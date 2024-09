Comment 7 monuments architecturaux emblématiques ont façonné les défilés de mode récents ?

Perché sur les falaises de Théoule-sur-Mer, en France, surplombant la Méditerranée, le Palais Bulles défie la conception conventionnelle avec ses modules sphériques interconnectés, ce qui lui a valu le surnom de « Palais des Bulles ».

Conçu par l’architecte hongrois Antti Lovag dans les années 1970, puis acquis par Pierre Cardin, alors tailleur principal de la Maison Christian Dior, les formes fluides et en forme de bulles de la structure semblent émerger de manière organique du paysage, remettant en question la notion d’espaces de vie traditionnels.

L’aversion de Lovag pour les lignes droites, qu’il considérait comme « une agression contre la nature », est évidente dans chaque courbe et chaque contour de la résidence de 1 200 m². L’absence d’angles droits remet en question la segmentation spatiale traditionnelle, avec des murs curvilignes et des plafonds en forme de dôme créant des intérieurs ouverts et fluides baignés de lumière naturelle à travers des ouvertures massives qui encadrent des vues spectaculaires sur la mer.

