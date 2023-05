Comment 4 Canadiens d’origine asiatique démantèlent le mythe omniprésent et nocif de la «minorité modèle»

Intelligent. Travailleur. Calme. Obéissant. Analytique. Très performant.

Ce sont les stéréotypes omniprésents de la Mythe de la « minorité modèle » Certains Canadiens d’origine asiatique et immigrants disent qu’ils affligent tous les aspects de leur vie, les empêchant d’être vus et de vivre comme eux-mêmes.

Aujourd’hui, les jeunes générations disent vouloir démanteler la compétition pour l’approbation blanche que le mythe crée entre les communautés asiatiques et les autres communautés de couleur.

En ce Mois du patrimoine asiatique, CBC s’est entretenue avec quatre artistes et militants qui repoussent les limites que le stéréotype impose à ce que peuvent être les Canadiens d’origine asiatique.

« Le bilan que la minorité modèle vous inflige est très insidieux parce que, de l’extérieur, on dirait que vous êtes une personne heureuse et qui réussit », a déclaré Zoe Si, écrivain et illustratrice à Vancouver.

Enfant, Si était bonne à l’école et considérait les stéréotypes comme faisant partie de son identité.

« Il ne m’est pas venu à l’esprit que le fait que les gens ne voient pas les autres parties de moi, qu’ils ne me voient que comme un enfant chinois qui était bon à l’école, était une mauvaise chose », a déclaré Si.

Mais lorsqu’elle a commencé à travailler comme avocate à l’âge adulte, Si s’est sentie constamment sous-estimée.

Le calcul de la justice raciale et les manifestations contre la brutalité policière au printemps 2020 lui ont finalement fait comprendre qu’elle devait arrêter d’essayer de faire ses preuves.

Elle a lentement élargi son travail parallèle en illustrant des dessins animés et a finalement reçu un contrat pour son premier livre.

Now Si est écrivaine et illustratrice pour le New Yorker, où elle a été nommée finaliste du prix Pulitzer pour l’illustration en 2022.

« Pouvoir entrer pleinement dans une carrière d’artiste m’a changé », a déclaré Si. « Je ne savais pas que cela pourrait être mon cheminement de carrière. »

Le dessinateur Nishant Jain, photographié au Queen Elizabeth Park le 12 mai 2023, dit que devenir artiste l’a aidé à s’incarner pleinement d’une manière qui n’adhère pas au mythe de la minorité modèle. (Gian Paolo Mendoza/CBC)

Le mythe efface le « moi complet »

Ayant grandi en Inde, Nishant Jain était dans la fin de la vingtaine la première fois qu’il a réalisé que les autres le voyaient comme une minorité.

Lorsque ses recherches en ingénierie l’ont amené à Chicago et qu’il a commencé à jouer des comédies comme il en avait toujours rêvé, il a été confronté à des attentes quant au type de personne et d’interprète qu’il était « autorisé » à être.

Alors qu’il continuait à écrire politique pendant les années Trump, Jain se souvient qu’un ami lui avait demandé pourquoi il n’était pas « plus reconnaissant » de vivre aux États-Unis.

En un instant, il dit avoir réalisé qu’il était difficile, même pour ses amis, de le voir en dehors de l’identité d’un immigrant ou d’une minorité visible.

Jain se sentait réduit à quelqu’un qui ne pouvait pas être critique, en colère ou frustré par le racisme à cause de ces attentes.

« Que vous soyez une minorité modèle ou une » mauvaise minorité « , il y a une idée très étroite de qui vous êtes », a déclaré Jain. « Je veux être dans un endroit où je peux être mon moi multidimensionnel complet. »

Ayant depuis quitté l’ingénierie, Jain est maintenant artiste, dessinateur et écrivain à temps plein à Vancouver.

« À un certain moment… vous devez vous arrêter, et vous devez décider par vous-même où se situent vos limites et à quel moment vous sacrifiez trop », a déclaré Jain.

Kimberley Wong, photographiée en train de faire du crochet dans leur maison à East Vancouver, affirme que leur communauté d’artistes queer les a aidés à désapprendre le mythe de la minorité modèle. (Gian Paolo Mendoza/CBC)

Racines dans la suprématie blanche

Kimberley Wong a su dès son plus jeune âge qu’elle ne rentrerait jamais dans le moule d’une minorité modèle.

Wong, qui est devenu plus tard queer et a appris qu’il était neurodivergent, n’a pas bien réussi à l’école et s’est senti comme un « mouton noir ».

Leurs parents ont grandi dans la pauvreté et « ont été profondément marqués par l’attrait de choses comme l’assimilation et … le mythe de la minorité modèle », ont-ils déclaré. Cela les a conduits à des emplois dans le secteur financier car le capital était un moyen facile de gravir l’échelle sociale, ont-ils expliqué.

Wong a estimé qu’ils n’avaient aucun plan pour le genre de vie qu’ils voulaient en dehors du mythe jusqu’à ce qu’ils trouvent une communauté avec d’autres artistes queer.

En savoir plus sur l’ascendance cantonaise de leur famille et l’histoire de la migration chinoise pour construire le chemin de fer, un projet colonial majeur, les a aidés à donner un sens au moule qu’ils essayaient de briser.

« Le mythe de la minorité modèle fonctionne pour faire de certaines personnes moins menaçantes pour la suprématie blanche… le bras droit de la suprématie blanche », a déclaré Wong.

Le démantèlement se fait en luttant « pour l’équité pour ceux qui le méritent et qui ne rentreront jamais dans cette boîte qui a été faite pour nous », a déclaré Wong.

L’artiste de créations orales Johnny Trinh raconte comment il construit la solidarité interculturelle dans un restaurant d’East Vancouver le 12 mai 2023. (Gian Paolo Mendoza/CBC)

Bâtir la solidarité

Entendre le mythe de la minorité modèle envoie toujours Johnny Trinh dans une « rage aveugle ».

L’acteur, écrivain, artiste et poète dit que le mythe a rendu sa carrière semée de pressions pour se limiter à être catalogué ou symbolisé, en particulier au début.

Le mythe « oppose une culture à une autre… et tout est centré sur la blancheur », a déclaré Trinh, aujourd’hui directeur artistique de la Vancouver Poetry House.

Trinh se concentre sur la construction d’une solidarité interculturelle dans sa pratique artistique, comme il l’a souligné dans une certaine mesure sur le chemin de fer malgré son objectif colonial.

Les communautés autochtones voisines étaient souvent celles qui secouraient les travailleurs chinois épuisés laissés pour morts.

« C’est ignoble… mais cela montre qu’au sein du système, nous pouvons trouver la solidarité, travailler ensemble et construire une communauté, ce qui est vraiment beau », a déclaré Trinh.

« Pour ceux d’entre nous qui profitent du mythe de la minorité modèle, il s’agit de s’assurer que nous créons des espaces qui amplifient ces histoires et… amènent les personnes au pouvoir à écouter et à changer les systèmes. »

Pour ceux qui cherchent à être des alliés, Trinh dit qu’il préfère le terme « spectateurs engagés » car il appelle les gens à réfléchir et à agir.

« Lorsque nous nous voyons lutter ou réussir, comment intervenons-nous ou amplifions-nous et soutenons-nous? »