Comment ABC, CBS et plus couvriront la soirée (ou la semaine) des élections de 2024

Depuis que la télévision en réseau a commencé à couvrir les soirées de l’élection présidentielle en 1948, les téléspectateurs n’ont dû attendre plus d’une journée à deux reprises seulement pour connaître le résultat.

La première a eu lieu en 2000, lorsque le pays a été suspendu pendant cinq semaines avant que la Cour suprême des États-Unis ne mette fin au recomptage des votes en Floride et donne à George W. Bush la Maison Blanche contre Al Gore.

Vingt ans plus tard, les téléspectateurs ont transpiré pendant quatre jours avant que les réseaux ne publient 270 votes électoraux dans la chronique du président Biden le 7 novembre 2020. Les restrictions liées à la pandémie ont conduit les responsables à compter un nombre sans précédent de bulletins de vote par correspondance, ralentissant le processus. Les contestations judiciaires des résultats par l’ancien président Trump et ses tentatives de bloquer la certification du vote sont devenues une saga qui a culminé avec l’insurrection du 6 janvier 2021.

Le présentateur de CNN, Wolf Blitzer, appelle à l’élection de Joe Biden. (CNN)

Le parcours cahoteux de 2020 a amené les opérations d’information télévisée à se préparer à un territoire encore plus inexploré lorsque le dépouillement des votes commencera mardi soir dans la course serrée entre Trump et la vice-présidente Kamala Harris. Les élections de 2024 pourraient être décidées par des marges étroites dans sept États au maximum, et Trump lance déjà des accusations de fraude électorale, comme il l’a fait il y a quatre ans.

« Si les sondages sont exacts, nous nous dirigeons vers une véritable pagaille », a déclaré Chris Stirewalt, directeur politique du réseau câblé NewsNation et chercheur principal à l’American Enterprise Institute, un groupe de réflexion de Washington.

Les dirigeants des divisions d’information du réseau déclarent qu’ils déploieront un plus grand nombre de correspondants dans les États clés, certains étant spécifiquement chargés de s’occuper de la sécurité des élections et des manifestations. Les avocats expérimentés dans les questions électorales sont devenus une ressource très prisée dans les rédactions télévisées.

« Nous avons vraiment renforcé notre expertise en matière de droit électoral dans les États », a déclaré Catherine Kim, vice-présidente exécutive de la rédaction de NBC News. « Ils vont travailler 24 heures sur 24. »

NBC News et MSNBC disposeront d’une « salle de lecture » au siège du Rockefeller Center, où leur équipe de correspondants juridiques et d’analystes sera prête à analyser les affaires judiciaires si elles arrivent.

CNN a embauché Benjamin Ginsberg, l’avocat électoral qui a représenté la campagne de Bush en 2000. Fox News a ajouté Thomas Dupree, procureur adjoint sous l’administration Obama, à son équipe d’experts juridiques.

CBS News disposera d’un « Bureau de la démocratie » pour analyser les questions liées au vote et de son unité CBS News Confirmed pour vérifier les rapports. ABC dispose d’une unité « Ballot Watch » qui surveillera l’intégrité des élections.

Les réseaux se targuaient autrefois d’être les premiers à déclarer les résultats des élections. Pas plus.

« Déclencher des élections est un territoire dangereux », a déclaré Rick Klein, vice-président et chef du bureau de Washington pour ABC News. « Je pense que très peu de téléspectateurs savent ou se soucient de savoir qui projette un état en premier, mais chaque téléspectateur devrait se soucier d’être correctement projeté. »

Être le premier et avoir raison peut même avoir ses inconvénients dans l’environnement hyper-partisan actuel.

En 2020, Fox News, qui fait équipe avec l’Associated Press et l’organisme de recherche NORC de l’Université de Chicago pour analyser les résultats, a correctement appelé l’Arizona pour Biden à 23 h 20 (heure de l’Est) le soir de l’élection, avec environ 80 % des voix comptées. La décision, qui a modifié le déroulement de la course, a provoqué la colère de la campagne Trump et provoqué la consternation au sein du réseau. La chaîne à tendance conservatrice a même vu un exode de téléspectateurs en colère dans les mois qui ont suivi.

Fox News n’a jamais hésité dans sa décision d’attribuer les 11 voix électorales de l’Arizona à Biden quelques jours avant ses concurrents. Mais cette fois-ci, les téléspectateurs doivent être prêts à attendre.

« Il se peut qu’il n’y ait pas de projections du tout le soir des élections », a déclaré Klein. « Je pense que nous devons simplement être honnêtes quant à l’étendue de l’incertitude qui existe, même à la clôture des sondages et des résultats qui commencent à arriver. »

« Nous nous attendons à l’inattendu en cours de route, et ce sera notre approche le soir des élections », a déclaré Doug Rohrbeck, vice-président senior de l’information et de la politique de Washington, pour Fox News.

Même si le processus de 2020 a été influencé par les dizaines de millions de personnes qui ont voté tôt, un groupe plutôt démocrate, personne ne sait vraiment quel sera l’impact cette fois-ci.

« Les républicains, piqués par leur défaite en 2020, ont adopté le vote anticipé et par correspondance », a déclaré Stirewalt. « Et l’ancien président Trump ne parle plus du problème des votes par correspondance, ou certainement pas autant. Je pense donc que nous ferions mieux d’aborder la soirée électorale avec beaucoup d’humilité et une réelle ouverture à la possibilité que les hypothèses que nous avons eues dans le passé soient fausses.»

Arnon Mishkin, directeur du bureau de décision de Fox News, explique son appel de l’Arizona à Biden.

Alors que des accusations d’irrégularités dans le vote sont susceptibles de surgir, les agences de presse sont censées faire preuve de transparence.

Lors des élections précédentes, les politologues, analystes et statisticiens qui composent les équipes qui convoquent les élections n’étaient apparus devant la caméra qu’en cas d’absolue nécessité. Cette fois, CBS News prévoit de donner aux téléspectateurs un aperçu plus approfondi du processus d’appel des États. NewsNation s’associe au siège social de Decision Desk pour gérer le décompte des votes et installera une caméra sur la pièce où se déroule le décompte.

« Il se peut qu’il n’y ait pas de projections du tout le soir des élections », déclare Rick Klein, vice-président et chef du bureau de Washington pour ABC News.

Il y aura davantage de correspondants et de producteurs déployés dans les pays clés des États swing pour montrer le processus officiel.

« Je pense que nous allons voir plus de dépouillements en direct que jamais auparavant », a déclaré Mary Hager, rédactrice en chef pour la politique chez CBS News.

Il existe également un autre scénario possible pour la soirée électorale de 2024 : les pronostics pourraient être erronés, comme ils l’ont été lors des trois derniers cycles d’élections présidentielles, avec la possibilité d’un vainqueur déclaré après la fermeture des bureaux de vote sur la côte ouest.

Cela s’est produit en 2012, lorsque le président Obama était au coude à coude avec son adversaire républicain, Mitt Romney, au cours des dernières semaines de la campagne. Obama a fini par remporter le vote populaire par quatre points et a submergé Romney dans le décompte des voix électorales par 332 contre 206.

« Cela pourrait être un glissement électoral dans un sens ou dans l’autre », a déclaré Klein. « Personne ne devrait être surpris par l’un ou l’autre résultat. »

« Si les sondages sont exacts, nous nous dirigeons vers une véritable pagaille », a déclaré Chris Stirewalt, directeur politique du réseau câblé NewsNation. (NouvellesNation)

Stirewalt pense que les téléspectateurs seront guidés par les résultats en Caroline du Nord et en Géorgie, où les bureaux de vote ferment avant 20 heures (heure de l’Est) et qui ont la réputation de compter les votes rapidement.

« Nous aurons immédiatement un échantillon de base de ce à quoi ressemble l’électorat, et nous commencerons à déterminer entre 7h30 et 19h30. [and] 9h30, dans quel sens les sondages étaient erronés, ou peut-être qu’ils avaient raison et c’est juste une course très serrée », a déclaré Stirewalt. « Si les sondages sont erronés, ils tendent à aller partout dans la même direction. »

Stirewalt espère que, quelle que soit l’issue, elle ne reproduira pas la longue bataille de 2000 entre Bush et Gore, qui s’est déroulée à une époque relativement plus civile de la politique nationale.

« Je ne pense pas que nous ayons la force institutionnelle et la confiance en nos dirigeants pour traverser une telle épreuve », a-t-il déclaré.