Comment activer l’aide auditive AirPods Pro 2

Avec la mise à jour iOS 18.1, Apple a donné pour la première fois aux propriétaires d’AirPods Pro 2 l’accès à la nouvelle fonctionnalité « aide auditive ». Cette fonctionnalité permet à l’appareil d’amplifier les sons, facilitant ainsi l’écoute des conversations et la navigation dans différents environnements.

Apple espère que cet ajout permettra aux utilisateurs de prendre le contrôle de leur santé auditive de manière pratique et conviviale, transformant les expériences quotidiennes en interactions plus claires et plus engageantes. En plus de la fonction d’aide auditive, iOS 18.1 apporte d’autres fonctionnalités utiles telles que le résumé des notes audio et des transcriptions d’appels téléphoniques, l’envoi de réponses intelligentes et l’outil Clean Up tant attendu, la réponse d’Apple à la gomme magique.

Cette mise à jour souligne l’engagement d’Apple à aider les utilisateurs ayant des problèmes d’audition et d’accessibilité. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment activer la fonction d’aide auditive de vos AirPods Pro 2. Allons-y !

1. Accédez aux paramètres de l’aide auditive (Image : © Apple) Aller à Paramètrespuis sélectionnez AirPodet appuyez sur Aide auditive. Assurez-vous de porter vos AirPod.

2. Utilisez vos résultats (Image : © Apple) Robinet Utiliser un résultat de test antérieur d’utiliser toute évaluation auditive effectuée précédemment. Alors, répondre aux questions affichées à l’écran et appuyez sur Suivant.

3. Sélectionnez un résultat de test auditif compatible (Image : © Apple) Choisissez un résultat de test auditif compatible avec vos besoins actuels, et appuyez sur Suivant pour continuer.

4. Configurez votre aide auditive (Image : © Apple) Si votre résultat indique que vous souffrez d’une perte auditive légère à modérée, Robinet Configurer une aide auditive et suivez les instructions. Quand tu es prêt, appuyez sur Allumer l’aide auditive pour activer la fonctionnalité.

5. Terminez la configuration (Image : © Apple) Enfin, appuyez sur Terminé pour terminer le processus de configuration et commencer à utiliser la fonction de l’aide auditive !

Maintenant que vous avez appris à passer le test auditif d’Apple, pourquoi ne pas explorer d’autres fonctionnalités d’iOS 18.1 ? Si vous souhaitez profiter au maximum de vos moments, découvrez comment créer un film souvenir avec Apple Intelligence. Pour obtenir de l’aide sur les documents et les messages, les outils d’écriture sont l’une des fonctionnalités les plus utiles d’Apple Intelligence. Voici ce qu’ils peuvent faire. Et pour les fonctionnalités moins connues, consultez iOS 18 Notes qui vient de subir une refonte majeure – voici comment l’utiliser.