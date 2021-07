Comment actualiser votre budget pour la nouvelle normalité post-pandémique

Pourtant, alors que les Américains ouvrent leur portefeuille et reviennent à certaines des activités qui leur ont le plus manqué pendant la pandémie, la prudence est de mise. Le contexte n’est pas le même qu’en février 2020, ce qui signifie qu’un ancien budget peut ne pas fonctionner pour les prix actuels des biens et services.

En juin, le pays a créé 850 000 emplois, plus que prévu, et se situe désormais 7,13 millions en dessous du niveau de février 2020. Le Congressional Budget Office a déclaré jeudi que l’économie était en passe de récupérer tous les emplois perdus à cause de la pandémie d’ici le milieu de 2022, même si le déficit augmente.

Cela pourrait faire plonger certains dans l’eau chaude s’ils ne font pas attention.

« Il est extrêmement important de revoir votre budget et la façon dont vous voulez dépenser votre argent », a déclaré Greg Giardino, planificateur financier certifié et conseiller financier chez JM Franklin & Company à Tarrytown, New York. « Vous pourriez facilement tomber dans le piège des dépenses excessives, surtout cet été, et cela pourrait éventuellement devenir de mauvaises habitudes plus tard. »

Voici ce que les experts financiers recommandent aux Américains de garder à l’esprit lorsqu’ils repensent leurs budgets post-pandémie.

Déterminez votre nouvelle normalité

Après un an de distanciation sociale, de retard dans les voyages et surtout de rester à la maison, les Américains peuvent reprendre de nombreuses activités qu’ils ont manquées au cours des 18 derniers mois.

Les gens devraient profiter de cette occasion pour réévaluer leurs priorités de dépenses et s’assurer qu’ils dépensent pour les choses qui sont les plus importantes pour eux, ou qu’ils ont le plus manqué.

Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui ont conservé leur emploi pendant la pandémie et ont même pu économiser, ce qui signifie qu’elles disposent désormais d’un coussin supplémentaire dans leurs comptes de dépenses, a déclaré Tess Zigo, CFP, conseillère financière chez Emerge Wealth Strategies à Lisle, Illinois.

« À quoi voulez-vous que cette nouvelle normalité ressemble pour vous ? » dit Zigo. « Avons-nous manqué les achats frivoles? Avons-nous manqué le dîner avec des amis et la famille? Avons-nous manqué le voyage? Habituellement, c’est un oui, un diable oui. »

Zigo recommande aux gens de s’asseoir et de réfléchir à leurs principales valeurs financières et à la destination de leur argent. Ensuite, examinez leurs dépenses et voyez si elles correspondent à ces valeurs.

En outre, les dépenses et les revenus de nombreuses personnes ont changé au cours de la dernière année, ce qui rend extrêmement important la réévaluation d’un budget.

« De toute évidence, la pandémie a secoué la vie sociale de tout le monde et cela a affecté tout jusqu’à leurs finances », a déclaré Christopher Owens, CFP, conseiller principal associé chez Wealthspire Advisors à Potomac, Maryland.

Même ceux qui ont été plus durement touchés par la pandémie peuvent et doivent faire un exercice de budgétisation similaire, a déclaré Giardino. Il recommande de commencer par votre salaire net et d’allouer 50 % aux frais de subsistance et aux services publics, 30 % aux loisirs et aux voyages et 20 % aux économies, si possible.

Il a également déclaré que les gens devraient toujours budgétiser de la manière qui leur convient le mieux, que ce soit en utilisant de l’argent liquide, un certain nombre d’applications de suivi des dépenses ou simplement en utilisant une carte de crédit.

Consulter les prix

Gardez à l’esprit lors de l’élaboration d’un budget post-pandémie que les prix ont augmenté en raison de l’inflation, a déclaré Owens.

Cela inclut des choses telles que l’essence, la nourriture et d’autres produits et services, a-t-il déclaré, et cela peut signifier qu’un budget pré-pandémique typique ne fonctionnera pas nécessairement pour le moment.

Pour ceux qui voyagent, Owens recommande de faire des recherches supplémentaires sur les coûts tels que la nourriture ou les divertissements pour s’assurer que vous avez alloué suffisamment d’argent pour les vacances.