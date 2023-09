Comment activer Windows Defender

Les logiciels malveillants, logiciels espions et autres virus sont un fléau pour tous les utilisateurs de PC. Ces programmes embêtants attendent toute chance d’accéder à votre PC, de faire quelque chose de néfaste avec vos données et de rendre votre journée un peu pire.

Heureusement, il existe de nombreuses solutions différentes qui vous aident à rester protégé et à l’écart de toutes ces menaces. Pour la plupart des utilisateurs de PC, cela signifie un logiciel antivirus tiers. Il en existe un grand nombre et vous pouvez consulter nos recommandations pour le meilleur logiciel antivirus. Cependant, vous n’avez plus vraiment besoin de télécharger quoi que ce soit, car Microsoft a pris l’initiative de vous aider à rester protégé.

Windows Security est une solution antivirus intégrée disponible sur Windows 10 et 11. Elle a commencé sa vie sous le nom de Windows Defender, mais est désormais une suite de sécurité assez robuste sous le nom de Windows Security.

Nous expliquons séparément comment vérifier si un fichier est infecté et comment vérifier si un lien est sûr. Cependant, ces méthodes sont souvent secondaires par rapport à la protection standard en temps réel.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’activation et la désactivation de Defender (et de la sécurité Windows), les méthodes de configuration et ses principales fonctions. Si vous recherchez une alternative, il existe d’excellentes applications antivirus gratuites. Mais Defender est parmi les meilleurs pour détecter les virus, c’est donc l’option la plus pratique.

Comment vérifier si la sécurité Windows est activée

La sécurité Windows réside dans votre barre d’outils, juste à côté de vos icônes d’heure, de date et de langue. Si vous cliquez sur la flèche vers le haut à gauche de cette section, vous devriez voir une icône de bouclier bleu, comme indiqué ci-dessous. (Cependant, vous ne le verrez pas si un autre logiciel antivirus est installé.)

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Le bouclier est l’icône de sécurité Windows et il vous indique l’état de cette fonctionnalité. Généralement, il existe quatre possibilités :

Bouclier bleu – cela signifie que la fonctionnalité est en cours d’exécution et que tout est en ordre

Bouclier bleu avec un point d’exclamation jaune : la fonctionnalité est en cours d’exécution, mais elle nécessite votre attention

Bouclier bleu avec un point d’exclamation rouge : la fonctionnalité est en cours d’exécution et nécessite votre attention immédiate, votre sécurité pourrait être compromise

Bouclier bleu avec une croix rouge – la fonctionnalité est désactivée

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’état de votre protection, pas seulement si elle est activée ou désactivée, vous devrez visiter l’application Windows Security. À partir de là, c’est très simple : vous pouvez simplement cliquer sur le bouclier dans la barre des tâches et la sécurité Windows s’ouvrira.

Comment activer ou désactiver la sécurité Windows

Parfois, il vous suffit de désactiver votre antivirus. Peut-être qu’une application ne fonctionne pas bien avec un antivirus, ou que vous utilisez simplement une autre solution anti-malware. Cette dernière raison est assez courante : deux solutions logicielles antivirus ne fonctionnent généralement pas bien l’une avec l’autre, il est donc souvent nécessaire d’en désactiver une.

Heureusement, désactiver (et réactiver) la sécurité Windows est assez simple, surtout pour cette dernière raison. C’est une application assez intelligente, donc la solution de Microsoft se désactivera automatiquement lorsque vous installerez un autre logiciel antivirus !

C’est encore mieux. Une fois que vous avez fini d’utiliser une autre application et que vous l’avez désinstallée, la sécurité Windows s’activera automatiquement et assumera les responsabilités de protection contre les virus, afin que vous ne soyez jamais laissé sans protection.

Cependant, si vous souhaitez désactiver la fonctionnalité manuellement, pour quelque raison que ce soit (assurez-vous simplement qu’elle est bonne et sûre !), vous pouvez également le faire. Voici comment:

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Tout d’abord, accédez à votre barre de recherche et tapez Sécurité Windows. Ouvrez le premier résultat. Ou, comme je l’ai déjà dit, vous pouvez également ouvrir l’application depuis votre barre des tâches en cliquant sur l’icône du bouclier bleu.

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Dans l’application Sécurité Windows, cliquez sur l’onglet Protection contre les virus et les menaces.

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

Une fois ici, sous Paramètres de protection contre les virus et les menaces, vous trouverez l’option Gérer les paramètres. Clique dessus.

Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie

La dernière étape consiste à désactiver la protection en temps réel. Cela désactivera votre antivirus pendant un certain temps, mais gardez à l’esprit que Windows le réactivera après un certain temps. De toute façon, l’éteindre devrait être une chose temporaire, c’est donc juste un moyen pour ne pas oublier de le rallumer.

Comment configurer la sécurité Windows

Il existe également certaines fonctionnalités importantes qu’il est bon d’activer si vous souhaitez utiliser la sécurité Windows comme solution antivirus. Les voici et comment les activer :