Comment 750 migrants se sont retrouvés sur le bateau qui a chaviré près de la Grèce

Une photo fournie par les garde-côtes helléniques montre les ponts suremballés du chalutier de pêche avant qu’il ne chavire au large des côtes grecques le 14 juin. (Hellenic Coast Guard/Reuters)

L’histoire de la façon dont pas moins de 750 migrants sont venus à bord d’un chalutier de pêche bleu branlant et se sont retrouvés dans l’un des naufrages les plus meurtriers de la Méditerranée est plus grande que n’importe laquelle des victimes. Mais pour tout le monde, ça a commencé quelque part, et pour Thaer Khalid al-Rahal ça a commencé avec le cancer.

Le diagnostic de leucémie pour son plus jeune fils, Khalid, 4 ans, est venu au début de l’année dernière. La famille vivait dans un camp de réfugiés jordaniens depuis une décennie, attendant une réinstallation officielle après avoir fui la guerre amère de la Syrie, et les médecins ont déclaré que l’agence des Nations Unies pour les réfugiés pourrait aider à couvrir les frais de traitement. Mais les fonds de l’agence ont diminué et le cas de l’enfant s’est aggravé. Lorsque les médecins ont déclaré que Khalid avait besoin d’une greffe de moelle osseuse, le père a confié à ses proches qu’attendre pour déménager par les voies officielles n’était plus une option. Il devait se rendre en Europe pour gagner de l’argent et sauver son fils.

« Thaer pensait qu’il n’avait pas le choix », raconte son cousin, Abdulrahman Yousif al-Rahal, joint par téléphone dans le camp de réfugiés jordaniens de Zaatari.

En Égypte, le voyage de Mohamed Abdelnasser, 27 ans, a commencé par une prise de conscience rampante que son travail de menuisier ne pouvait pas gagner assez pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses deux fils.

Pour Matloob Hussain, 42 ans, cela a commencé le jour où son renouvellement de résidence en Grèce a été rejeté, le renvoyant au Pakistan, où son salaire a permis de mettre de la nourriture sur la table pour 20 membres de la famille élargie au milieu d’une crise économique paralysante.

« L’Europe ne comprend pas », a déclaré son frère Adiil Hussain, interrogé en Grèce où ils avaient vécu ensemble. « Nous ne partons pas parce que nous le voulons. Il n’y a tout simplement rien pour nous au Pakistan.

Lors du voyage précédent de Matloob en Europe, il avait eu tellement peur de l’eau qu’il avait gardé les yeux fermés tout le temps. Cette fois, les passeurs lui ont promis de l’emmener en Italie. Ils ont dit qu’ils utiliseraient « un bon bateau ».

Le chalutier est parti de la ville portuaire libyenne de Tobrouk le 8 juin. Seuls 104 survivants ont atteint le continent grec. Quatre-vingt-neuf corps ont été retrouvés et des centaines d’autres ont été avalés par la mer.

Alors que la Méditerranée devenait le théâtre d’une tragédie le 14 juin, un milliardaire et plusieurs hommes d’affaires préparaient leur propre voyage dans l’Atlantique Nord. La disparition de leur submersible alors qu’il plongeait vers l’épave du Titanic a déclenché une mission de recherche et de sauvetage sans frais et a fait la une des journaux. Le navire rempli de réfugiés et de migrants ne l’a pas fait.

Environ la moitié des passagers seraient originaires du Pakistan. Le ministre de l’Intérieur du pays a déclaré vendredi qu’environ 350 Pakistanais étaient à bord, et que beaucoup sont peut-être morts. Parmi les survivants du bateau, 47 sont syriens, 43 égyptiens, 12 pakistanais et deux palestiniens.

Certaines des personnes à bord du chalutier fuyaient la guerre. Beaucoup étaient des soutiens de famille, mettant leur propre vie en jeu pour aider les autres à rester chez eux. Certains étaient des enfants. Une liste des disparus de deux villes du delta du Nil comporte 43 noms. Près de la moitié d’entre eux ont moins de 18 ans.

Ce récit de ce qui les a poussés à risquer une traversée notoirement dangereuse est basé sur des entretiens avec des survivants en Grèce et des proches des morts au Pakistan, en Jordanie et en Égypte, alors que la nouvelle a envoyé des vagues de détresse dans les communautés, de l’Afrique du Nord à l’Asie du Sud. Certaines personnes ont parlé sous le couvert de l’anonymat, car elles craignaient d’être entraînées dans la répression gouvernementale contre les réseaux de passeurs.

La famille de Rahal a déclaré qu’elle ne savait pas comment il avait contacté les passeurs en Libye, mais qu’elle se souvenait de l’avoir vu se froisser sous la fatigue et la honte d’avoir à demander à qui que ce soit les milliers de dollars qu’ils demandaient pour un passage sûr vers l’Italie.

Treize hommes sont partis du village d’El Na’amna, au sud de la capitale égyptienne du Caire, dans l’espoir d’accomplir la même chose. À 16 kilomètres de là, à Ibrash, un autre village, Abdelnasser a quitté la maison comme il le faisait habituellement pour son quart de travail à 2 heures du matin, mais a plutôt rejoint une voiture bondée pour la Libye, avec 29 autres jeunes hommes et garçons. « Il ne nous a rien dit », a déclaré son père Amr. « Nous l’aurions arrêté.

De nombreuses familles ont déclaré que les départs les avaient prises par surprise et que des intermédiaires locaux travaillant pour les passeurs avaient ensuite communiqué avec des proches en Égypte pour recueillir les fonds demandés.

À El Na’amna, plusieurs personnes ont déclaré que le chiffre était de 4 500 dollars par personne – une somme incroyablement élevée pour la plupart des Égyptiens ruraux. À Ibrash, a déclaré l’oncle d’Abdelnasser, deux des délégués qui sont arrivés pour collecter l’argent étaient déguisés en vêtements de femme. Une autre femme a pris la parole. Elle a collecté l’argent, photographié les reçus, puis a dit à la famille que l’affaire était conclue.

« Il a dit que le bateau était très mauvais »

Le temps passé à attendre en Libye a été plus difficile que ce à quoi les migrants s’attendaient, ont déclaré des membres de leur famille qui leur ont parlé tout au long de cette période. La ville portuaire de Tobrouk était devenue une plaque tournante pour les personnes, et les migrants ont rapporté que les passeurs les traitaient comme des marchandises à échanger. Les plus chanceux ont loué des appartements exigus où ils pouvaient attendre près de la mer d’un bleu éclatant.

Les voyageurs qui avaient donné rendez-vous à leurs intermédiaires dans la ville de Benghazi ont été transportés dans de gros camions frigorifiques vers le désert. Un survivant a décrit une maison là-bas « avec une grande cour et de grands murs et des gens à la porte avec des fusils ». Il y avait tellement de monde que les gens dormaient dans la cour à l’extérieur. A l’intérieur, un migrant pakistanais de 24 ans, Bilal Hassan, a tenté de détendre l’atmosphère en récitant de la poésie punjabi. Il sourit dans la vidéo qu’il a envoyée à sa famille, mais les autres hommes dans la pièce ont l’air tendus.

Certains migrants ont dit à leur famille qu’ils devenaient anxieux et qu’ils ne faisaient pas confiance à leurs passeurs. D’autres ont envoyé de brefs messages pour rassurer et dire qu’ils allaient bien.

Rahal parlait à sa femme, Nermin, tous les jours. Un mois passa sans aucune nouvelle de son passage et son humeur s’assombrit. Il s’inquiétait pour Khalid. En Jordanie, le garçon n’arrêtait pas de demander quand il reverrait son père. « Je ne sais pas », a répondu Rahal par SMS. Lorsque l’offre d’un passeur a échoué, il en a trouvé un autre qui a promis de faire le travail plus rapidement. Dans les messages vocaux à son cousin, il avait l’air fatigué.

« Je vais réussir à avoir l’argent », a-t-il dit.

Son dernier appel à sa femme remonte au 8 juin. Des hommes du réseau de passeurs criaient aux migrants de se regrouper le plus possible dans des canots pneumatiques qui les conduiraient au chalutier. Devant nous, le bateau de pêche bleu semblait déjà plein.

Matloob Hussein, le Pakistanais qui avait vécu en Grèce, a appelé son frère du chalutier. « Il a dit que le bateau était très mauvais », a raconté Adiil. « Il a dit qu’ils avaient chargé des gens sur le bateau comme du bétail. Il a dit qu’il était sous le pont et qu’il préférait cela pour ne pas avoir à voir qu’il était entouré d’eau.

Quand Adiil a demandé pourquoi son frère n’avait pas refusé de monter à bord, Matloob a répondu que les passeurs avaient des armes à feu et des couteaux. Alors que le bateau quittait le port en béton de Tobrouk, il a dit à Adiil qu’il éteignait son téléphone – il ne s’attendait pas à avoir de nouveau un signal avant leur arrivée.

Après l’arrêt des appels aux proches, des contreforts du Cachemire aux villages du delta du Nil, les familles ont retenu leur souffle.

Cela ressemblait, a déclaré un proche, à un film qui venait de s’arrêter à mi-parcours.

Dans les villes natales et les villages, attendant des nouvelles

La nouvelle du chavirement du chalutier bleu s’est répandue le matin du 14 juin. Le rapport initial de la garde côtière indiquait qu’au moins 17 personnes se sont noyées tout en notant que plus de 100 avaient été sauvés. Sur le continent grec, des proches ont attendu des mises à jour sous le soleil brûlant devant un centre d’accueil pour migrants. De retour dans les villes et villages natals, certaines personnes gardaient leurs téléphones portables branchés sur les prises de courant pour ne pas risquer de manquer un appel.

Les habitants d’El Na’amna et d’Ibrash ne savaient que faire. La police a arrêté un passeur local mais n’a fourni aucune mise à jour sur le sort des disparus. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles la plupart étaient morts. La mère d’Amr Elsayed, 23 ans, a décrit un chagrin si profond qu’elle avait l’impression de brûler.

Un responsable de la communauté pakistanaise en Grèce, Javed Aslam, a déclaré qu’il était en contact direct avec plus de 200 familles demandant des nouvelles. Les récits des survivants suggèrent que presque tous les passagers pakistanais, ainsi que de nombreuses femmes et enfants, étaient restés coincés sur les niveaux inférieurs du bateau lors de sa descente.

Adiil est venu chercher son frère. Il a été refoulé de l’hôpital où les survivants avaient été soignés, mais a quand même laissé ses coordonnées. À l’extérieur du centre d’accueil de Malakasa, où séjournaient les survivants, à 24 km au nord d’Athènes, plusieurs Pakistanais semblaient connaître Matloob comme « l’homme au T-shirt jaune ». Personne ne l’avait vu depuis le naufrage.

C’était peut-être fou, a déclaré Adiil jeudi, mais d’une manière ou d’une autre, il avait encore de l’espoir. Il avait enregistré son ADN auprès des autorités locales et il avait parlé à d’autres familles là-bas tous les jours. Maintenant, il ne savait plus quoi faire de lui-même. Ses yeux étaient rouges d’avoir pleuré. Il portait dans sa poche des photographies froissées de son frère.

Sur une image, Matloob est debout avec sa fille aux yeux noirs, Arfa, 10 ans. Adiil avait dit à la jeune fille que son père était à l’hôpital, mais cette fiction lui pesait de plus en plus chaque jour alors qu’elle ne cessait de demander pourquoi ils ne pouvaient pas parler.

Khalid avait également demandé son père, mais personne ne savait comment faire comprendre à un enfant de 4 ans quelque chose qu’il comprenait à peine lui-même.

Nermin, ont déclaré des proches, était « en mauvais état ». Elle avait des funérailles à organiser sans corps. Mais d’abord, elle a dû emmener Khalid à l’hôpital pour sa biopsie, pour savoir jusqu’où le cancer s’était propagé.