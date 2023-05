Comment A24 a pris le contrôle d’Hollywood

Lorsque vous repensez à vos films préférés, vous pensez peut-être à leurs réalisateurs ou acteurs célèbres. Mais récemment, un nouveau nom est devenu synonyme de culture et d’attrait du cinéma indépendant, et ce n’est pas un individu, mais un studio.

A24 a balayé les Oscars 2022. Ils ont réalisé certains des films et émissions de télévision les plus distincts et les plus intéressants des 10 dernières années. Mais surtout, ils ont acquis une réputation de qualité – et leur fidélité à la marque est si forte que les bros du film hipster portent partout des t-shirts et des casquettes A24.

Mais contrairement à Universal ou Paramount, des studios qui existent depuis plus d’un siècle, A24 l’a fait en un peu plus d’une décennie. Comment ce distributeur de films indépendant s’est-il transformé en un acteur majeur de l’industrie du divertissement en si peu de temps ?

Dans cette vidéo Vox, Nate Jones (rédacteur principal chez Vulture et obsesseur d’A24) décompose l’histoire et l’ascension stratosphérique d’A24.

Vous pouvez trouver cette vidéo et toute la bibliothèque de Les vidéos de Vox sur YouTube.