Comment 5 femmes ont abaissé leur âge biologique de 5 ans en moyenne

Des changements de mode de vie en matière d’alimentation, de sommeil et d’exercice, associés à des interventions telles que des exercices de relaxation et des suppléments, pourraient inverser le processus de vieillissement, selon des recherches récentes.

Six femmes âgées de 46 à 65 ans ont suivi un programme de huit semaines comprenant des modifications du régime alimentaire, du sommeil et de l’exercice physique. Elles ont également reçu des conseils de relaxation, des suppléments probiotiques et phytonutriments pour femmes et un coaching nutritionnel.

Les analyses sanguines ont montré une réduction de l’âge biologique allant jusqu’à 11 ans chez cinq des six femmes, la participante moyenne ayant connu une diminution de 4,6 ans, selon l’étude, publié l’année dernière dans la revue Vieillissement.

Les participants avaient un âge chronologique moyen de 58 ans au début de l’étude, et tous sauf un avaient un âge biologique plus jeune. Pour cette raison, il est peu probable que la réduction de l’âge biologique dont ont bénéficié la plupart des participants au cours de l’étude soit due à une amélioration de la maladie. En fait, l’amélioration « pourrait être attribuée à des mécanismes sous-jacents liés à l’âge », ont écrit les auteurs, des universités de Washington, de Virginie et de l’Illinois.

Âge biologique vs. âge chronologique

Quelle est la différence entre l’âge biologique et l’âge chronologique ? En termes simples, l’âge chronologique correspond à la durée de votre vie, tandis que l’âge biologique correspond à « l’âge de vos cellules ». selon Northwestern Medicine.

L’âge biologique est également appelé âge épigénétique. L’épigénome « ​​se compose de composés chimiques qui modifient ou marquent le génome d’une manière qui lui indique quoi faire, où le faire et quand le faire ». selon les Instituts nationaux de la santé des États-UnisCes changements, influencés par des facteurs environnementaux comme le stress, l’alimentation, les médicaments et la pollution, peuvent être transmis d’une cellule à l’autre lors de leur division et de génération en génération.

Elles sont également réversibles, comme le démontre apparemment cette étude.

Des changements de style de vie qui semblent inverser le vieillissement

Dans le cadre de l’étude, il a été demandé aux participants de consommer quotidiennement les aliments suivants :

2 tasses de légumes verts à feuilles foncées

2 tasses de légumes crucifères

3 tasses de légumes colorés

¼ tasse de graines de citrouille

¼ tasse de graines de tournesol

1 à 2 betteraves

Foie ou supplément hépatique (trois portions de 3 onces par semaine)

1 portion d’œuf (5 à 10 par semaine)

Il leur a également été demandé de consommer deux portions quotidiennes d’adaptogènes de méthylation, des aliments qui favorisent la méthylation de l’ADN, un processus qui contrôle l’expression des gènes. Exemples d’une portion de ces aliments comprennent :

½ tasse de baies, de préférence sauvages

2 gousses d’ail moyennes

2 tasses de thé vert, infusé 10 minutes

3 tasses de thé oolong, infusé 10 minutes

½ cuillère à café de romarin

½ cuillère à café de curcuma

Il a également été demandé aux participants d’apporter les adaptations quotidiennes suivantes à leur mode de vie :

Prendre 2 capsules probiotiques

Prenez 2 portions de « poudre de légumes verts »

Buvez 8 tasses d’eau par jour

Faites de l’exercice pendant au moins 30 minutes

Pratiquez les exercices de respiration deux fois

Dormez au moins 7 heures

Jeûner 12 heures après leur dernier repas de la journée

Aucune des femmes n’a accompli toutes les tâches de la journée, et ce n’est pas grave, ont écrit les chercheurs. Des améliorations de l’âge biologique ont été observées chez les femmes qui ont adhéré au programme en moyenne 82 % du temps. Le niveau relativement élevé d’adhésion des patients était probablement dû en grande partie au coaching nutritionnel fourni, ont-ils ajouté.

L’effet du stress sur l’âge biologique

Un septième participant, un homme, s’est retiré de l’étude en raison d’une urgence familiale. Avant l’étude, il avait un âge chronologique de 71 ans et un âge biologique de 57,6 ans. Son âge biologique a été à nouveau testé à huit semaines, malgré son retrait de l’étude, et il était passé à 61,6 ans. Des recherches antérieures ont documenté « une accélération soudaine de l’âge biologique en raison de divers événements stressants », bien que le vieillissement soit inversé lorsque le facteur de stress disparaît, ont noté les auteurs.

Pour certains, le stress n’est pas passager et a un effet plus permanent sur le vieillissement. Les personnes souffrant de problèmes de santé mentale de longue date comme la dépression, l’anxiété et le trouble bipolaire sont systématiquement plus âgées biologiquement que leur âge chronologique, selon une étude récente présentée au Congrès européen de psychiatrie à Paris.

