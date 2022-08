Comment acheter un fonds ESG maintenant que la loi sur la réduction de l’inflation est la loi

Simonskafar | E+ | Getty Images

Les fonds ESG sont devenus plus populaires

Steve Cicéron | Choix du photographe | Getty Images

Les fonds qui allouent l’argent des investisseurs en fonction des problèmes ESG détenaient 357 milliards de dollars à la fin de 2021, soit plus de quatre fois le total trois ans plus tôt, selon Morningstar, qui suit les données sur les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse. Les investisseurs ont versé 69,2 milliards de dollars dans des fonds ESG, également appelés fonds durables ou à impact, l’année dernière, un record annuel, selon Morningstar. Ces fonds viennent dans une variété de saveurs. Certains peuvent chercher à promouvoir l’égalité des sexes ou raciale, investir dans la technologie de l’énergie verte ou éviter les entreprises de combustibles fossiles, de tabac ou d’armes, par exemple. Les femmes et les jeunes investisseurs (moins de 40 ans) les plus susceptibles d’être intéressés par les investissements ESG, selon les données de l’enquête de Cerulli Associates. Environ 34 % des conseillers financiers ont utilisé des fonds ESG avec des clients en 2021, contre 32 % en 2020, selon la Financial Planning Association.

Au cœur de l’augmentation continue de la demande de charbon se trouve la pénurie de gaz alors que l’Union européenne s’efforce de réduire l’utilisation du gaz russe – en s’arrêtant avant une interdiction du gaz – tandis que la Russie réagit en coupant l’approvisionnement du continent. Dwalker44 | E+ | Getty Images

Tous les fonds ESG ne sont pas aussi «verts» que vous pourriez le penser

Il existe plus de 550 fonds communs de placement et fonds négociés en bourse ESG disponibles pour les investisseurs américains, soit plus du double de ce qui était disponible il y a cinq ans, selon Morningstar. “Un investisseur individuel a beaucoup plus [ESG options] et peuvent construire un portefeuille d’une manière qu’ils ne pouvaient pas il y a 10 ans”, a déclaré Michael Young, responsable des programmes d’éducation au Forum pour l’investissement durable et responsable, à CNBC. “Presque tous [asset] La catégorie à laquelle je peux penser a une option de fonds, nous avons donc parcouru un long chemin. “ Mais les gestionnaires de fonds peuvent faire preuve de rigueur à des degrés divers lorsqu’ils investissent votre argent, ce qui signifie que le fonds axé sur l’environnement que vous avez acheté n’est pas nécessairement aussi «vert» que vous pourriez le penser. Voici un exemple : certains gestionnaires de fonds peuvent « intégrer » les valeurs ESG lorsqu’ils choisissent où investir de l’argent, mais cette stratégie peut ne jouer qu’un rôle de soutien (et non central). A l’inverse, d’autres gérants ont un mandat ESG explicite qui constitue le pivot de leurs décisions d’investissement. Mais les investisseurs peuvent ne pas connaître la différence entre ces approches.

La Securities and Exchange Commission ont proposé en mai des règles qui augmenteraient la transparence pour les investisseurs et les aideraient à sélectionner plus facilement le fonds ESG qui correspond le mieux à leurs valeurs. Les règles réprimeraient également le “greenwashing”, la pratique par laquelle les gestionnaires de fonds induisent les investisseurs en erreur sur les avoirs des fonds ESG. Plus récemment, la Cour suprême, dans une décision 6-3 en juin, a retiré une partie de l’autorité de l’EPA pour freiner les émissions de carbone qui réchauffent la planète des centrales électriques américaines. Les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles sont la deuxième source de pollution par le carbone aux États-Unis, derrière les transports.

Comment les investisseurs peuvent se lancer dans l’ESG

Tout cela pourrait vous laisser penser: comment puis-je commencer? Et comment puis-je être sûr que mes investissements s’alignent vraiment avec mes valeurs? Selon les experts ESG, les investisseurs peuvent prendre quelques mesures simples. Une façon de commencer consiste à examiner le gestionnaire d’actifs, qui constitue un bon “abréviation” pour les investisseurs, selon Willskytt d’Align Impact. Certaines entreprises se concentrent sur l’ESG et ont une longue histoire d’investissement de cette façon – deux signes encourageants pour les personnes sérieuses au sujet de l’investissement basé sur les valeurs, a-t-il déclaré.

Les investisseurs peuvent avoir une idée de l’engagement d’une entreprise en consultant son site Web et s’il affiche l’ESG comme un objectif majeur, a-t-il ajouté. À partir de là, les investisseurs peuvent choisir parmi les fonds disponibles de cette entreprise. “C’est définitivement un drapeau rouge si vous ne pouvez trouver que le plus à l’âge [website] informations”, a déclaré Jon Hale, directeur de la recherche sur la durabilité pour les Amériques chez Sustainalytics, qui appartient à Morningstar. “Cela suggère que l’engagement n’est peut-être pas aussi élevé qu’avec d’autres fonds.” Des exemples d’entreprises axées sur l’ESG comprennent Recherche et gestion de Calvert et Impax Asset Managementa déclaré Willskytt. Nuvéenqui appartient à TIAA, a également une expérience relativement longue en matière d’investissement ESG, a-t-il ajouté.

L’étoile du matin évalué Calvert et Pax, ainsi que quatre autres (Australian Ethical, Investissements ParnassusRobeco et Stewart Investors) en tant que leaders de la gestion d’actifs de la catégorie, selon un Niveau d’engagement ESG évaluation publiée en 2020. Cependant, tous ne s’adressent pas aux investisseurs individuels américains. Six autres, dont Nuveen/TIAA, se sont classés un niveau inférieur dans la catégorie ESG « avancée ». “Si vous avez confiance dans le gestionnaire, les fonds seront plus ou moins solides d’un point de vue ESG”, a déclaré Willskytt. “Ensuite, il s’agit de trouver les saveurs qui fonctionnent pour vous.” Il y a cependant un inconvénient. Malgré la croissance des fonds ESG, les investisseurs peuvent ne pas encore être en mesure de trouver facilement un fonds correspondant à une problématique spécifique, selon la niche. Il existe de nombreux fonds axés sur le climat et de larges fonds ESG qui représentent de nombreux filtres différents basés sur la valeur, par exemple, mais quelque chose comme un fonds sans armes est plus difficile à trouver, ont déclaré les experts.

La plupart, 70 %, des fonds durables sont gérés activement, selon Morningstar. Ils peuvent entraîner des frais annuels plus élevés que les fonds actuels de votre portefeuille, en fonction de vos avoirs actuels. Les investisseurs qui souhaitent en savoir un peu plus sur l’ESG avant de franchir le pas peuvent consulter gratuitement cours sur les fondamentaux du Forum pour l’investissement durable et responsable.

Utilisez des outils pour évaluer la façon dont les investissements s’alignent avec ESG

Thomas Barwick | DigitalVision | Getty Images

Les investisseurs peuvent également commencer par parcourir quelques bases de données gratuites de fonds communs de placement et de FNB. Le forum d’investissement durable et responsable a une base de données qui permet aux investisseurs de trier les fonds ESG en fonction de catégories telles que la classe d’actifs (actions, obligations et fonds équilibrés, par exemple), le type d’émission et le minimum d’investissement. Cette liste n’est cependant pas exhaustive – elle comprend les fonds des entreprises membres du forum. Cependant, le fait que l’entreprise soit membre peut être un écran fiable pour la rigueur ESG du gestionnaire d’actifs, a déclaré Young. Comme tu sèmes est une autre organisation qui peut aider les investisseurs à trouver des fonds sans combustibles fossiles, égalitaires entre les sexes, sans armes à feu, sans prison, sans armes et sans tabac, par exemple. Il maintient classement des meilleurs fonds par catégorie.

