En décembre, les propriétaires et exploitants de théâtres et de music-halls à travers les États-Unis ont poussé un soupir de soulagement lorsque le Congrès a adopté le dernier programme d’aide aux coronavirus, qui a finalement mis de côté 15 milliards de dollars pour aider des lieux culturels désespérés. Mais cela s’est produit plus de six mois après qu’une foule d’autres pays aient pris des mesures pour atténuer la tension de la pandémie sur les arts et les artistes. Voici les faits saillants et les faux pas des efforts de huit pays.

France Le président français Emmanuel Macron a été l’un des premiers dirigeants mondiaux à agir pour aider les travailleurs indépendants des arts. Le pays a depuis longtemps un système de chômage spécial pour les artistes interprètes qui reconnaît le caractère saisonnier de ce travail et aide à égaliser le salaire des pigistes pendant les périodes de jachère. En mai, M. Macron a supprimé l’exigence minimale d’heures travaillées pour ceux qui étaient auparavant admissibles à l’aide. Il a aussi mettre en place une assurance gouvernementale aux tournages télévisés et cinématographiques pour faire face à la menace de fermeture causée par la pandémie. D’autres pays, dont la Grande-Bretagne, ont rapidement copié le mouvement. Allemagne La vie culturelle allemande a toujours été fortement subventionnée, ce qui a isolé de nombreuses institutions artistiques de l’impact de la pandémie. Mais en juin, le gouvernement a annoncé un fonds de 1,2 milliard de dollars pour relancer la vie culturelle, y compris des fonds destinés à des projets tels que l’aide aux sites pour améliorer leurs systèmes de ventilation. Et une assistance supplémentaire est en cours. Le ministère allemand des Finances a l’intention de lancer deux nouveaux fonds: l’un pour payer une prime aux organisateurs d’événements culturels plus petits (ceux destinés à quelques centaines de personnes), afin qu’ils puissent être événements (pour plusieurs milliers de participants) pour atténuer le risque d’annulation. L’Allemagne n’est pas la première à mettre en œuvre de telles mesures; L’Autriche a introduit une assurance événementielle en janvier.

Bretagne En juillet, le gouvernement britannique a annoncé un plan de sauvetage culturel d’une valeur d’environ 2,1 milliards de dollars – un montant qui a permis d’éviter la fermeture de milliers de théâtres, de clubs de comédie et de salles de concert. En décembre, plusieurs grandes institutions, dont le National Theatre et la Royal Shakespeare Company, ont également obtenu des prêts à long terme dans le cadre du programme. Même avec l’aide, il y a déjà eu 4000 licenciements dans les musées britanniques seul, et plus encore dans d’autres secteurs.