Comment acheter des actions au bord d’un marché baissier

“Nous avons vu exactement la même chose en 2000 et 2001”, explique Nicholas Colas, co-fondateur de DataTrek Research. “Vous saviez que les prix des actifs baissaient, mais l’action commerciale vous a toujours donné juste assez d’espoir. … J’ai eu tellement de flashbacks sur 2000 au cours des trois derniers mois. … Si vous ne l’avez jamais vu auparavant, c’est très difficile à traverser, et vous ne l’oubliez pas.”

Il semblait que tout le monde était d’humeur à acheter vendredi, sauf Elon Musk. Le Dow Jones Industrial Average a rompu une séquence de six jours de défaites consécutives, le Nasdaq Composite a connu sa deuxième session positive consécutive et le S&P 500 a augmenté de plus de 2%, un petit pas en arrière par rapport au bord d’un marché baissier, mettant fin à la semaine 16,50% de réduction sur son sommet de 52 semaines. Le sursis pour les actions pourrait se poursuivre, mais tout gain boursier sur une journée ou à court terme sur ce marché est ténu. Le Dow était en baisse pour sa septième semaine consécutive pour la première fois depuis 2001.

Mais pour le moment, a déclaré Colas, faire un gros pari sur une seule action comme opportunité d’achat dans la baisse n’est pas la meilleure façon de procéder. “La règle n ° 1 est de perdre le moins possible”, a-t-il déclaré. “C’est l’objectif, car ce n’est pas comme si vous alliez le tuer, et investir pour perdre le moins possible … quand nous obtenons le tournant, vous voulez avoir le plus d’argent possible.”

Pour commencer, la philosophie permanente de la société de négoce était de ne jamais vendre un nouveau plus haut et de ne jamais acheter un nouveau plus bas. Comme l’apprennent maintenant les investisseurs qui n’ont connu qu’un marché haussier, le momentum est une force puissante dans les deux sens. Cela ne signifie pas que les investisseurs doivent retirer des actions en particulier de leur radar, mais la stabilisation des actions ne se mesurera pas en un jour ou deux de négociation. Les investisseurs devraient surveiller les actions pour détecter des signes de stabilisation sur un à trois mois. Une exception : une action qui rebondit sur de mauvaises nouvelles peut être une action dans laquelle le marché signale que toutes les mauvaises nouvelles sont déjà intégrées.

Regardez certaines des actions récentes dans les “stocks de mèmes” pandémiques tels que GameStop et AMC, ainsi que les gagnants des consommateurs pandémiques tels que Carvana, et Colas dit que l’achat de ces rallyes “est un moyen difficile de gagner sa vie, un moyen difficile pour négocier », mais en 2002, les commerçants se sont tournés vers les noms fortement court-circuités, les actions les plus vendues en bénéfices.

Les rebonds à court terme sont souvent plus le reflet de compressions courtes qu’un signal clair. “Les compressions courtes sur les marchés baissiers sont vicieuses, et il est plus facile de négocier que d’être court”, a-t-il déclaré.

En fait, le marché boursier n’a connu qu’une seule clôture de plus de 36 VIX cette année. C’était le 7 mars, et c’était un point d’entrée viable pour les commerçants, car les actions ont fini par remonter de 11 % – avant que la situation ne se détériore à nouveau. “Même si vous achetiez si près, vous deviez être agile”, a déclaré Colas. Le VIX dit que l’effondrement des actions n’est pas encore terminé. “Nous dansons entre les gouttes de pluie de la tempête”, a-t-il déclaré.

La volatilité est la caractéristique déterminante du marché boursier en ce moment, et le signal le plus clair que les investisseurs peuvent regarder dans la mesure où la vente est épuisée est le Indice de volatilité VIX. Un VIX à 36 est à deux écarts-types de sa moyenne depuis 1990. “C’est une différence significative”, a déclaré Colas. “Lorsque le VIX atteint 36, nous sommes bel et bien survendus, nous avons eu le mode panique hardcore”, a-t-il déclaré. Mais le VIX n’a ​​pas encore atteint ce niveau lors de la dernière période de vente.

Pour les investisseurs qui ont fait fortune sur le récent marché haussier en faisant grimper Apple ou Tesla, c’est le moment d’être “incroyablement sélectif”, dit Colas, et même avec les actions que vous aimez le plus, rappelez-vous qu’elles ne le font pas. Je ne t’aime pas en retour.

C’est une autre façon de rappeler aux investisseurs la règle la plus importante pour investir dans un contexte de volatilité : éliminer l’émotion. “Échangez le marché que vous avez, pas celui que vous voulez”, a-t-il déclaré.

De nombreux investisseurs a appris cette leçon à la dure via Apple, qui a baissé de plus de 6% au cours de la seule semaine dernière. Depuis le début de l’année, Apple avait plongé dans son propre marché baissier avant le rebond de vendredi.

“Apple avait un travail à faire sur ce marché, et ce n’était pas d’imploser”, a déclaré Colas.

Tout le monde, des investisseurs maman-et-pop à Warren Buffett, considérait Apple comme “le meilleur endroit où être” et le voir s’effondrer aussi rapidement qu’il l’a fait montre que l’équivalent le plus proche du marché boursier d’un commerce de refuge est terminé. “Nous sommes passés d’un risque léger à un risque extrême et peu importe si Apple est une grande entreprise”, a déclaré Colas. “La liquidité n’est pas excellente et il y a une fuite vers la sécurité dans toutes les classes d’actifs que vous pouvez nommer … les actifs financiers que les gens recherchent sont les choses les plus sûres et Apple est toujours une excellente entreprise, mais c’est une action.”

Et avec des valorisations aussi élevées dans le secteur de la technologie, ce n’est pas un slam dunk à plonger.

“Vous pouvez l’acheter à 140 $ [$147 after Friday] et il a toujours une capitalisation boursière de 2,3 billions de dollars. Il vaut toujours plus que l’ensemble du secteur de l’énergie. C’est difficile”, a déclaré Colas. “La technologie a encore des valorisations assez folles.”