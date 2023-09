Comment activer le mode monochrome sur les smartphones Samsung Galaxy | Actualités technologiques

Le mode niveaux de gris/monochrome sur les smartphones modernes a pris de l’ampleur ces dernières années. Cette fonctionnalité réduit non seulement le temps passé devant un écran, mais aide également les personnes souffrant de déficiences visuelles, telles que le daltonisme, en facilitant l’utilisation de l’appareil pour leurs yeux. De plus, lorsqu’il est activé sur un téléphone équipé d’un écran OLED, le mode niveaux de gris peut réduire considérablement la consommation d’énergie et prolonger la durée de vie de la batterie.

Si vous êtes un utilisateur de smartphone Samsung exécutant OneUI 5/6, voici un guide rapide sur la façon d’activer le mode niveaux de gris sur votre appareil Galaxy.