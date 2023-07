Comment activer le Wi-Fi 5 GHz sur votre ordinateur portable

Si votre connexion Wi-Fi n’est pas aussi bonne que vous le souhaiteriez, il existe quelques options disponibles.

Vous avez peut-être envisagé de changer de fournisseur de haut débit, mais cela peut vous coûter plus cher et il n’y a aucune garantie d’une connexion plus rapide. Un prolongateur Wi-Fi ou un système Wi-Fi maillé peut aider, ou vous pouvez vous rapprocher suffisamment du routeur pour une connexion filaire plus rapide.

Mais il existe une autre solution potentielle qui est beaucoup plus simple. La plupart des routeurs ont ce qu’on appelle le Wi-Fi « double bande », ce qui signifie qu’ils diffusent deux réseaux Wi-Fi distincts en même temps.

2,4 GHz est généralement la valeur par défaut, car elle offre des vitesses décentes sur une plus longue distance. Cependant, si vous n’êtes pas satisfait de votre connexion actuelle, il vaut la peine d’envisager de passer à 5 GHz. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quelle est la différence entre le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz ?

Essentiellement, cela se résume à la fiabilité par rapport à la vitesse.

2,4 GHz peut traverser les murs et les sols beaucoup plus facilement, ce qui en fait une option plus fiable pour toutes les pièces de la maison.

Cependant, si vous êtes à proximité du routeur ou si vous rencontrez peu d’obstacles, le passage à 5 GHz entraînera probablement une connexion beaucoup plus rapide.

Mon routeur dispose-t-il d’une connexion Wi-Fi 5 GHz ?

À moins que vous ne sachiez déjà avec certitude que votre routeur est un modèle bi-bande et qu’il dispose définitivement d’une radio 5 GHz, cela vaut la peine de vérifier cela en premier. Il est inutile d’activer le Wi-Fi 5 GHz sur votre ordinateur portable si votre routeur ne le prend pas en charge.

Le moyen le plus simple de le faire est de vérifier ses spécifications en ligne, de consulter le manuel ou de se connecter au routeur lui-même et de vérifier les paramètres disponibles dans la section Wi-Fi.

Il est assez courant de combiner les deux bandes et d’utiliser un seul nom de réseau (SSID) pour 2,4 et 5 GHz. Cela a des avantages et des inconvénients. Pour commencer, s’il est combiné, il n’est pas possible de forcer votre ordinateur portable à utiliser uniquement la bande 5 GHz, il vaut donc la peine de les diviser en deux réseaux Wi-Fi distincts si votre routeur offre cette option. Les nouveaux hubs domestiques BT ont le paramètre :

Lorsque vous avez des réseaux séparés, vous pouvez les renommer (avec 5 GHz à la fin du 5 GHz, par exemple) afin de pouvoir facilement identifier chaque réseau depuis votre ordinateur portable, téléphone ou tablette et savoir auquel vous êtes connecté.

Si votre routeur ne le prend pas en charge, presque tous les meilleurs routeurs le font.

Mon ordinateur portable prend-il en charge le Wi-Fi 5 GHz ?

Les spécifications Wi-Fi ne sont pas la première chose à laquelle vous pensez lorsque vous achetez un nouvel ordinateur portable, et les fabricants ne les citent pas toujours.

Mais si vous avez déjà un ordinateur portable Windows 10 ou Windows 11, c’est facile à découvrir, et la méthode est la même sur les deux.

À l’aide de la barre de recherche à côté du menu Démarrer, recherchez et ouvrez le Gestionnaire de périphériques Développez la section « Cartes réseau » Trouvez la marque et le modèle du Wi-Fi de votre ordinateur portable – « Wi-Fi » ou « Réseau sans fil » est généralement mentionné dans son nom Rechercher son nom spécifique en ligne

Cet ordinateur portable, par exemple, dispose d’un adaptateur Qualcomm Atheros AR9285. La recherche en ligne de cette marque et de ce modèle donne de nombreux résultats pour ses spécifications qui montrent qu’il ne fonctionne que sur 2,4 GHz. Si votre adaptateur prend en charge le Wi-Fi 5 (802.11ac) ou le Wi-Fi 6 (802.11ax), il prendra certainement en charge 5 GHz. Dans la plupart des cas, les adaptateurs 802.11n prendront également en charge 5 GHz.

Vous pouvez également vérifier directement depuis le Gestionnaire de périphériques :

Faites un clic droit sur l’adaptateur et choisissez « Propriétés » Sélectionnez l’onglet « Avancé », puis recherchez la liste « Propriété » S’il prend en charge 5 GHz, vous devriez le voir mentionné ici. Si ce n’est pas le cas (comme c’est le cas dans l’exemple ci-dessous), soit votre adaptateur ne le supporte pas, soit les mauvais pilotes sont installés

Mais même si c’est une mauvaise nouvelle, il existe une solution facile. Vous pouvez ajouter le Wi-Fi 5 GHz à n’importe quel ordinateur portable qui ne l’a pas en ajoutant un dongle. Ceux-ci sont relativement bon marché et il existe de nombreuses options intéressantes.

Comment se connecter au Wi-Fi 5 GHz à partir de votre ordinateur portable

C’est la partie facile. Si vous pouvez voir le nom du réseau sans fil 5 GHz de votre routeur dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles, vous pouvez cliquer dessus, puis cliquer sur « Connecter ». Entrez le mot de passe et c’est tout.

Voici à quoi cela ressemble sur Windows 10, bien que le processus sur Windows 11 soit très similaire.

Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir qu’il existe deux réseaux distincts diffusés à partir d’un routeur BT Home Hub 5. Cliquez sur l’icône Wi-Fi sur votre ordinateur portable Windows (puis sur la flèche droite à côté sur Windows 11) pour voir tous les réseaux sans fil à portée.

Le passage au 5GHz n’a pas l’effet escompté pour votre connexion ? Découvrez d’autres façons d’accélérer le Wi-Fi.