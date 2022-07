Comment Abu Dhabi est devenue la ville cyclable la plus chaude du monde

Note de l’éditeur – Cette série CNN Travel est, ou a été, parrainée par le pays qu’elle met en évidence. CNN conserve un contrôle éditorial total sur le sujet, les reportages et la fréquence des articles et des vidéos dans le cadre du parrainage, conformément à notre politique.

Abou Dabi (CNN) — Les vacances à vélo évoquent généralement des images de pédalage à travers la campagne française, une baguette attachée au guidon, ou peut-être une balade venteuse le long des pistes cyclables plates et conviviales qui se frayent un chemin à travers des villes comme Copenhague ou Amsterdam.

Ils n’impliquent généralement pas le désert d’Arabie, où les températures estivales et le soleil intense de midi peuvent le rendre suffisamment chaud pour faire exploser les pneus de vélo.

Mais cela pourrait bientôt changer.

Une révolution à deux roues commence à s’accélérer à Abu Dhabi, avec d’énormes investissements propulsant à la fois les résidents et les visiteurs en selle pour des expériences cyclistes comme nulle part ailleurs sur Terre.

L’année dernière, elle a été désignée par l’instance dirigeante du cyclisme sportif, l’Union Cycliste Internationale, ou UCI, en tant que “Bike City” officielle – la première au Moyen-Orient et en Asie à remporter cette distinction. Ces températures torrides signifient qu’elle pourrait littéralement être la ville cyclable la plus chaude du monde.

À première vue, les références cyclistes d’Abu Dhabi ne sont pas immédiatement évidentes. Construite à partir de la richesse pétrolière, la capitale des Émirats arabes unis et le terrain environnant sont le domaine de l’automobile. Les prix de l’essence sont bon marché, les routes sont larges, les limitations de vitesse – en dehors des zones urbaines – sont très rapides.

Regardez de plus près et c’est une autre histoire. Au cours des dernières années, des kilomètres de pistes cyclables dédiées ont vu le jour le long de nouvelles autoroutes, l’émirat s’étant progressivement imposé comme la porte d’entrée des Émirats arabes unis pour le cyclisme, introduisant des courses internationales et encourageant les talents locaux.

En cours de route, il a concocté des expériences cyclistes exaltantes qui, ajoutées à la vaste liste d’autres attractions d’Abu Dhabi, pourraient être un attrait majeur pour les fanatiques de cyclisme et tous ceux qui cherchent à essayer quelque chose de très différent.

Horaires insociables

Ricky Bautista, à l’extrême droite, et une équipe du magasin de vélos Beyond the Bike de Dubaï sur la piste cyclable d’Al Hudayriat. Barry Neild/CNN

Participer peut cependant impliquer des heures peu sociables. En hiver, les climats plus doux sont parfaits pour rouler toute la journée, mais de mai à septembre, avec des températures culminant parfois autour de 48 C (118 F), le meilleur moment pour rouler est avant le lever du soleil ou après le coucher du soleil.

C’est pourquoi les amis Andy Coleman et Dan Baltrusaitis peuvent être trouvés peu après 6 heures du matin un samedi matin enfilant leurs chaussures de vélo dans un parking d’Al Hudayriat, une île au sud de la ville qui abrite des stations balnéaires et une belle construction à cet effet. piste cyclable.

“Pourquoi je le fais, je ne sais pas”, rit Coleman alors que la paire roule sur l’asphalte lisse pour commencer leur session.

Malgré l’heure matinale, ils ne sont pas seuls. Des dizaines d’autres cyclistes volent autour du réseau de circuits, qui vont de trois à 10 kilomètres et comprennent une piste exaltante sur l’eau. C’est principalement plat, mais des vents contraires féroces à terre peuvent ajouter au défi.

“C’est une expérience formidable”, déclare Ricky Bautista, membre d’une bande de pilotes en uniforme qui enchaîne les tours depuis la première lueur du jour. L’équipe de Bautista travaille dans un magasin de vélos à Dubaï et s’est aventurée au-delà de la frontière pour essayer les installations gratuites d’Al Hudayriat.

“Je suis un débutant, mais tous mes collègues sont des cyclistes et ils m’ont dit ‘essayez et vous vous amuserez'”, dit-il. “C’est vraiment difficile aujourd’hui à cause du vent, mais ensuite vous changez de direction et vous avez l’impression de voler et c’est plus agréable.”

De nombreux autres clubs sont également à la poursuite des autres sur le circuit. On peut voir des hommes et des femmes de tous âges passer devant la ligne d’horizon lointaine des gratte-ciel de la zone financière de la ville. Certains arrivent en voiture et d’autres partent de chez eux. Il y a aussi un vélo-bus.

Pour les visiteurs, il y a un magasin de location – Yas Mena Cycles – qui ouvre tôt pour louer une flotte de vélos de route pour moins de 20 $ de l’heure. Une succursale voisine de la chaîne Emirates Wolfi’s propose des locations plus haut de gamme, ainsi que la vente de vélos à des prix allant jusqu’à 16 000 $ et plus. Le magasin est également un sanctuaire dédié aux succès du fabricant de vélos italien Colagno, propriété des Émirats arabes unis, avec des machines du Tour de France modernes et vintage exposées.

Mode de vie sain

Le Abu Dhabi Cycling Club coordonne les activités liées au vélo à Abu Dhabi. Barry Neild/CNN

À proximité se trouve également le nouveau pavillon chic du Abu Dhabi Cycling Club, une organisation gratuite qui coordonne les événements cyclistes publics et sportifs dans l’émirat et travaille avec le gouvernement pour développer l’activité, encourager la participation et les investissements directs.

Créée en 2017, l’ADCC indique qu’environ 1,7 milliard de dirhams (460 millions de dollars) ont été investis dans le cyclisme avec 445 kilomètres (277 miles) de piste cyclable en construction. En route, un nouveau vélodrome couvert et une piste cyclable qui relieront Abu Dhabi à Dubaï.

L’objectif est d’amener le plus grand nombre d’habitants à adopter le vélo dans le cadre d’un mode de vie sain, mais aussi d’attirer les visiteurs. “L’un des principaux objectifs est d’inciter davantage de touristes à venir passer des vacances à vélo à Abu Dhabi”, a déclaré à CNN le directeur exécutif de l’ADCC, Al Nukhaira Allkhyeli.

Cycliste passionné lui-même, Allkhyeli s’entraîne souvent autour de l’un des plus grands moments de la scène cycliste d’Abu Dhabi – le circuit de Yas Marina. La boucle de l’hippodrome qui accueille les épreuves de Formule 1 est régulièrement ouverte au public pour le cyclisme du soir ou du matin.

Les visiteurs peuvent s’inscrire pour une session gratuite sur la piste, avec un casque et une gamme de vélos de route et hybrides bien utilisés sans frais (des coursiers swisher sont disponibles à la location dans une succursale de Wolfi’s à côté). Il y a des vestiaires mais pas de douches.

Même pour les non-fans de F1, s’attaquer au circuit de Marina est un plaisir, avec de gigantesques tribunes qui se dressent de chaque côté de la boucle de sept kilomètres, ainsi que le superyacht occasionnel amarré avec vue sur la piste. Le rugissement des foules absentes résonne encore dans la salle.

Les coureurs débutants seront déchirés entre le besoin de vitesse ou de selfies lorsqu’ils contourneront le bitume (en évitant les virages accidentels dans la voie des stands).

Surréaliste et satisfaisant

La piste d’Al Hudayriat comprend une section sur pilotis. Départ Culture et Tourisme – Abu Dhabi

Il y a des expériences cyclistes plus calmes – et en fait plus extrêmes – à vivre à Abu Dhabi.

Pour ceux qui n’aiment pas transpirer, il y a de douces balades à vélo le long de la corniche du front de mer ou à l’intérieur des terres sur les sentiers à l’abri des palmiers de l’oasis d’Al Ain, dans la deuxième ville d’Abu Dhabi. Quiconque a la chance de séjourner au luxueux Qasr Al Sarab Desert Resort dans le quartier vide peut s’essayer au vélo à gros pneus dans les dunes de sable.

Les cyclistes inconditionnels voudront se diriger vers Jebel Hafit, la seule vraie montagne d’Abu Dhabi, où une route en lacet brutale vers nulle part offre une vue imprenable sur l’émirat et la possibilité de transformer les jambes en gelée.

Un autre point fort du désert est la piste cyclable d’Al Wathba, une piste cyclable lisse et spécialement conçue au milieu de nulle part qui offre peut-être l’une des aventures à vélo les plus surréalistes et les plus satisfaisantes d’Abu Dhabi.

Faire du vélo sur le circuit de Yas Marina F1 est un plaisir. Barry Neild/CNN

À environ une heure de route du centre-ville, l’entrée de la piste se trouve dans un petit groupe de bâtiments comprenant un bloc de douches et de toilettes, un petit supermarché et un magasin de vélos qui loue à l’heure des vélos de course en carbone fatigués mais utilisables.

C’est un lieu de course régulier pendant les mois les plus frais, mais en été, la piste s’anime lorsque le soleil se couche à l’horizon. Des lampadaires à énergie solaire éclairent faiblement des boucles de jusqu’à 30 kilomètres qui s’étendent dans la nuit du désert.

Le conduire en solo est une expérience excitante quoique légèrement énervante. C’est calme là-bas parmi les dunes et, malgré de petites flaques de lumière électrique, très sombre.

Rien ne vous empêche de dynamiter à vitesse maximale, à l’exception de la dérive occasionnelle de sable mou sur la piste. Ici et là, une ampoule soufflée crée une mini-panne que les cyclistes devront garder leur sang-froid pour traverser sans claquer sur les freins.

Equitation toute l’année

L’UCI a décerné le statut d’Abu Dhabi Bike City. Barry Neild/CNN

Faire du vélo tête baissée dans l’inconnu d’encre d’une nuit chaude dans le désert peut sembler être une bonne métaphore de la poursuite coûteuse d’Abu Dhabi d’un sport apparemment en contradiction avec son climat.

Mais selon Isabella Burczak, responsable du plaidoyer et du développement de l’UCI, l’émirat est sur la voie du succès, ayant démontré un engagement et une forte volonté politique derrière sa vision d’encourager et de développer le cyclisme pour les loisirs, le transport et le sport.

Son statut de Bike City, dit-elle, devrait l’aider à continuer d’atteindre ces objectifs et à partager ses connaissances et ses compétences avec un réseau de 20 autres Bike Cities, de Bergen en Norvège à Wollongong en Australie.

Et – si les cyclistes s’adaptent en roulant tôt ou tard, et que des dispositions sont prises comme les employeurs fournissant des douches aux navetteurs en sueur – cette chaleur ne lui fera pas de mal.

“Dans tous les cas, temps chaud, temps froid, je pense que des solutions peuvent être trouvées pour que les gens puissent toujours profiter du vélo pour quelque raison que ce soit”, a-t-elle déclaré à CNN.

Et peut-il vraiment rivaliser avec les destinations cyclistes classiques comme la France, l’Italie, le Danemark et les Pays-Bas ?

Grâce à ce soleil implacable du désert, c’est déjà le cas, déclare Aditya Bhiwandkar, passionné de cyclisme et assistant commercial chez Wolfi’s.

“En Europe, il y a de la neige et de la pluie”, dit-il. “Mais à Abu Dhabi, vous pouvez vraiment rouler 365 jours par an.”