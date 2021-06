Comment acheter une maison et rembourser par anticipation son prêt hypothécaire de 15 ans

Prendre 30 ans pour rembourser un prêt peut sembler une éternité.

Andy et Nicole Hill craignaient que le fait d’être lié à un paiement hypothécaire ne les empêche de prendre des risques professionnels, alors le couple est parvenu à un accord : ils rembourseraient la maison en moins de cinq ans.

Les Hills ont effectué leur premier versement sur l’hypothèque de 195 000 $ en janvier 2014 et leur dernier versement en novembre 2017.

Pour rester sur la bonne voie, le couple et leurs deux enfants ont fait des économies d’argent un événement familial en organisant régulièrement des fêtes à petit budget pour manger de la pizza et planifier leurs dépenses mensuelles.

Regardez cette vidéo pour voir exactement comment le couple a budgétisé son argent, les autres techniques qu’il a utilisées et ce qu’il compte faire ensuite.

