Apple a mis à niveau le mode Cinématique – la fonctionnalité sur iPhone qui enregistre des vidéos avec une faible profondeur de champ et des transitions de mise au point – avec prise en charge de la capture en 4K à 30 ips avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, bien que la capture 4K soit désactivée par défaut hors de la boîte.

Le mode cinématique sur iPhone enregistre des vidéos de personnes, d’animaux domestiques et d’objets avec un effet de profondeur avec des changements de mise au point automatiques, afin que n’importe qui puisse capturer des moments de style cinéma. Pour un contrôle créatif, la mise au point peut être modifiée pendant et après la capture, et les utilisateurs peuvent également régler le niveau de bokeh dans l’application Photos.

Avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, le mode Cinématique est désormais disponible en 4K à 30 ips et 4K à 24 ips.

Comment activer les vidéos en mode cinématique 4K sur iPhone 14 Pro

Ouvrez l’application Paramètres et faites défiler jusqu’à Appareil photo

Appuyez sur l’option Enregistrer la cinématique

Sélectionnez 4K à 30 ips

Une minute de vidéo cinématographique enregistrée en 4K à 30 ips sera d’environ 170 Mo.

