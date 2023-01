Comment acheter la tenue de championnat Chiefs AFC

Les Chiefs de Kansas City se dirigent vers le Super Bowl 57 après leur victoire au championnat AFC. Voici comment obtenir leurs vêtements officiels de championnat.

Plus tôt dans la journée, les fans de la NFL ont découvert que les Eagles de Philadelphie seraient l’une des équipes participant au Super Bowl 57 en Arizona. Quelques heures plus tard, la deuxième équipe était déterminée, et ce n’était autre que les Chiefs de Kansas City.

Les Chiefs ont remporté le match de championnat de l’AFC pour la troisième fois en quatre ans, en battant les Bengals de Cincinnati 23-20 dimanche. C’était un peu une revanche pour les Chiefs, car les Bengals les ont battus lors du match pour le titre l’année dernière pour les empêcher d’atteindre le Super Bowl 56. Mais, un embrayage dirigé par Patrick Mahomes, une pénalité coûteuse par l’ailier défensif des Bengals Joseph Ossai, et un panier réussi de 45 verges par Harrison Butker a aidé à propulser Kansas City vers un autre trophée Lamar Hunt.

Vous avez vu les Chiefs faire la fête au stade Arrowhead, et non au stade Burrowhead, avec leur équipement officiel de championnat de l’AFC. Voici comment vous pouvez les acheter.

Comment acheter des vêtements de championnat Chiefs AFC

L’une des façons d’acheter des vêtements de championnat Chiefs AFC est d’aller à fanatiques.com.

Commençons par l’équipement officiel que portaient les joueurs et les entraîneurs sur le terrain. Le chapeau vous coûtera 34,99 $, tandis que le t-shirt à manches courtes Nike coûte 39,99 $.

Il existe une variété d’autres articles que vous pouvez commander, comme un t-shirt à manches longues (41,99 $), un pull à capuche (84,99 $) et un pull à demi-zip Nike (79,99 $). Il existe également des maillots Patrick Mahomes et Travis Kelce avec le patch officiel du Super Bowl 57 pour 149,99 $.

Vous pouvez également consulter votre magasin d’articles de sport local pour voir s’il a les articles en stock si vous ne voulez pas attendre l’expédition.

Voilà. Assurez-vous de saisir l’occasion d’obtenir votre équipement officiel du championnat Chiefs AFC avant qu’il ne soit épuisé.