Comme Spotify, Apple propose aux abonnés Apple Music un récapitulatif de leurs habitudes d’écoute via Apple Music Replay – où les utilisateurs peuvent voir des statistiques comprenant le nombre de fois qu’ils ont joué des chansons individuelles, le nombre d’heures passées à écouter des artistes et des albums, et plus encore.

Sans doute pas aussi facile à utiliser que le Spotify Wrapped annuel de Spotify, Apple Music Replay n’est pas disponible dans l’application Apple Music elle-même, ce qui complique un peu la vue d’ensemble des données d’écoute par rapport à Spotify.

Avec Apple Music Replay, Apple montre aux abonnés une bobine de surbrillance qui montre l’essentiel de leurs statistiques, ainsi que des couvertures d’album dynamiques pour leurs chansons, albums, listes de lecture les plus écoutés, etc.

Comment accéder à Apple Music Replay sur iPhone

Visite replay.music.apple.com depuis votre iPhone, iPad, Mac ou PC

depuis votre iPhone, iPad, Mac ou PC Connectez-vous à l’aide de l’identifiant Apple associé à votre abonnement Apple Music

Appuyez sur le bouton Démarrer pour accéder à Apple Music Replay

En plus d’accéder à Apple Music Replay via le Web, l’application Apple Music affiche parfois un lien qui ouvre le récapitulatif en ligne via l’onglet Écouter maintenant du lecteur de musique.

