Comment acheter un vrai masque N95 en ligne

Un an après le début de la pandémie de coronavirus, acheter un masque médical robuste en ligne reste carrément exaspérant. Le masque le plus convoité pour se protéger contre Covid-19 a été le N95, l’étalon-or de la protection contre les pandémies en raison de son ajustement serré et de son efficacité de 95% dans le filtrage des particules en suspension dans l’air. Ensuite, il y a le KN95 de Chine, un masque pour le personnel médical, qui offre également une filtration élevée et est un peu plus lâche. Mais ces masques sont loin d’être faciles à acheter sur Internet. Lorsque la pandémie a frappé l’année dernière, ils se sont immédiatement raréfiés car les travailleurs de la santé et les gouvernements se sont précipités pour les obtenir. La demande était si intense qu’un marché gris a surgi pour eux. Pourtant, même une fois que les approvisionnements se sont améliorés, il n’est souvent pas facile de trouver des N95 et des KN95 authentiques en ligne. En effet, il y a peu de fabricants de marque, il peut donc être difficile de savoir lesquels des dizaines de fabricants sont fiables. Et les contrefacteurs continuent d’inonder le marché, même sur des sites de confiance comme Amazon.

Le résultat est souvent de la frustration, alors que le port d’un masque résistant est plus important que jamais. La semaine dernière, les responsables fédéraux de la santé ont souligné la nécessité pour nous tous d’avoir des masques bien ajustés en raison des nouvelles variantes de coronavirus à propagation rapide. «Les gens ne savent pas ce qui est légitime et ils ne savent pas quels fournisseurs sont légitimes», a déclaré Anne Miller, directrice générale de Projet N95, une organisation à but non lucratif qui aide les gens à acheter du matériel de protection contre les coronavirus. «Nous avons ce problème depuis le tout début de la pandémie.» J’ai récemment passé des heures à comparer des masques en ligne et j’ai presque acheté un pack de contrefaçons sur Amazon. Heureusement, j’ai évité de tomber dans le piège et j’ai finalement trouvé des masques légitimes et de haute qualité auprès d’un détaillant en ligne de confiance. En cours de route, j’ai beaucoup appris sur la façon de repérer les listes de masques frauduleuses et de contourner les fausses critiques. Alors, voici comment trouver de vrais masques de qualité médicale qui vous protégeront, vous et vos proches. Choisissez un masque Mon voyage a commencé sur le site Web des Centers for Disease Control and Prevention. Là, j’ai trouvé des graphiques de N95 et KN95 masques que l’agence a testés, y compris la marque, le numéro de modèle et l’efficacité de la filtration.

Après quelques lectures, j’ai appris les compromis entre les deux types de masques. Les N95 ont généralement des bandes qui s’attachent à l’arrière de votre tête, ce qui les rend bien ajustés. Ils peuvent être inconfortables à porter pendant de longues périodes. Les KN95, que la Food and Drug Administration a approuvé pour une utilisation d’urgence par les agents de santé, ont des boucles d’oreille pour un ajustement serré qui est légèrement plus confortable qu’un N95. L’inconvénient est que le KN95 fuit un peu plus d’air qu’un N95. Si vous êtes souvent dans des zones à haut risque comme les hôpitaux, les N95 peuvent être plus appropriés. Mais si vous avez juste besoin d’un masque de protection pour une utilisation plus décontractée, comme le voyage occasionnel à l’épicerie, les KN95 sont probablement suffisants. Après avoir fait la recherche, j’ai décidé qu’un masque KN95 de Powecom, une marque chinoise, était le meilleur pour mes besoins. Le masque a marqué 99% d’efficacité de filtration dans les tests du CDC. De là, j’ai visité Amazon, où j’achète de tout, de la nourriture pour chien aux batteries pendant la pandémie. C’est là que les choses ont mal tourné. Méfiez-vous d’Amazon Lorsque j’ai tapé «Powecom KN95» dans le champ de recherche d’Amazon, les masques sont immédiatement apparus avec une note de 4,5 étoiles. J’ai rapidement cliqué sur « Ajouter au panier ». Mais avant de partir, j’ai fait défiler vers le bas pour lire les critiques. Il y en a eu environ 130, y compris une poignée de critiques d’une étoile d’acheteurs lésés qui ont déclaré que les masques étaient très probablement faux. J’ai vidé mon panier.

Comment avais-je failli acheter une contrefaçon? Saoud Khalifah, le fondateur de Fakespot, une société qui propose des outils pour détecter les fausses annonces et avis en ligne, a déclaré qu’un vendeur tiers avait probablement pris le contrôle de la liste des produits et vendu des contrefaçons pour gagner rapidement de l’argent. «C’est un peu un Far West», dit-il. «Les consommateurs normaux qui achètent sur Amazon ne savent pas qu’ils viennent d’acheter un faux masque. C’est le plus gros problème critique: vous pensez que c’est réel et soudainement vous tombez malade. M. Khalifah a présenté d’autres exemples de masques douteux vendus sur Amazon: Un pack de 50 masques a été mis en avant sur Amazon cette semaine en tant que nouvelle version n ° 1 des foulards de mode pour femmes. De toute évidence, les masques ne sont pas des foulards, ce qui était un cadeau que quelque chose n’allait pas. La description de la liste a également remplacé toutes les lettres A par des caractères accentués. Il s’agissait d’une technique utilisée pour contourner les systèmes de détection de fraude d’Amazon, a déclaré M. Khalifah. Amazon a supprimé la liste après avoir appelé à ce sujet. Un autre le paquet de 20 masques avait l’air attrayant et a été décrit comme approuvé par le CDC. Il a même eu des critiques positives avec une moyenne de 4,4 étoiles. Mais les critiques ont révélé que la plupart des clients avaient reçu les masques gratuitement, probablement une incitation à laisser des commentaires positifs. Une critique tiède de quelqu’un qui avait payé pour le produit a noté que les masques étaient «minces et très, très grands».

Le logiciel de M. Khalifah a également détecté que les examinateurs d’un autre pack de 100 masques, qui a obtenu des notes unanimes de cinq étoiles, a écrit des critiques promotionnelles pour d’autres marques. Amazon a déclaré dans un communiqué qu’il interdit la vente de produits contrefaits et investit pour s’assurer que sa politique est respectée. Il a déclaré qu’il avait des politiques spécifiques pour les masques N95 et KN95, y compris un processus de vérification des stocks et de prendre des mesures pour ceux qui vendaient des faux. Amazon a également déclaré qu’il avait abordé le masque Powecom douteux que j’avais presque acheté, ainsi que le masque annoncé comme une écharpe. Il a ajouté qu’il n’y avait aucune preuve que le paquet de 20 masques était contrefait et n’a pas commenté le paquet de 100 masques. M. Khalifah a averti que les contrefaçons qu’il a repérées sur Amazon pourraient tout aussi bien se trouver sur des sites Web d’autres grands détaillants, tels que Walmart et eBay, qui permettent à des vendeurs tiers d’expédier des produits. Pour acheter des masques authentiques, dit-il, je devrais adopter une approche moins traditionnelle des achats en ligne. Commande auprès d’une source autorisée Fort de ces conseils, j’ai continué ma recherche du masque Powecom. J’ai visité le site Web du fabricant, qui répertorie les étapes pour vérifier qu’un masque est réel. Cela impliquait de scanner un code à barres sur l’emballage avec une caméra de téléphone. Ensuite, j’ai fait une recherche sur le Web pour le masque, ce qui m’a amené à bonafidemasks.com, un détaillant en ligne qui montre la documentation déclarant que c’est un distributeur autorisé de Powecom masques aux États-Unis. C’était plus rassurant. J’ai donc commandé un pack de 100 pour 99 $. Lorsque le colis est arrivé par la poste, j’ai scanné les codes-barres pour confirmer leur authenticité. C’était la vraie affaire.