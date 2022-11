Comment acheter un badge de vérification sur Twitter

Désormais, tout le monde peut s’acheter une coche de vérification bleue sur Twitter, le réseau social introduisant un nouveau service d’abonnement Twitter Blue controversé à 7,99 $/mois qui applique automatiquement un badge bleu aux comptes qui s’abonnent et paient mensuellement, ainsi que le déverrouillage d’autres fonctionnalités réservées aux abonnés. .

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni peuvent s’abonner au nouveau service Twitter Blue du réseau social, qui, en plus de la vérification par badge bleu, offre également la possibilité de modifier les tweets après leur publication, la possibilité de sélectionner une icône d’application alternative pour modifier l’apparence de l’application, ainsi que les thèmes de l’application, la possibilité de personnaliser la barre de navigation de l’application, etc.

Jusqu’à présent, Twitter ne vérifiait que les comptes authentiques et notables dans une catégorie désignée, rendant la vérification exclusive aux célébrités, entreprises, politiciens et autres personnalités influentes.

Comment acheter une coche de vérification bleue sur Twitter

Accédez au menu Profil sur l’application Twitter

Sélectionnez Bleu Twitter.

Sélectionnez le bouton bleu S’abonner

Suivez les instructions d’achat dans l’application

La possibilité d’acheter une marque de vérification bleue sur Twitter est actuellement limitée aux utilisateurs aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.

Après avoir souscrit au service, la coche de vérification bleue s’affichera automatiquement, sans aucune vérification d’identité requise.

