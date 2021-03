La plupart des Américains veulent simplement payer leurs factures et aider les autres. | Xinhua / Liu Jie via Getty Images

Le dentiste, un livre rare, la famille, les factures – comment certains Américains dépensent leurs paiements économiques.

À quoi ressemble réellement le secours en cas de pandémie?

Le 11 mars, le président Joe Biden a signé le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars. Pour la plupart des Américains, la partie la plus tangible de ce 1,9 billion de dollars sera de 1 400 dollars de paiements de relance. Un certain nombre d’entre eux sont déjà sortis, déposés directement sur des comptes bancaires le week-end du 13 mars.

Et comme tout ce qui frappe les États-Unis à grande échelle, les chèques ont rapidement été mémorisés. Les gens imaginaient utiliser leurs paiements de relance, connus familièrement sous le nom de «stimmys», pour faire des demandes farfelues, comme parler directement au Burger King ou enfin magasiner le « Au-delà»Section de Bed Bath & Beyond.

Mais si les blagues sont bonnes, la valeur du paiement est toute relative. Pour les Américains qui ont perdu leur gagne-pain pendant la pandémie, les 1400 dollars ne sont même pas un pansement financier – ils ne couvriront pas les factures qui n’ont cessé de venir. Les Américains plus chanceux et plus privilégiés peuvent peut-être utiliser les chèques pour stimuler l’économie, mais l’année dernière nous a montré que la seule constante est l’imprévisibilité et qu’économiser cet argent n’est pas nécessairement une mauvaise idée.

Nous avons demandé à neuf Américains ce qu’ils allaient faire de leurs chèques et avons obtenu des réponses qui couvraient toute la gamme – des dons, une réparation de voiture, un livre rare, une rénovation, aider la famille, voir la famille, de nouveaux écouteurs, des factures – et mettre en perspective ce que cet allégement financier ressemble en fait. (Les personnes à qui nous avons parlé ont demandé à être identifiées par leurs prénoms afin de préserver leur vie privée.)

P J



Stephen Zenner / SOPA Images / LightRocket via Getty Images Logo AAA Tire and Auto Service.

C’est vraiment déprimant que j’ai finalement fait réparer ma voiture parce que cela m’a permis de gagner un revenu supplémentaire, ce qui m’a permis de sortir de la ville quand je le voulais.

Sortir de la ville est important car c’est un changement de décor, quelque part ce n’est pas mon appartement pour écrire – j’aime être influencé par mon environnement et ceux-ci sont viciés – et pouvoir chanter fort pendant que je conduis.

Demi

Avec le stimmy, j’achète un billet d’avion remboursable pour rendre visite à ma sœur en Autriche – en le chronométrant deux semaines après nos deuxièmes photos.

Elle est chanteuse d’opéra à Vienne. Nous ne nous sommes pas vus depuis deux ans. J’étais censé me rendre en février dernier, puis BOOM … pandémie. Dois-je beaucoup de dettes de carte de crédit accumulées dans la pandémie? Absolument, mais je perds la tête et j’ai besoin de joie et de quelque chose à espérer.

Brant

Ma stimulation aide à payer les frais de scolarité de mon meilleur ami pour retourner terminer son baccalauréat alors qu’il est sous-employé dans le secteur des services. Mon ami a le sentiment qu’il doit améliorer ses perspectives d’emploi après la pandémie et je veux l’appuyer.

«Je pense que Suze Orman a dit un jour qu’un prêt à un ami devait toujours être fait en s’attendant vraiment à ce que ce soit un cadeau»

Je pense que Suze Orman a dit un jour qu’un prêt à un ami devrait toujours être fait dans l’espoir que ce soit un cadeau. Voilà donc mon approche ici. Remboursez-moi, mais seulement en dernier recours car il n’a pas généré d’intérêts.

Chris



John Greim / Loop Images / Groupe Universal Images via Getty Images Il n’y a pas de frégate comme un livre.

Je n’ai pas encore reçu mon stimulus (ni mon petit remboursement d’impôt), mais j’ai pré-dépensé pour une première édition, épuisée du roman d’Octavia Butler, qui est aussi le seul de ses livres que je n’ai pas lu. C’est Survivant, la quatrième de sa série Patternist. Mais elle a fini par grandir pour ne pas l’aimer et ne pas lui permettre d’être réimprimée.

Donc, même si je me sens mal de ne pas respecter ses souhaits, le completiste en moi est très excité. J’ai commencé à lire ses livres il y a cinq ou six ans. J’ai lu tous ses livres, en inhalant chacun d’eux en quelques jours seulement. Donc, en avoir un nouveau à lire est très excitant. J’y réfléchis depuis des années. J’en ai vu des éditions cartonnées signées coûter jusqu’à 5 000 $.

Lindsay

Notre famille s’est qualifiée, mais honnêtement, nous n’avons pas été gravement touchés par la pandémie, alors nous en donnons une partie à un groupe local appelé Early Childhood Alliance. Il offre des services de garde d’enfants de haute qualité à bas prix ou gratuits dans notre communauté.

Et nous dépensons le reste pour aider à un plus grand projet de rénovation domiciliaire. Nous n’avions pas l’intention de faire la rénovation immédiatement, mais nous ne voulions pas nous asseoir sur la relance, donc nous commençons juste plus tôt que prévu.

C’est un remodelage de salle de bain – pas le plus excitant, mais je suis plutôt excité pour une meilleure douche!

Varsha



Jeffrey Greenberg / Groupe Universal Images via Getty Images L’extérieur de l’un des bâtiments de l’USC. C’est un beau campus!

Une ventilation mensuelle des dépenses:

Ma facture de téléphone portable: 100 $

Mon Internet: 89 $

Mon loyer: 1000 $

Nourriture et produits de première nécessité pour le mois: 400 $ à 500 $

Prêts étudiants: 200 $ (je n’ai pas encore à effectuer de paiements mais je le fais quand je peux)

Mon revenu mensuel en tant qu’étudiant diplômé est de 2 000 $ et le stimulus est de 1 400 $. Ce n’est même pas un mois de dépenses. Je vais d’abord utiliser le stimmy pour effacer les factures importantes, et s’il en reste, j’aurai de meilleurs écouteurs pour Zoom.

Hannah

Je n’ai pas encore reçu le stimulus le plus récent, mais je prévois de le dépenser de la même manière que pour les deux premiers: en l’envoyant simplement à ma mère. J’ai eu la chance de rester employée dans une startup technologique, mais elle travaille dans le secteur des services au Rhode Island, qui vient d’être décimé. Et elle se débat.

Elle a actuellement quelques emplois à temps partiel. Elle est coureuse de nourriture dans un restaurant et assistante en nutrition dans une maison de retraite, et [she] accueille des événements en été.

Je me sens coupable de rester totalement à l’aise pendant cette période et de pleurnicher beaucoup à propos du travail à domicile, alors ça fait du bien de pouvoir au moins remettre les chèques à quelqu’un qui en a besoin.

Margaret



Matthew J. Lee / Le Boston Globe via Getty Images L’horizon de Boston au crépuscule.

Je vis à l’étranger, mon pays fait un excellent travail (tout compte fait) avec la gestion de la corona, et je donne mon chèque de relance à ma famille, qui attend actuellement le chômage et ses propres chèques de relance.

Ils passent un moment horrible.

C’est ma mère, mon père et mon frère en Pennsylvanie. Nous n’avons jamais eu beaucoup d’argent; en attendant, je vis et [earn] assez bien ici. Je vis à Munich, en Allemagne, mais je garde mon compte aux États-Unis et les chèques arrivent en premier à ma banque.

Avec le plus récent, ma mère a demandé si elle pouvait tout garder (avant, je leur en donnais au plus 80%) parce qu’elle avait désespérément besoin de vacances en famille et cela aiderait.

C’est intéressant qu’un expatrié reçoive le chèque en premier alors que ma famille est vraiment en difficulté. Cependant, je vis à l’étranger depuis sept ans et le mien arrive toujours en premier.

«Je suis très proche de ma famille, je ferais n’importe quoi pour eux, et ça ne me dérange pas»

Mon frère, qui a 30 ans, a été mis à pied l’année dernière en mai et son chômage a mis environ trois mois à venir. Papa a 66 ans. Il a perdu son emploi quand il a dit à son employeur qu’il avait un cancer et a demandé deux semaines de congé sans solde pour traitement. Il a un travail de vente à temps partiel mais c’est fou.

Je suis très proche de ma famille, je ferais n’importe quoi pour eux, et cela ne me dérange pas. Mais oui, ils ont besoin de ces chèques, et la première pensée de ma mère est de les utiliser pour de petites vacances, comme un voyage en ville à Boston.

Miles

Je passe mon temps à aller chez le dentiste pour la première fois en cinq ans – je n’ai pas les moyens de le faire normalement. Je n’ai pas encore reçu le chèque. Je travaille sur le rendez-vous. J’essaie de trouver des endroits avec une échelle mobile pour ne pas avoir à dépenser trop, même avec de l’argent supplémentaire.

Quand j’en ai parlé à mes amis, tout le monde était fier de moi car c’est une chose rare parmi nous. Nous avons tous 26 ans, donc même ceux qui avaient une assurance par l’intermédiaire de leurs parents sont désormais seuls.