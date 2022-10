Comment 7:24 Fitness on the Rock crée un environnement encourageant pour tous – Shaw Local

Chez 7:24 Fitness on the Rock, nous offrons un environnement encourageant pour l’entraînement. Notre musique vous fait avancer et notre personnel talentueux est ravi de vous aider à atteindre vos objectifs de mise en forme. Nous voulons que le fitness soit amusant, c’est pourquoi nous proposons une variété de cours parfaits pour tous les niveaux. Que vous soyez débutant ou athlète chevronné, vous trouverez votre bonheur chez 7:24 Fitness on the Rock.

Variété de cours de fitness

Nous proposons un mélange de cours de fitness à 7:24 Fitness on the Rock pour s’adapter à votre style d’entraînement. Vous êtes couvert si vous recherchez des entraînements chorégraphiés intenses ou un cours de yoga plus détendu. L’entraînement personnel, de groupe et virtuel peut vous aider à atteindre vos objectifs de mise en forme. Peu importe votre niveau de forme physique, il y a un cours pour vous. Entraînement personnalisable pour l’athlète d’élite, thérapie pour les blessures ou cours de conditionnement physique pour les seniors, vous l’appelez, nous l’avons.

La positivité compte

Un autre élément essentiel pour créer un environnement encourageant est la positivité. Dès que vous franchissez nos portes, notre personnel vous accueillera avec des sourires et des ondes positives. Notre équipe est disponible pour répondre à toutes vos questions ou vous faire visiter les installations. Nous voulons que vous vous sentiez soutenu à chaque étape, car nous savons qu’en matière de fitness, votre état d’esprit compte tout autant que votre effort physique.

L’importance de la communauté

Enfin, nous pensons que la communauté est essentielle pour créer une expérience agréable dans notre salle de sport. Personne ne devrait avoir à s’entraîner seul – c’est pourquoi nous accueillons des personnes de tous âges et de tous horizons dans notre espace. Que vous vous entraîniez seul ou que vous ayez un groupe d’amis, vous vous sentirez toujours comme faisant partie de la famille 7:24 Fitness on the Rock.

Chez 7:24 Fitness on the Rock, nous travaillons avec vous pour créer une routine d’entraînement qui s’adapte à votre vie. Appelez le 815-564-9000 pour savoir comment nous promouvons la positivité et l’activité physique.

7:24 Remise en forme sur le rocher

107 ½ 1ère avenue.

Rock Falls, IL 61071

815-564-9000

www.724fitnessontherock.com