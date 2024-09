Comment accéder et utiliser l’enregistrement audio de Notes sur iOS 18

Avec le lancement d’iOS 18, de nombreuses possibilités sont désormais à portée de main, notamment le déblocage de nouvelles fonctionnalités, le renforcement de la sécurité et l’amélioration des performances. Parmi les nombreuses fonctionnalités débloquées par Apple, l’enregistrement audio Notes permet aux utilisateurs d’iPhone de capturer et de retranscrire des notes vocales.

En plus de cela, les utilisateurs peuvent également générer des transcriptions en temps réel pour réviser et rechercher du contenu enregistré, ce qui le rend particulièrement utile pour les étudiants et les professionnels ou toute personne souhaitant capturer et référencer des informations orales.

Pour commencer à utiliser cette nouvelle fonctionnalité sur l’iPhone 12 et les modèles ultérieurs, voici les étapes à suivre.

Étapes pour enregistrer de l’audio dans l’application Notes

Étape 1. Ouvrez l’application Notes sur votre appareil iOS 18 et appuyez sur « Continuer ». Vous pouvez créer une nouvelle note ou en ouvrir une existante pour ajouter un enregistrement audio.