens vont penser qu’ils sont stupides. », dit Fetterman. “En admettant que vous avez tort, même envers vous-même, vous avez cette peur d’être rejeté par vos semblables.”

L’ironie est à quel point nous nous trompons sur la perception d’avoir tort. Les recherches de Fetterman montrent qu’admettre le mal améliore en fait notre réputation. En admettant nos erreurs, les autres nous voient comme plus amicaux et plus agréables. Dans son laboratoire, Fetterman étudie si la connaissance des impacts sur la réputation de l’admission de l’erreur déterminera si les gens seront plus disposés à admettre qu’ils ont tort à l’avenir. «Nous essayons donc d’enseigner subtilement aux gens nos propres recherches, puis de voir si cela affecte s’ils admettront ou non qu’ils ont tort dans une situation différente», dit-il.

Le réveil

Reconnaître les erreurs peut se produire aussi rapidement que de réaliser que nous avons tapé sur l’épaule de la mauvaise personne lors d’un événement à un processus de plusieurs années pour déterminer lentement comment nous voyions auparavant le monde était faux.

En grandissant, Anna Chiranova avait un ensemble de croyances spécifiques : “Je pensais que les pauvres étaient paresseux et que le gouvernement était plein d’un groupe de bureaucrates socialistes assis autour d’essayer de jouer à Robin Hood avec mon argent”, dit-elle. Lorsqu’elle a obtenu son diplôme universitaire, la récession était à son apogée. Chiranova a occupé trois emplois, dont aucun n’offrait d’assurance maladie, a loué un appartement avec des colocataires et a fait en sorte que les ramen instantanés durent deux repas. “J’ai appris assez rapidement que parfois, peu importe à quel point vous travaillez dur, il y a des défaillances systémiques qui vous empêchent d’avancer”, déclare Chiranova, qui dirige maintenant sa propre société de production vidéo.

Parfois, nous formons de nouvelles croyances qui remplacent les anciennes, comme Chiranova, ou nous sommes alertés par des signaux indiquant notre erreur, comme un road trip de deux heures se transformant en sept heures grâce à quelques faux virages. La simple présentation systématique de preuves défiant nos croyances peut aider à déplacer l’aiguille vers un signal d’alarme, dit Fetterman. “Avec le temps, fait après fait après fait commencera à éroder les croyances des gens.”

Pour arriver à ces réalisations, Brown dit que nous devons être ouverts au fait que nous sommes capables de faire des erreurs et de mettre notre ego de côté pour accepter que nous vivons dans un monde où nous avons hésité ou changé d’avis d’une manière ou d’une autre. En fait, dit Fetterman, le simple fait d’accepter nos propres erreurs peut nous permettre d’être plus ouverts à l’idée d’avoir tort.

Il est naturel d’être sur la défensive ou de fournir des excuses pour expliquer pourquoi vous vous êtes trompé, mais “ces stratégies pour détourner la responsabilité de nos erreurs font obstacle à une relation meilleure et plus productive avec le mal”, écrit Schulz. Admettre l’erreur sans excuse – dire simplement “j’avais tort” – est une compétence, dit Brown. “Cela va probablement sortir davantage comme une explication de la raison pour laquelle ils faisaient ce qu’ils faisaient”, dit Brown. Mais avec le temps et la pratique, nous pouvons arriver à reconnaître nos erreurs sans les expliquer. La clé est de toujours reconnaître nos erreurs dès que nous réalisons que nous avons tort.

Les façons négatives dont nous nous percevons au milieu de l’admission du mal peuvent être les plus grands obstacles pour aller de l’avant. “Nous nous opposons à nous-mêmes plus que quiconque, avec honte, regret et peur”, déclare Brown. « Est-ce qu’on se pardonne de ne pas avoir bien fait les choses ? Parfois, nous pouvons nous battre plus que n’importe qui d’autre. Et pouvons-nous libérer ce besoin d’avoir raison? Pouvons-nous accepter le fait que nous devions nous excuser ? »

Ensuite, si des excuses sont nécessaires, Brown dit de reconnaître d’abord l’acte répréhensible, puis de s’excuser sans honte en disant: «Je sais que je vous ai dit des choses blessantes pendant notre dispute. Je me suis trompé et je m’excuse.

Evan Cruz était si résolument déterminé à faire de son blog un succès qu’il a demandé à sa mère, avec qui il vit, de le soutenir financièrement, en payant ses frais de subsistance et sa formation pendant qu’il construisait sa plateforme. Au lieu de cela, sa mère lui a dit de trouver un emploi. Les tensions ont atteint leur paroxysme en octobre dernier lorsqu’il l’a accusée de ne pas soutenir ses objectifs. “Elle s’est mise très en colère contre moi à ce sujet et a imposé des frais de subsistance pour ce qui semblait être juste pour me montrer la leçon d’appréciation”, dit Cruz.

Après quelques jours, Cruz dit qu’il a commencé à voir les choses du point de vue de sa mère : « Je comprends pourquoi elle ne veut pas soutenir mes aventures de blogueur étant donné que je n’ai pas encore généré de profit. Aucun parent ne soutiendrait cela. Il a dit à sa mère qu’il avait tort; elle lui a dit de le montrer dans ses actions. Cruz a obtenu un emploi à temps plein en tant qu’ingénieur civil au ministère des Transports de Floride et a pris le relais dans la maison. Il dit que leur relation s’est améliorée depuis.

Utiliser les erreurs comme une opportunité de modéliser le mal

La normalisation de l’erreur peut aider les gens à réaliser plus facilement leur propre faillibilité. Fetterman étudie ce qui se passe lorsque nous voyons quelqu’un d’autre admettre qu’il a tort, surtout s’il est en position de pouvoir, comme un politicien, un influenceur ou un professeur. Si nous voyons les gens admettre leurs erreurs et passer à autre chose, il se peut que nous soyons plus enclins à admettre nous-mêmes nos fautes.

Lorsque Strand a informé ses co-auteurs, le rédacteur en chef de la revue scientifique où l’étude a été publiée, l’organisme subventionnaire et le comité examinant son mandat de son erreur, elle a été soulagée de ne pas avoir perdu sa subvention, et elle a quand même obtenu mandat. “Mes craintes quant à la gravité des conséquences de cela ne se sont pas concrétisées”, dit-elle. “Voir cela pourrait être utile pour d’autres personnes parce que si vous avez fait quelque chose de mal, et que vous n’avez jamais vu quelqu’un d’autre le faire auparavant, il est très facile de supposer que les conséquences vont être terribles.” Dans un effort pour normaliser les erreurs dans la recherche scientifique, Strand a publié un compte rendu de son expérience et a été époustouflée par la réponse. “J’ai été contacté par une douzaine d’autres personnes qui ont trouvé des erreurs dans leur propre travail et m’ont dit : ‘Cela m’a en fait été très utile pour comprendre comment gérer cela et m’a inspiré à faire ce qu’il fallait’.”

Malgré la résistance à son égard, le mal peut être un motif de célébration. Lorsque nous reconnaissons que nos remarques sarcastiques blessent notre partenaire, nous pouvons nous réjouir d’avoir une conversation productive à ce sujet et ainsi devenir plus proches. Se tromper de question en classe offre une opportunité d’apprendre. Découvrir une erreur dans votre travail vous permet de grandir.

« Voici une occasion pour moi d’apprendre quelque chose, dit Strand. “Voilà une opportunité pour moi de réparer quelque chose.”

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.