Comment accepter sa propre mortalité

«Je veux une fête dans les bois avec un feu de camp toute la nuit. Je serai à l’écart dans un sac de couchage, agréable et douillet. Il y aura des s’mores et des cocktails. Mes amis peuvent aller et venir, dire au revoir comme ils veulent, ou simplement s’asseoir tranquillement avec moi et me tenir la main. Personne ne devrait toucher mes pieds, cependant. je détester avoir mes pieds touchés. Une liste de lecture de mes chansons préférées devrait être répétée. J’aimerais mourir comme le feu s’éteint à l’aube. Lumières éteintes et lumières dehorsvous connaissez?”

Je suis sur Zoom et un aumônier de l’Iowa décrit ses dernières heures de vie idéales. Nous nous entraînons pour devenir des doulas en fin de vie, et la mission de ce matin est de s’entraider à parler d’un rituel des dernières heures. C’est l’un des nombreux exercices conçus pour nous confronter à notre propre mortalité, afin que nous puissions laisser nos propres sentiments sur la mort à la porte avant de franchir le seuil de quelqu’un d’autre pour aider avec les leurs.

Les doulas en fin de vie (EOL) sont à l’opposé du spectre du cycle de vie des doulas de naissance. Ils fournissent des soins non cliniques (émotionnels, logistiques et physiques) et aident à la planification ; s’engager dans des revues de vie et des travaux hérités ; et fournir un soutien à la famille et aux amis afin que les soignants puissent apporter leur meilleur et reposé pour soutenir leur proche mourant.

Je savais qu’une formation pour devenir doula changerait mon rapport à la mort, mais je n’avais pas prévu comment cela transformerait mon quotidien. Comme d’autres, l’utilisation de mon smartphone est montée en flèche pendant l’isolement de la pandémie. Même après ces premiers mois de panique à New York, je me suis retrouvé à utiliser mon téléphone comme une distraction constante – tapi sur Instagram, cliquant sur chaque alerte du New York Times, actualisant de manière obsessionnelle mon e-mail comme s’il s’agissait d’une machine à sous de Vegas.

Je ne suis pas devenue une doula en fin de vie pour fixer ma concentration fragmentée. Je l’ai fait parce que Covid-19 a rendu la mort soudaine très réelle et très présente. Mais j’ai trouvé qu’une plongée profonde dans le travail sur la mort a profondément clarifié mes priorités et m’a aidé à passer du temps de manière plus alignée sur ces priorités grâce à la compréhension bouleversante que notre temps ici est vraiment limité.

Voici trois composants de la formation de doula EOL qui ont été utiles dans ma quête sans fin pour vivre une vie plus présente et ciblée en cette ère de distractions sans fin. Considérez-le comme une approche de la vie qui revient de votre lit de mort imaginé – qui semble morbide en théorie mais qui est stimulante et enrichissante en réalité.

Imaginez que vous avez trois mois à vivre

Je ne vais pas vous mentir : cet exercice ne va pas vous faire du bien ! Veuillez ne le faire que si vous vous sentez équipé pour faire face à des sentiments de chagrin et de perte. Je recommande que quelqu’un en qui vous avez confiance vous le lise, quelqu’un qui a aussi la bande passante émotionnelle et qui n’est pas actuellement en deuil. Vous aurez besoin d’un stylo et de papier. Choisissez un moment où vous ne vous sentirez pas pressé et où vous serez dans un espace confortable. Prenez quelques respirations profondes. Installez-vous. C’est parti.

Notez vos cinq biens les plus précieux, vos cinq activités préférées, vos cinq principales valeurs et les cinq personnes que vous aimez le plus.

Ferme tes yeux. Imaginez que vous êtes dans le cabinet d’un médecin. Vous venez de recevoir un diagnostic terminal et on vous dit qu’il vous reste environ trois mois à vivre. Asseyez-vous avec cette nouvelle. Respirer. Ouvre tes yeux. Rayez quatre éléments de votre liste.

Ferme tes yeux. Vous êtes de retour à la maison avec votre conjoint, vos amis, vos enfants ou votre animal de compagnie. Vous devez trouver un moyen de dire à ceux que vous aimez : “Je meurs.” Respirer. Ouvre tes yeux. Rayez quatre autres éléments de votre liste.

Ferme tes yeux. Vous avez commencé à ressentir les effets de votre maladie. Vous ne pouvez pas vous déplacer aussi facilement. Votre sommeil est agité. Vous avez la nausée à cause des médicaments que vous prenez. Respirer. Ouvre tes yeux. Rayez quatre autres éléments de votre liste.

Ferme tes yeux. Vous êtes principalement confiné à votre lit maintenant. Vos proches se sont réunis car ils savent qu’ils vont bientôt devoir se dire au revoir. Ils entrent et sortent de votre chambre, ou partout où vous avez choisi de passer vos derniers jours, en vous tenant la main, en jouant peut-être de la musique que vous aimez ou en lisant à haute voix votre livre préféré. Respirer. Ouvre tes yeux. Rayez quatre autres éléments de votre liste.

Ferme tes yeux. Vous êtes au lit, les yeux fermés, incapable de bouger ou de parler du tout. Vous sentez que vous allez bientôt mourir et vous vous demandez ce qui se passera quand vous partirez. À quoi pensez-vous dans ces derniers instants ? Respirer. Ouvre tes yeux. Rayez les quatre éléments restants de votre liste.

Ouf. Tu l’as fait. Assurez-vous de vous donner autant de temps que nécessaire pour vous regrouper avant de réintégrer le « monde réel ». Asseyez-vous tranquillement. Concentrez-vous sur votre respiration. Boire beaucoup d’eau.

Lorsque j’ai fait une version de cet exercice, j’ai été étonné de voir à quel point la perte et le chagrin étaient ressentis lorsque j’ai rayé des éléments de ma liste. (Il n’y a rien de tel que d’imaginer la vie de votre enfant sans vous pour provoquer The Sobs.) Je ne veux pas exagérer l’impact d’imaginer une perte par rapport à la vivre réellement, ni minimiser nos réponses individuelles à multiples facettes au vrai chagrin, mais la recherche a montré que les événements stressants de la vie peuvent nous changer, ce qui implique de clarifier nos valeurs et nos priorités. Peut-être que vous, comme moi, avez puisé dans une partie de cette clarté au cours de cet exercice.

Quelques jours après avoir essayé cet exercice, j’ai réécrit ma liste des 20 meilleurs sur une carte de correspondance. Je garde cette carte près de mon ordinateur portable et je la regarde souvent. Cela a été un rappel étonnamment puissant de ce que j’aime et de qui j’aime, de qui je suis et que je veux être. Chaque jour, je réfléchis à la façon de m’intégrer autant que possible dans cette liste, même si je n’ai que quelques minutes libres pour moi. C’est devenu le cadre qui informe mes tâches quotidiennes et mon équilibre entre les tâches urgentes et importantes.

Pratiquer une écoute profonde et active

Une bonne partie du travail de doula EOL consiste à écouter. Les doulas à l’écoute profonde et active sont formées pour retenir nos propres histoires, commentaires et sentiments. Les doulas ne disent pas à une personne mourante quoi faire. Ils n’essayent pas de régler la situation. Ils posent des questions ouvertes et comprennent que la façon dont les gens traversent le processus de la mort dépend d’eux. Ce type d’écoute demande de l’empathie et de la retenue. Il insiste pour être exempt de distractions, externes (notifications de téléphone portable, je te regarde) et internes (comme cette voix dans ta tête qui veut juger ou donner des conseils).

En tant que personne lors d’une fête qui fait environ 30 secondes de petites conversations obligatoires avant de plonger dans des conversations profondément personnelles avec des étrangers, j’ai supposé que j’étais fait sur mesure pour cette partie d’être une doula. Mais il peut être difficile de s’en tenir à des questions ouvertes, de s’asseoir confortablement en silence ou de résister à donner des conseils bien intentionnés mais non sollicités.

Donc, je me suis entraîné. Beaucoup. Ce genre d’écoute a altéré ce que je ne peux qu’appeler la texture de mon temps. Cela m’a rendu plus présent, empathique et curieux dans les conversations et les relations.

La prochaine fois que vous aurez une conversation avec quelqu’un qui partage des informations importantes ou qui a des difficultés d’une manière ou d’une autre, vous pourriez essayer. Posez des questions ouvertes. « Comment te sens-tu pour X ? » « Voulez-vous parler davantage de Y ? » Donnez à leurs réponses de l’espace et du silence pour s’installer.

Réfléchissez à ce que vous pensez avoir entendu. Soyez ouvert à vous tromper sur ce que vous pensez avoir entendu. Soyez solidaire, mais n’essayez pas de régler la situation avec des conseils ou de les dissuader de ce qu’ils ressentent. Évitez les platitudes comme « donnez-lui le temps » ou « ce n’était pas censé être ». Même “je sais ce que tu ressens”, aussi bien intentionné soit-il, rate souvent la cible parce que nous ne le faisons généralement pas. savoir exactement comment quelqu’un d’autre se sent ou comprendre entièrement sa situation spécifique.

Bien sûr, toutes nos conversations ne nécessitent pas ce niveau de retenue de type thérapeute, mais mettez-vous au défi de considérer que beaucoup d’entre elles pourraient bénéficier d’une écoute plus profonde.

Projets hérités ici et maintenant

Les doulas aident souvent avec des projets hérités : autobiographies, lettres à des êtres chers, projets artistiques, etc. Ces projets commémorent les passions et la créativité, les valeurs et les contributions d’une personne, et — spoiler alert ! – vous n’avez pas besoin d’attendre que vous ou quelqu’un que vous aimez mourez d’envie de travailler sur un.

Disons que vous êtes un musicien amateur. Vous savez peut-être déjà à qui vous voulez laisser vos instruments préférés. Cependant, un autre type d’héritage pourrait être d’enregistrer quelques minutes de jeu chaque semaine et de sauvegarder cet audio dans un dossier numérique pour le transmettre ultérieurement.

Pour commencer à penser à un projet d’héritage, posez-vous des questions telles que quelles leçons de vie ai-je apprises jusqu’à présent ? Qu’est-ce qui m’apporte de la joie ? Comment est-ce que je veux qu’on se souvienne de moi ? Qu’est-ce que j’aime faire en dehors de mon travail rémunéré ? Réfléchissez à la forme qui convient le mieux à votre projet d’héritage et consacrez-y un peu de temps chaque semaine ou chaque mois.

Les chercheurs ont découvert que la «conscience de l’héritage de la mortalité» peut être une «force hautement créative» et que «se concentrer sur ce que vous aimeriez laisser derrière vous pourrait vous aider à transformer quelque chose de terrifiant en un outil de motivation positif».

Je suis encouragé par les récents changements dans nos approches sociétales de la mort, comme le mouvement positif de la mort, les tendances habilitantes dans les soins de fin de vie, les opportunités d’exploration et de discussion, une transition loin des hôpitaux et un retour à la mort à domicile lorsque cela est possible, et le nombre croissant de doulas en fin de vie en tant que ressource communautaire. Pourtant, penser de manière proactive à notre propre mort n’est pas toujours (jamais ?) facile. Nous vivons dans un pays qui a tendance à surmédicaliser la mort. Nous sommes actuellement confrontés à un chagrin individuel et collectif insondable les décès dus au Covid-19, la violence armée sans cesse croissante, le manque de soins de santé accessibles et une effroyable érosion en temps réel des droits de l’homme. Tout cela dans une culture qui a désespérément besoin de plus d’espace pour que les individus puissent se reposer et faire leur deuil.

Il est plus facile à court terme de s’éloigner de la pensée de la mort. Mais s’engager avec notre mortalité lorsque nous avons la bande passante pour le faire peut offrir une clarté qui, à long terme, infuse nos vies avec plus de joie et de sens. Vous vivrez votre vie en sachant ce que vous voulez accomplir à la fin. Et cela, je le jure, est le hack de productivité ultime.

Grâce à INELDA pour leur fantastique formation de doula en fin de vie. L’exercice des 20 favoris est ma version abrégée de l’exercice de perte trouvé ici.

Rachel Friedman est l’auteur de Et puis nous avons grandi : sur la créativité, le potentiel et l’art imparfait de l’âge adulte et Le guide de la bonne fille pour se perdre. Retrouvez-la sur Twitter @RachelFriedman.