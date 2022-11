Comment acheter le cadeau parfait pour quelqu’un dans votre vie

C’est une sorte d’agonie particulière de réaliser, en échangeant des cadeaux avec quelqu’un, qu’il vous a offert quelque chose de bien meilleur que ce que vous lui avez offert. Il y a quelques années, j’ai acheté pour mon partenaire ce que je pensais être un cadeau d’anniversaire parfait : une commande groupée de crème glacée pour astronaute. À bien des égards, je l’ai cloué. Il adore les glaces lyophilisées, que l’on voit rarement dans la nature en dehors des musées scientifiques, et j’avais reçu un nombre comique de paquets.

Le problème est que le cadeau qu’il m’a fait était un tableau intemporel, une peinture miniature qu’il avait commandée à un artiste spécialisé dans les aquarelles minutieusement détaillées. Il y travaillait depuis des mois et l’image illustrait ma recherche Google préférée : “hiboux qui s’embrassent”. (Saccharine, je sais, mais je vous mets au défi de me trouver quelque chose de plus mignon.) Une glace d’astronaute aurait été un cadeau incroyable si elle avait été offerte un mardi au hasard, mais l’occasion et l’écart sauvage entre nos cadeaux étaient hilarants et vaguement horrifiants. Je crois que l’intention compte plus que l’exécution avec des cadeaux – que ce que vous donnez à quelqu’un n’a pas vraiment d’importance, tant que vous y mettez de la réflexion et de l’amour – mais parfois, ce serait bien de faire quelque chose.

Cette saison des fêtes, je suis à la recherche de sang, et par sang, je veux dire de très bons cadeaux. Est-ce trop demander de me transformer en le meilleur donateur de tous les temps ? Probablement. Dans l’intérêt d’apprendre simplement à offrir de meilleurs cadeaux, je me suis tourné vers plusieurs experts dans les arts du cadeau et de l’étiquette, qui ont partagé leurs tactiques et leurs cadres pour rassembler des idées et entrer dans un état d’esprit créatif.

“J’ai toujours cru que littéralement n’importe quoi sur terre, n’importe quel objet, n’importe quel déchet, tout ce que vous trouvez dans un magasin, peut être un cadeau parfait”, déclare Helen Rosner, une écrivaine new-yorkaise qui publie un journal annuel sur le thème de l’alimentation. guide cadeau qui est en quelque sorte à la fois dérangé et véritablement utile. «Cela peut être un Tootsie Pop ou un shaker à cocktail incrusté de diamants à 10 000 $. Ce qui est important, c’est de faire correspondre la bonne chose à la bonne personne.

Tous les cadeaux ne doivent pas nécessairement changer la vie, et un cadeau significatif ne doit pas nécessairement coûter très cher

Que vous soyez ou non en mesure d’acheter un shaker à 10 000 $, il est remarquablement facile de commencer à trouver le cadeau parfait pour quelqu’un. Avant d’ouvrir un seul onglet de navigateur, prenez une minute pour vous rappeler qu’un cadeau n’a pas à provoquer une dévastation émotionnelle absolue (dans le bon sens) pour réussir.

“Nous nous donnons souvent ce défi d’être comme, ‘Quel est le cadeau que je suis le seul à pouvoir leur offrir ? Quel est le cadeau qui prouve que je les connais si bien ? Et c’est un peu impossible », déclare Erica Cerulo, qui dirige le site rempli de recommandations Une chose ou deux podcast et newsletter avec sa partenaire commerciale, Claire Mazur. (Cerulo et Mazur ont précédemment cofondé la destination de vente au détail Of A Kind, qui a fermé ses portes en 2019.) Un grand cadeau n’a pas à changer la vie de quelqu’un, dit Cerulo : il peut simplement s’agir de quelque chose d’amusant, de gentil et de réconfortant.

De même, vous n’avez pas à dépenser une certaine somme d’argent pour qu’un cadeau ait un sens. Rosner a fait un échange de livres avec sa famille l’hiver dernier, dans lequel chaque personne devait choisir un titre dans sa propre étagère qu’elle pensait qu’une autre personne du groupe apprécierait. “Une partie du cadeau expliquait:” J’ai lu ceci, je l’ai aimé et je pense que vous l’aimeriez “, dit Rosner. “Cela impliquait de ne dépenser aucun dollar, cela a créé des conversations incroyables et c’était vraiment personnel et profond.”

Essayez de cocher l’une des trois cases de cadeaux

Parce que la créativité se nourrit de contraintes, Cerulo a proposé le cadre suivant en trois points pour réfléchir à l’offre de cadeaux : “Puis-je présenter à quelqu’un quelque chose qu’il ne connaîtrait peut-être pas autrement ? Puis-je leur offrir une meilleure version de quelque chose que ce qu’ils achèteraient pour eux-mêmes ? Ou puis-je leur faire sentir qu’ils sont vus ? » Si vous pouvez cocher l’une de ces trois cases, vous avez probablement un bon cadeau entre les mains.

L’été dernier, Cerulo et Mazur sont allés chez des amis qui étaient des hôtes très généreux, cuisinant tous les repas. “Tout le week-end, nous manquions d’eau de Seltz, alors je leur ai ensuite envoyé un très bon fabricant de Seltz”, explique Mazur. “Nous sommes revenus, et il a été utilisé tout le week-end, et les enfants avaient appris à l’utiliser.” Elle décrit cela comme une expérience de cadeau particulièrement satisfaisante qui a coché plusieurs des cases proposées par Cerulo. C’était quelque chose que leurs hôtes n’allaient probablement pas acheter pour eux-mêmes (et c’était luxueux d’une manière que seul l’eau de Seltz infinie peut être), et cela démontrait qu’elle prêtait attention à leurs habitudes.

Faire en sorte que quelqu’un se sente vu est la raison pour laquelle nous donnons des cadeaux aux gens en premier lieu. “La façon dont nous exprimons l’amour aux gens par le biais de cadeaux est en reflétant qui ils sont, et aussi en leur montrant qui nous les voyons”, explique Rosner. Vous pourriez par exemple offrir à quelqu’un un verre en cristal taillé à 70 $ pour son whisky, mais vous pourriez aussi retrouver le Pizza Hut Pierrafeu Enfants lunettes des années 1980 qu’ils aimaient quand ils étaient enfants.

Alors comment faire en sorte que quelqu’un se sente connu ? Déverrouillez votre téléphone et…

Gardez une liste d’idées cadeaux

Presque universellement, les grands donneurs de cadeaux font des démarches tout au long de l’année, pas seulement dans les semaines précédant un anniversaire ou des vacances importantes. Beaucoup gardent des listes de cadeaux potentiels pour leurs amis et leurs proches, qu’ils mettent à jour chaque fois que quelqu’un mentionne un article qu’ils aimeraient ou lorsque leurs voyages sur Internet révèlent une idée cadeau particulièrement intéressante. Vous pouvez le faire de la manière qui vous convient : Cerulo a une seule note dans son téléphone dédiée aux idées de cadeaux, Mazur conserve des notes individuelles pour chaque personne et Rosner utilise les contacts de ses amis comme lieu pour enregistrer les préférences alimentaires, les anniversaires et les cadeaux. idées.

Si un ami mentionne un intérêt qui se prête bien aux produits vintage ou faits à la main, vous pouvez également envisager de mettre en place des alertes à ce sujet sur des sites comme Etsy et eBay. Dans les premières années de leur relation, le mari de Cerulo a utilisé eBay pour traquer une couverture vintage de Vogue des années 1940 conçue par Salvador Dalí. C’était une longue escroquerie qui lui a pris plusieurs années, mais c’était incroyablement significatif pour Cerulo quand elle l’a reçue : elle travaillait dans des magazines à l’époque et était obsédée par cette couverture particulière, ayant vu une exposition de l’art de Dalí alors qu’elle étudiait à l’étranger à l’université. . “C’était vraiment comme, ‘D’accord. Vous l’avez compris », se souvient Cerulo.

Incidemment, concevoir des systèmes pour recueillir des idées de cadeaux peut vous aider à éviter de demander à vos proches ce qu’ils veulent – ce que Crystal L. Bailey, directeur de l’Etiquette Institute de Washington, suggère d’éviter. «Cela leur impose de trouver en quelque sorte leurs propres dons, n’est-ce pas? Donc, si nous pouvons, dans nos relations, essayer vraiment de remarquer ce que quelqu’un apprécie et ce qu’il aime », dit-elle.

Rédigez une mini-bio du destinataire, même si vous le connaissez bien

Nos confidents les plus proches sont parfois les personnes les plus difficiles de notre liste. Comment êtes-vous censé distiller l’essence merveilleuse et unique de votre sœur en un seul paquet ? Tout d’abord, éloignez-vous de la pensée grandiose. Deuxièmement, obtenez une certaine perspective avec une tactique que Mazur et Cerulo ont découverte lors de la création de guides de cadeaux : rédigez une description en trois phrases de la personne que vous avez en tête, en accordant une attention particulière à ses enthousiasmes, ses obsessions et ses intérêts. “Je pourrais dire : ‘Mon père est obsédé par le sport, il pense que la plupart des gadgets de cuisine sont prétentieux, et il a été avocat toute sa vie'”, explique Mazur. “Ensuite, il y a un peu plus de place pour faire preuve d’imagination.”

Si vous avez passé beaucoup de temps à consulter des guides cadeaux, cet exercice peut également vous aider à ne plus penser à vos proches en termes de profils de consommateurs. (J’aime les guides de cadeaux, mais ils ont tendance, par exemple, à réduire les intérêts des hommes aux pierres de whisky et à l’huile de barbe.) tu‘ – comme vous en tant que personne, pas vous en tant que catégorie démographique », déclare Rosner. “Je sais que vous aimez les beurres de noisette, alors voici 17 paquets de beurres de noisette.”

Ne vous inquiétez pas des cadeaux pour les personnes que vous ne connaissez pas bien

Du point de vue de l’étiquette, Bailey conseille de personnaliser les cadeaux aux personnes que vous ne connaissez pas très bien, sans devenir trop personnel. Pour un collègue, une carte de vœux signée et une carte-cadeau correspondant à ses intérêts peuvent être une bonne option. Les parfums, les articles parfumés et les vêtements, en revanche, peuvent être un peu trop intimes.

Cette philosophie aborde une vérité fondamentale sur l’achat d’un cadeau pour votre patron ou le nouveau chéri de votre frère : vous n’êtes pas des amis proches, et c’est très bien. “Quand c’est quelqu’un que vous ne connaissez pas très bien, vous n’avez pas à passer par cette danse folle d’essayer de se refléter sur eux et aussi la façon dont vous les voyez, parce que vous n’avez pas encore ça”, dit Rosner. “Il s’agit d’un type de communication de cadeau totalement différent où c’est juste comme, ‘J’aimerais vous donner quelque chose qui vous rend un peu heureux.'”

Dans cette situation, il vous suffit de connaître un fait personnel sur le destinataire. “Cela pourrait être aussi profond que” Elle aime vraiment les cocktails pré-interdiction “, ou cela pourrait être aussi superficiel que” Je connais le lilas de sa couleur préférée “”, explique Rosner. Évitez de donner à quelqu’un “l’équivalent du cadeau d’un mansplaining” – c’est-à-dire un article d’entrée de gamme se rapportant à ses intérêts, comme le Joie de cuisiner pour un chef amateur – ou leur acheter quelque chose de si ésotérique qu’il semble que vous essayez de les surpasser. Pour l’amateur de cocktails, vous pourriez bien leur trouver le meilleur moule à glaçons, selon les experts en cocktails – un petit geste pour montrer que vous tenez à leur acheter quelque chose de qualité.

En cas de doute, tournez-vous vers l’une de ces catégories

Plusieurs types de cadeaux revenaient sans cesse dans mes interviews, alors je les ai compilés ici. Considérez ceci comme votre aide-mémoire pour acheter un bon cadeau fiable.

Livres

Comme Rosner, Cerulo et Mazur voient les livres comme une opportunité de créer des liens avec le destinataire, que vous le connaissiez déjà bien ou non. Vous pouvez donner à quelqu’un un livre que vous avez lu et aimé, ou vous pouvez lui en acheter un qui correspond à ses intérêts (un livre de cuisine, un roman policier, un tome d’observation des oiseaux). “Cela crée des relations à plus long terme que d’autres choses ne font pas”, déclare Cerulo.

Nourriture, boissons et autres consommables

En ce qui concerne l’étiquette, Bailey est un grand fan des cadeaux qui évitent d’encombrer le destinataire. La nourriture en est une excellente version. Il peut être personnel et nostalgique (Skyline Chili expédié à un expatrié de Cincinnati via Goldbelly), décadent mais pas ridiculement cher (sel spécial ou huile d’olive), ou fait maison avec amour (le mari de Cerulo prépare du lait de poule chaque année et le met en bouteille pour des amis ).

La plus grande version de la chose possible

Voici un raccourci vers un cadeau formidable : si vous savez que quelqu’un aime un article en particulier, offrez-lui-en une tonne. Le volume absurde est drôle, sachant, luxueux et un peu taquin. Il pourrait s’agir d’une énorme boîte de Starbursts roses ou, comme Cerulo l’a acheté une fois pour Mazur, d’un “pichet de plusieurs gallons” de sauce de poisson Red Boat.

« Une paire de chaussettes, c’est tragique. Cinq paires de chaussettes semblent devoir. Dix commence à être un peu intéressant », dit Rosner. “Mais 100, c’est ridicule. Et c’est ce qui en fait un super cadeau. Vous devez franchir cette ligne.

Eliza Brooke est un journaliste indépendant couvrant le design, la culture et le divertissement.

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.