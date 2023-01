Comment accepter le corps après un diagnostic de cancer du sein métastatique

Anne : Je peux être prêt en un rien de temps quand je sors de la douche. Je n’ai pas besoin de sécher et de coiffer mes cheveux. Et je n’ai plus à me soucier de mes sourcils car j’ai fait du microblading.

Delta : Je suis une reine des soins personnels maintenant. Je ne me culpabilise pas de me reposer, ni ne me pousse à en faire plus.

Anne : Prière et discussions avec l’un de mes amis les plus proches ou des membres de ma famille. Les promenades par beau temps aident aussi.

Caryne : Les petites choses m’ont toujours fait sourire, que ce soit regarder Jours de nos vies , câlins sur le canapé avec mon fils, ou assis à la plage en regardant l’eau. Et mon fils et moi avons créé “The Grateful Game” afin que nous puissions nous concentrer sur ce pour quoi nous sommes reconnaissants chaque jour.

Anne : Ce n’est pas un voyage linéaire. Il y a des hauts et des bas, des progrès et des revers. La patience est nécessaire et souvent difficile à trouver. Et la plupart des jours nécessitent une sieste l’après-midi.

Caryne : Je l’ai adopté. On m’a diagnostiqué un cancer du sein métastatique à peu près au même moment que Disney’s Gelé était dans les salles. Quand j’ai entendu la princesse chanter “Let It Go”, j’ai commencé à pleurer, sentant que c’était un mantra que je devais embrasser.

Le cancer a-t-il changé la façon dont vous percevez votre corps de manière positive ? Delta : Mon diagnostic m’a d’abord fait sentir que mon corps m’avait trahi. Mais maintenant, je parle quotidiennement d’amour et de vie sur mon corps. Je suis impressionné par sa force et ses capacités. Je suis plus conscient que c’est le seul corps que je reçois. Je l’embrasse, le chouchoute et l’apprécie. Caryn: J’ai commencé à trouver de la beauté physique dans d’autres parties de mon corps autres que mes cheveux ou ma poitrine, qui étaient ce que je considérais autrefois comme mes traits les plus fins. Anne : Pas vraiment. Mais je ris quand les gens me demandent combien de temps il faut pour se préparer. Avec la chimiothérapie et la perte de cheveux, je peux me préparer rapidement.

Y a-t-il quelque chose dont vous vous inquiétiez et que vous avez abandonné depuis ? Delta : Je ne m’inquiète pas tellement de l’apparence de mon corps, car je suis trop préoccupé par ce qui se passe à l’intérieur. Je ne m’inquiète certainement pas de ce que les autres pensent de la façon dont je choisis de vivre ma vie. Caryne : Le cancer – la première et la deuxième fois – m’a apporté de la clarté. Au milieu des décisions concernant le cancer, il était facile de laisser tomber les choses que je ne pouvais pas contrôler et de me concentrer sur ce que je pouvais. Anne : Gain de poids! De nombreux médicaments et traitements peuvent entraîner une prise de poids. Et j’avais l’habitude d’être très actif; Je m’entraînais 5 jours par semaine. Au fil du temps, mes entraînements sont devenus de longues marches, et seulement les jours où j’ai de l’énergie. Je continue à maintenir une alimentation saine, mais je ne peux pas m’inquiéter pour quelques kilos.