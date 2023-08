Comment accéder aux nouvelles de votre ville sur Illinois Valley – Shaw Local

Nous sommes ravis de présenter un développement important qui améliorera votre expérience en ligne pour les nouvelles locales – la consolidation de trois sites Web, MyWebTimes, NewsTribune et Bureau County Republican, en une seule plate-forme complète connue sous le nom de Illinois Valley. Cette intégration rassemble une multitude d’informations, de couvertures d’actualités et d’informations sur la communauté pour vous offrir une destination numérique sans précédent. En unissant les forces de ces sources réputées, Illinois Valley vise à redéfinir votre accès aux histoires locales et à élever votre engagement avec la région de la vallée de l’Illinois.

Trouver vos nouvelles locales est plus facile que jamais. Voici comment:

Sur votre téléphone:

1) Cliquez sur le menu Hamburger (trois lignes horizontales) dans le coin supérieur gauche.

Comment choisir les nouvelles de votre ville sur la vallée de l’Illinois à partir de votre appareil mobile (Réseau de nouvelles locales de Shaw)

2) Cliquez sur Choisissez votre ville. Choisissez votre ville et c’est parti pour les actualités de votre ville natale.

Comment choisir les nouvelles de votre ville sur la vallée de l’Illinois à partir de votre appareil mobile (Réseau de nouvelles locales de Shaw)

Comment trouver les actualités de votre ville sur votre ordinateur de bureau/portable

Cliquez sur Choisissez votre ville juste à côté du logo de la vallée de l’Illinois. Choisissez votre ville et vous accédez à votre page d’actualités locales.