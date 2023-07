Comment acheter et comparer les tarifs d’électricité dans le Connecticut

Seuls 18 États sont déréglementés – où vous avez le pouvoir de choisir qui vous fournit votre énergie – et le Connecticut en fait partie.

Si vous vivez dans le Connecticut, vous avez probablement remarqué que vos coûts d’électricité n’ont cessé d’augmenter au cours des dernières années. Selon le Administration de l’information sur l’énergieles résidents de l’État de Constitution sont confrontés à l’un des prix moyens de l’électricité résidentielle les plus élevés du pays, environ 33,23 cents par kilowattheure en mars 2023.

Alors que de nombreux Américains ressentent déjà la pression financière causée par les taux d’inflation élevés et la hausse du coût de la vie, des factures d’électricité élevées peuvent alourdir le fardeau financier actuel. Heureusement pour Nutmeggers, le Connecticut fonctionne comme un marché de l’énergie déréglementé, offrant des opportunités potentielles de soulagement. Les particuliers peuvent passer à un fournisseur d’électricité à moindre coût en effectuant une simple recherche en ligne. Voici tout ce que vous devez savoir pour vous aider à prendre une décision éclairée concernant le changement de votre fournisseur d’électricité dans le Connecticut.

Déréglementation dans le Connecticut : qu’est-ce que cela signifie ?

La déréglementation dans le Connecticut a complètement transformé le marché de l’électricité de l’État dans la plupart des régions de l’État. Lorsque la déréglementation s’applique, elle permet aux consommateurs d’avoir un contrôle total et une flexibilité pour choisir leur fournisseur d’électricité.

« Le Connecticut a adopté la déréglementation de l’énergie depuis 1998 et dispose d’un ensemble de politiques qui le distinguent des autres États », a déclaré Christine Ciavardini, responsable relation client chez MD Energy Advisors, une société de conseil en énergie basée à Baltimore au service de clients du secteur de l’énergie dans tout le pays.

Cependant, il existe encore des sous-sections où la déréglementation et le choix du fournisseur ne sont pas une option. « Par exemple, certaines parties de l’État fonctionnent comme des sociétés publiques coopératives, où les consommateurs ne peuvent pas acheter d’électricité auprès d’autres fournisseurs », a déclaré Ciavardini. « Les parties restantes de l’État permettent aux consommateurs de choisir leur fournisseur d’énergie et offrent des incitations et des rabais aux consommateurs qui passent des sources d’énergie conventionnelles à des alternatives énergétiques plus propres et plus durables. »

Dans le Connecticut, l’État exige des fournisseurs qu’ils adhèrent à des réglementations spécifiques qui accordent la priorité à la protection des consommateurs. Ces réglementations incluent des exigences pour les fournisseurs de divulguer de manière transparente les termes et conditions, de fournir une facturation standardisée et d’offrir aux consommateurs une gamme variée d’options énergétiques.

À quoi ressemblent les choses avec ou sans déréglementation. Zooey Liao / Crumpe

Services publics du Connecticut ou choix d’un fournisseur d’électricité

Dans le Connecticut, il est important de noter que même si vous ne pouvez pas changer de compagnie de services publics, tant que vous n’êtes pas dans une zone de services publics coopérative (société publique coopérative), vous pouvez choisir votre fournisseur d’électricité ou de gaz naturel. Les entreprises de services publics du Connecticut sont :

Les deux sociétés sont responsables de la livraison et de la maintenance de l’infrastructure énergétique de l’État. Cependant, la déréglementation énergétique de l’État donne aux clients résidentiels et commerciaux la possibilité de choisir un fournisseur ou un détaillant qui offre des tarifs compétitifs ou utilise divers types de combustibles énergétiques.

Lorsque vous choisissez un fournisseur ou un détaillant d’énergie, vous pouvez comparer les entreprises en fonction des plans tarifaires, des conditions contractuelles, des options d’énergie renouvelable et du service client. Voici une liste de quelques-uns des fournisseurs d’électricité dans le Connecticut:

Quels types de plans d’électricité sont proposés dans le Connecticut ?

« Le Connecticut propose deux types de plans d’électricité pour les clients résidentiels : un tarif fixe et un tarif variable ou indexé », a déclaré Ciavardini. « Un prix fixe offre une certitude budgétaire, sans risque, car les consommateurs verrouillent leur tarif et n’auront plus à y penser jusqu’à la fin de leur contrat. En revanche, un plan de taux variable ou indexé permet aux consommateurs de profiter du marché et potentiellement réaliser des économies si le prix du marché de gros baisse. »

Comment trouver les meilleurs tarifs d’électricité dans le Connecticut ?

« Lorsqu’ils comparent les fournisseurs, les clients résidentiels se concentrent généralement sur le prix par kilowattheure et les principales conditions générales », a déclaré Ciavardini. « D’autres considérations incluent les conditions de paiement et la garantie qu’aucun coût surprise ne peut gonfler le prix fixe initialement convenu. »

Les clients résidentiels du Connecticut peuvent visiter le site Web du fonctionnaire de l’État Autorité de réglementation des services publics pour trouver des informations sur la façon de comparer les tarifs des fournisseurs d’énergie. Selon Ciavardini, cela vaut la peine pour les consommateurs d’explorer leurs options, d’évaluer les conditions du marché et de comprendre leur tolérance au risque.

Les consommateurs doivent également étudier les termes et conditions de leurs contrats afin qu’ils n’aient pas de facteurs tels que les déclencheurs de roulement automatique lorsque le contrat initial expire ou les frais de résiliation anticipée.

Ciavardini note également que la volatilité du marché peut affecter les tarifs des contrats de fourniture d’électricité. Cette variabilité peut apporter des avantages lorsque les taux du marché baissent, mais elle comporte également des risques lorsque les prix augmentent. Par conséquent, les consommateurs doivent reconnaître leur niveau de tolérance au risque et choisir des produits qui se situent dans leur zone de confort. De plus, les consommateurs peuvent convertir des contrats à prix variables ou indexés en contrats à prix fixe à moyen terme si le marché se stabilise.