Comment activer le carillon de démarrage de l’iPhone 14

Apple a ajouté un nouveau carillon de démarrage et d’arrêt de type Mac à l’iPhone, qui émet un son chaque fois qu’un utilisateur allume ou éteint son appareil pour indiquer le changement d’état, ajouté en tant que fonctionnalité d’accessibilité pour les utilisateurs malvoyants.

Désactivés par défaut, les nouveaux carillons de démarrage et d’arrêt ne sont disponibles que pour les utilisateurs qui activent manuellement le paramètre, qui fait désormais partie de l’ensemble d’outils d’accessibilité croissant d’Apple.

Apple a limité les carillons de démarrage et d’arrêt à l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Comment activer les carillons de démarrage et d’arrêt de l’iPhone 14

Ouvrez l’application Paramètres et appuyez sur Accessibilité

Faites défiler vers le bas et sélectionnez Audio/Visuel

Activez la bascule Activer et désactiver les sons pour activer ou désactiver les carillons

Les sons ne peuvent pas être personnalisés et les utilisateurs ne peuvent pas choisir de n’entendre le carillon que pour le démarrage ou l’arrêt.

