Comment activer les sauvegardes iCloud cryptées d’Apple sur votre iPhone

Pomme vient de publier des mises à jour logicielles pour iPhone, iPad et Mac qui aideront à garder vos informations stockées sur les serveurs de l’entreprise encore plus privées.

Pour la toute première fois, vous pouvez chiffrer les sauvegardes Apple Photos, Notes et iCloud, y compris les conversations iMessage, qui sont conservées dans le cloud. C’est grâce à un paramètre de chiffrement de bout en bout facultatif appelé Advanced Data Protection.

Le cryptage d’Apple brouille vos données en code que vous avez besoin d’une clé pour déchiffrer, et maintenant la clé pour les sauvegardes n’existe que sur votre appareil – pas dans les centres de données d’Apple.

Si vous vous inscrivez, la plupart de ce que vous téléchargez sur iCloud ne sera accessible que par vous. Et en cas de piratage de l’iCloud d’Apple, la plupart de vos données seraient protégées, selon un déclaration publiée par Apple le 7 décembre.

Apple ne peut même pas accéder aux données lorsqu’elles sont stockées sur les serveurs de l’entreprise. Et les forces de l’ordre avec un mandat ne pourraient pas non plus y accéder, ce qui a provoqué des frictions entre Apple et le FBI.

Étant donné qu’Apple n’aura plus les clés pour récupérer vos données, vous devrez configurer une méthode de récupération alternative comme un contact de récupération ou une clé de récupération au cas où vous perdriez l’accès à votre compte. En d’autres termes, une fois que vous avez configuré la protection avancée des données, vous serez responsable de la récupération de vos données en cas de perte de votre appareil. Plus besoin d’aller au Genius Bar pour restaurer une sauvegarde en cas d’urgence dans le cloud.

Voici comment configurer le chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes iCloud de votre iPhone.