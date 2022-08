Comment acheter un bien immobilier au Canada si vous êtes de la génération Z

Pour les Canadiens de la génération Y et de la génération Z, posséder une maison dans ce marché immobilier peut sembler une chimère.

Selon l’Association canadienne de l’immeuble, le coût moyen d’une maison au Canada était de 665 850 $ en juin 2022, ce qui est un chiffre décourageant pour ceux qui commencent ou commencent encore leur carrière.

Voici un aperçu de la façon dont les augmentations incontrôlables des prix des maisons sont devenues incontrôlables à Toronto :

Prix ​​moyen d’une maison à Toronto en 2000 : 243 255 $

Prix ​​moyen d’une maison à Toronto en 2010 : 431 262 $

Prix ​​moyen d’une maison à Toronto en 2021 : 1 095 336 $

Tout d’abord, pour comprendre comment atteindre votre objectif d’acheter une maison, vous devez savoir d’où vous partez. Déterminez le montant d’un prêt hypothécaire que vous pouvez vous permettre aujourd’hui. Si ce nombre est loin de votre objectif de posséder une propriété, voici quelques stratégies que vous pouvez essayer si vous ne pouvez pas vous permettre le marché du logement :



Stratégie 1 : Épargner agressivement ou plus longtemps

Économiser plus d’argent est un fruit à portée de main et une mesure que vous pouvez prendre immédiatement. Faites un budget prudent et voyez dans quels domaines vous pourriez économiser davantage.

Concentrez-vous sur les trois dépenses les plus importantes du ménage, à savoir le logement, le transport et la nourriture, pour voir dans quel domaine vous dépensez peut-être trop actuellement.

Ou, vous n’aurez peut-être pas à réduire quoi que ce soit, mais simplement à économiser pour une plus longue période. S’il n’y a aucune marge de manœuvre pour épargner pour vous, vous devrez essayer une autre des stratégies ci-dessous.

Stratégie 2 : Gagner plus de revenus

Cette stratégie sera un peu plus difficile, mais avec l’objectif de posséder une maison comme motivation, vous pouvez vous concentrer sur le fait de gagner plus d’argent et d’économiser pour cet acompte. Peut-être y a-t-il un changement d’entreprise que vous pouvez faire qui paie un salaire plus élevé, ou une promotion dans votre emploi actuel que vous pouvez viser.

Nous vivons dans une économie plus ouverte que jamais et il existe d’innombrables options pour gagner de l’argent en plus de votre salaire.

Envisagez de prendre vos compétences existantes et d’essayer de les mettre à la pige, de participer à l’économie des concerts ou d’acquérir de nouvelles compétences et de gagner un revenu supplémentaire de cette façon. Idéalement, vous devriez essayer de gagner au moins 1 000 $ de plus par mois.

Il est bon de fixer des objectifs de revenus élevés, car même si vous n’atteignez que quelques centaines par mois, cela vous aidera quand même à atteindre votre objectif beaucoup plus rapidement.

Stratégie 3 : élargissez vos options

Vous devrez peut-être ajuster la quantité de maison que vous souhaitez acheter ou l’endroit où vous souhaitez l’acheter. Au lieu de cette maison de trois chambres près du centre-ville de Vancouver dont vous rêviez, vous devrez peut-être vous contenter d’une maison de ville de deux chambres à Port Moody.

Vous pouvez même envisager de déménager dans une autre ville. Il y a eu des rapports de personnes qui ont déménagé d’endroits comme Toronto vers l’Alberta et qui ont pu facilement s’offrir une maison.

Stratégie 4 : Ne perdez pas espoir

Beaucoup de jeunes Canadiens perdent tout espoir d’acheter une propriété. J’ai entendu des choses de mes lecteurs, telles que “pourquoi s’embêter à économiser ? De toute façon, je ne pourrai jamais m’offrir une maison.

Il pourrait y avoir un certain soulagement au coin de la rue pour ceux qui cherchent à acheter un bien immobilier. Les ventes et les prix des maisons commencent à baisser sur certains marchés.

Le gouvernement semble adopter une position plus agressive pour freiner la croissance des prix avec des choses comme la taxe d’inoccupation pour les maisons vides et la taxe sur les acheteurs étrangers dans certaines provinces.

Le facteur le plus important sera probablement la hausse des taux d’intérêt, qui devrait être agressive dans un proche avenir. Si les prix des maisons baissent, cela peut se produire très rapidement. Assurez-vous de ne pas perdre espoir et d’avoir toujours ces économies prêtes pour pouvoir saisir l’occasion.

La location n’est pas si mal

Même si vous n’avez pas les moyens d’acheter une maison, ce n’est pas la pire chose au monde à louer. Beaucoup de gens pensent qu’il est toujours préférable d’être propriétaire plutôt que de louer. Mais il y a plusieurs avantages à louer par rapport à la propriété. Essayez de ne pas dépenser plus de 30 % de votre revenu brut (avant impôts) en loyer, ce qui devrait vous donner une excellente occasion d’économiser davantage.

Si vous êtes un Canadien de la génération Z ou de la génération Y qui n’a pas les moyens d’acheter une maison, essayez d’être en paix avec la location pour le moment. Envisagez d’essayer les stratégies énumérées ci-dessus et, espérons-le, à l’avenir, vous pourrez vous offrir la maison dont vous rêviez.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.



