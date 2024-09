Comment acheter le jeu en ligne

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, Variety peut recevoir une commission d’affiliation.

Bien que les jeux « Legend of Zelda » les plus récents comme « Breath of the Wild » et « Tears of the Kingdom » aient été de grands succès pour Nintendo, certains fans aspirent aux jeux Zelda de la vieille école par opposition aux jeux en monde ouvert plus modernes.

Entrer « La Légende de Zelda : Les Échos de la Sagesse » pour Nintendo Switch. Le nouveau jeu est désormais disponible à l’achat pour 59,99 $ sur Cible, Walmart et Meilleur achat.

Ce nouvel opus, qui s’inscrit dans le style de « Link’s Awakening », est la première entrée de la franchise vieille de près de 40 ans dans laquelle vous pouvez incarner la princesse Zelda elle-même au lieu de Link.

Après qu’une mystérieuse faille ait englouti Hyrule, Link se retrouve piégé dans « The Still World ». Désormais, la princesse Zelda, accompagnée de son fidèle Tri-Rod et de sa compagne féerique Tri, doit le sauver de la faille et reconstruire son royaume.

Nintendo « La Légende de Zelda : Les Échos de la Sagesse »

Le jeu propose de nouvelles mécaniques « d’écho », qui permettent de répliquer des objets et des ennemis pour qu’ils travaillent pour vous plutôt que contre vous. Lors de nos tests pratiques du jeu, nous avons constaté que cette nouvelle mécanique ouvre de nombreuses possibilités d’exploration et de résolution de problèmes. Et même s’il y a une légère courbe d’apprentissage, plus vous l’apprenez et l’utilisez, plus vous avez d’options pour continuer votre voyage à travers Hyrule.

À côté de «Échos de la sagesseNintendo a également sorti « Princess Peach: Showtime! » plus tôt en 2024. C’est la première fois que la société de jeux sort deux jeux vidéo mettant en scène la princesse Zelda et la princesse Peach comme protagonistes jouables au lieu de simplement être des demoiselles en détresse.

À partir du jeudi 26 septembre, «La Légende de Zelda : Les Échos de la Sagesse » est disponible pour Nintendo Switch sur Cible, Walmart et Meilleur achatSon prix est de 59,99 $. En attendant, vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.