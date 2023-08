Comment activer le contrôle parental dans TikTok

À l’ère numérique d’aujourd’hui, où les plateformes de médias sociaux font désormais partie intégrante de la vie des jeunes, garantir leur sécurité en ligne est d’une importance primordiale. TikTok, la populaire application de partage de vidéos, a acquis une immense popularité, en particulier auprès des adolescents et des préadolescents, bien que l’âge minimum requis soit de 13 ans.

Pour aider les parents et tuteurs à maintenir un environnement numérique sain pour leurs enfants, TikTok propose une gamme de fonctionnalités de contrôle parental. En activant ces contrôles, vous pouvez obtenir un certain contrôle sur divers aspects du compte TikTok de votre enfant, vous permettant ainsi de trouver un équilibre entre favoriser sa créativité et assurer sa sécurité.

À quoi servent les contrôles parentaux de TikTok ?

Le contrôle parental de TikTok, connu sous le nom de Family Pairing, offre une gamme de fonctionnalités conçues pour améliorer la sécurité et le bien-être des jeunes utilisateurs. Pour l’utiliser, vous devez associer votre propre compte TikTok au compte de votre enfant, vous donnant accès à certains paramètres qui vous permettent de surveiller et de gérer ses activités en ligne. Avec le Family Pairing, vous pouvez, entre autres :

Gérer le temps d’écran : Fixez des limites de temps quotidiennes pour garantir un équilibre sain entre l’engagement en ligne et les autres activités.

Fixez des limites de temps quotidiennes pour garantir un équilibre sain entre l’engagement en ligne et les autres activités. Implémenter le mode restreint : Filtrez le contenu inapproprié pour créer un environnement plus sûr pour votre enfant.

Filtrez le contenu inapproprié pour créer un environnement plus sûr pour votre enfant. Contrôler les messages directs : Décidez qui peut envoyer des messages au compte de votre enfant, en favorisant les interactions uniquement avec des amis ou des abonnés approuvés.

Décidez qui peut envoyer des messages au compte de votre enfant, en favorisant les interactions uniquement avec des amis ou des abonnés approuvés. Réglementer les commentaires : Gérez qui peut commenter les vidéos de votre enfant, en créant une communauté en ligne positive et solidaire.

Comment activer le jumelage familial dans TikTok

1. Accédez à votre profil TikTok Artur Tomala / Fonderie Pour commencer, ouvrez l’application TikTok et appuyez sur « Profil » situé en bas de l’écran. Une fois dans votre profil, localisez et appuyez sur le bouton « Menu » en haut de l’écran. 2. Accéder au jumelage familial Artur Tomala / Fonderie Dans le menu, faites défiler vers le bas et sélectionnez « Paramètres et confidentialité », puis à partir de là, cliquez sur « Couplage familial ». 3. Lier des comptes Artur Tomala / Fonderie Dans la section « Couplage familial », faites un choix entre « Parent » ou « Ados » en fonction du compte que vous utilisez. Suivez les invites de l’application pour lier les comptes. Vous devrez demander à votre enfant de se connecter à son compte TikTok. Ils devront scanner un code QR depuis leur appareil, que vous pourrez générer à partir de votre compte. Cela reliera les deux comptes et vous permettra de gérer certains paramètres sur le compte de votre enfant. 4. Gérer le compte de votre enfant Artur Tomala / Fonderie Une fois les deux comptes liés, le compte du parent pourra gérer le compte de l’enfant en termes de temps d’écran, de calendrier de notifications push, de préférences de contenu, d’historique de recherche, ainsi que de confidentialité et de sécurité.

Bien que le contrôle parental soit un outil précieux, une communication ouverte avec votre enfant au sujet de ses activités en ligne est tout aussi importante. Parlez-leur régulièrement pour comprendre leurs expériences sur TikTok et répondre à leurs éventuelles préoccupations.

C’est une situation délicate, en particulier pour les enfants un peu plus âgés qui souhaitent pouvoir utiliser TikTok en toute confidentialité sans qu’un parent ne surveille par-dessus leur épaule mais soit naïf quant aux dangers potentiels. Mais en activant ces contrôles et en maintenant un dialogue ouvert, vous avez de bonnes chances de trouver le bon équilibre entre la présence en ligne de votre enfant et son bien-être.

Vous pouvez en savoir plus sur le jumelage familial et toutes ses fonctionnalités sur la page d’assistance officielle de TikTok.