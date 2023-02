Comment acheter du verre de ciel

Sky Glass est le premier téléviseur avec Sky intégré à l’ensemble. Il est disponible en trois tailles, cinq couleurs et dispose d’un écran Quantum Dot et d’un support audio Dolby Atmos.

Si vous souhaitez emballer un Sky Glass pour vous-même, nous avons rassemblé toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir où en acheter un. Si vous êtes curieux de connaître les spécifications, jetez un œil à notre aperçu complet de Sky Glass ici et lisez notre revue Sky Glass.

Comment acheter Sky Glass

Sky Glass est maintenant disponible sur commande. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur le site Web, de créer un compte et de suivre les étapes pour choisir votre plan. Vous pouvez choisir le modèle de téléviseur, le plan de paiement correspondant et ajouter votre abonnement de divertissement (et le haut débit également, si vous le souhaitez).

Tu peux achetez le téléviseur maintenant sur le site Web de Sky Glass.

Comme le téléviseur comprend un forfait Sky, vous ne pouvez pas l’acheter auprès de détaillants réguliers tels qu’Amazon et Currys.

Plans de paiement Sky Glass

Si vous souhaitez acheter Sky Glass, vous devrez choisir comment vous souhaitez payer. Vous pouvez soit payer le coût du téléviseur à l’avance en une seule fois, soit choisir de répartir le paiement sur un contrat de 24 mois/48 mois.

Les prix ont augmenté depuis le lancement du téléviseur, mais voici les coûts de chaque option :

Coûts purs et simples de Sky Glass

43 pouces – 699 £

55 pouces – 949 £

65 pouces – 1 199 £

Coûts du contrat Sky Glass de 24 mois

43 pouces – 28 £ par mois (coût total de 672 £)

55 pouces – 38 £ par mois (coût total de 912 £)

65 pouces – 48 £ par mois (coût total de 1 152 £)

Coûts du contrat Sky Glass de 48 mois

43 pouces – 14 £ par mois (coût total de 672 £)

55 pouces – 19 £ par mois (coût total de 912 £)

65 pouces – 24 £ par mois (coût total de 1 152 £)

Bien que vous économisiez de l’argent dans l’ensemble avec les contrats, gardez à l’esprit que vous serez enfermé avec ce téléviseur à long terme. De plus, il y a aussi des frais initiaux minimes pour chacun des contrats. C’est 20 £ pour les contrats de 24 mois et 10 £ pour les contrats de 48 mois.

Forfaits Sky Entertainment et frais supplémentaires

Une fois que vous avez choisi la taille et la couleur de votre téléviseur, vous devrez ajouter votre forfait de divertissement. Offres Sky différents forfaits dont certains avec Netflix, certains avec Sports et plus encore.

Les forfaits commencent à partir de 24 £ par mois et sont disponibles sur un contrat glissant de 31 jours, vous pouvez donc passer à autre chose si vous le souhaitez.

De plus, si vous voulez Sky dans le reste de votre maison sur d’autres téléviseurs, alors vous avez une rondelle Sky Stream et un abonnement Whole Home. Cela nécessite un coût initial de 50 £ pour chaque unité de rondelle et 12 £ par mois en plus de votre contrat.

Il convient de noter que Ultra HDR et Dolby Atmos ne sont pas inclus dans votre forfait standard. Vous devrez payer un supplément de 6 £ par mois pour cela.

Si vous annulez votre forfait de divertissement Sky, alors en théorie, le téléviseur pourrait toujours fonctionner avec des applications telles que Netflix ou avec une antenne/boîte Freeview. Cependant, si vous êtes bloqué avec les paiements mensuels de la télévision, vous devrez toujours vous y tenir.

Vous pouvez également consulter notre sélection des meilleures offres TV ce mois-ci.