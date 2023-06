Comment 3 personnes se débrouillent avec moins de 30 000 $ à Seattle, Long Beach, NYC

L’inflation rampante a rendu de plus en plus difficile pour les personnes à revenu modeste d’étirer un dollar. Selon l’endroit où vous vivez, joindre les deux bouts peut sembler carrément impossible. À New York, par exemple, une combinaison d’impôts fédéraux, étatiques et locaux ainsi qu’un coût de la vie exorbitant font qu’un salaire de 100 000 $ ressemble à 35 791 $, selon une analyse de SmartAsset. Si tel est le cas, comment quelqu’un dans cette ville peut-il se débrouiller avec seulement 25 000 $ ? Demandez à Hector Carvajal. C’est ce que le fondateur de 26 ans de l’entreprise de torréfaction de café Don Carvajal se verse en salaire alors que son entreprise est toujours en croissance. Pour le fils d’une famille d’immigrants de la République dominicaine, le calcul derrière le bousculage tout en vivant avec moins est simple : « Je fais en sorte que ça marche, de la même manière que ma mère l’a fait marcher. » Carvajal est l’une des trois personnes récemment interviewées par Make It qui gagne moins de 30 000 $ tout en vivant dans une ville côtière. Chi Baik, une ancienne enseignante de 26 ans, vit avec 27 000 $ par an tout en poursuivant son doctorat. en éducation spécialisée à l’Université de Washington à Seattle. Tiara Simmons, une assistante juridique de 39 ans vivant à Long Beach, en Californie, tire 26 000 $ par an entre son salaire et une activité parallèle de marketing sur les réseaux sociaux. Tous trois poursuivent leurs rêves et leurs passions, même si cela signifie que la situation financière n’est pas idéale pour le moment. « Je ne roule pas dans la pâte en ce moment et je ne le serai probablement jamais », a déclaré Simmons CNBC Faites-le. « Mais tant que je peux survivre et tant que je fais ce que je pense être ma mission dans la vie, je vais bien. »

Vivre avec 25 000 $ d’une entreprise de café du sud du Bronx

Carvajal a étudié le marketing d’entreprise à l’Université de Rochester, et lorsqu’un professeur l’a chargé de modéliser un plan d’affaires, sa première pensée a été le café. « Dans la campagne de la République dominicaine, nous cultivons, nous récoltons, nous torréfions le café », dit-il. Espérant attirer l’attention sur les produits d’origine dominicaine, il a nommé l’entreprise et conçu le logo en l’honneur de son grand-père, qui subvenait aux besoins de sa famille en tant qu’agriculteur en République dominicaine. Le projet a été un succès. Après avoir terminé le cours, Carvajal a mis en vente du café supplémentaire sur les réseaux sociaux. Quand il a commencé à attirer beaucoup d’attention de la part de ses amis, il s’est rendu compte qu’il avait une opportunité de capitaliser. Carvajal est retourné dans son dortoir et a enregistré Don Carvajal Café en tant qu’entreprise à New York.

Hector Carvajal, 26 ans, est le fondateur du Don Carvajal Cafe, un torréfacteur dominicain, et vit avec 25 000 dollars par an juste à l’extérieur de New York. Mickey Todiwala

En 2019, il a pris un congé de l’université, un an après l’obtention de son diplôme, pour poursuivre l’entreprise à temps plein. Bientôt, il a trouvé une usine de torréfaction à Long Island City, a acquis un camion de livraison et a embauché des employés. De janvier à début décembre 2022, l’entreprise de Carvajal a rapporté environ 190 000 $ de ventes. Espérant réinvestir dans son entreprise, Carvajal se verse un salaire de seulement 25 000 dollars et vit le moins possible. Cela signifiait vivre sans loyer avec sa mère dans le Bronx pendant trois ans pendant qu’il créait son entreprise. Lui et sa petite amie ont commencé à partager un appartement à 1 500 $ par mois fin 2022. « J’ai appris qu’il ne faut pas grand-chose pour survivre », dit-il. Quant à son entreprise, Carvajal espère remettre les producteurs de café dominicains sur la carte tout en développant régulièrement son entreprise. À la fin de l’année dernière, Don Carvajal’s a conclu un accord pour vendre du café dans les magasins Whole Foods dans toute la région du nord-est des États-Unis.

Gagner 27 000 $ tout en poursuivant un doctorat. à Seattle

Lorsque Baik a déménagé de Washington DC à Seattle pour un doctorat. programme, elle savait que cela signifiait réduire ses revenus. Elle est allé de gagner environ 60 000 $ en tant qu’enseignant à environ 27 000 $. Cela signifiait également réduire son espace physique. Elle avait l’habitude de payer 800 $ pour partager une maison en rangée avec des amis, mais dépense maintenant 1 157 $ pour un micro-studio de 240 pieds carrés. Même si son argent et ses logements sont plus restreints, Baik ne regrette pas le déménagement. « C’est comme si je commençais un nouveau chapitre de ma vie, et j’en suis vraiment excité. » Baik a d’abord essayé d’enseigner à l’université après avoir réalisé au cours de sa deuxième année que sa majeure en commerce ne conduisait à rien de satisfaisant. Sa première expérience d’enseignement l’a amenée à travailler avec des élèves de 3 à 5 ans ayant des handicaps modérés à sévères. Elle a adoré.

Chi Baik avait l’habitude de payer 800 $ pour partager une maison de ville à l’extérieur de Washington, DC, avec des amis, mais dépense maintenant 1 157 $ pour un micro-studio de 240 pieds carrés à Seattle. Jean Paget | CNBC le faire

« Cela semble cliché, mais c’était vraiment bien », dit-elle. Elle a ensuite obtenu un double baccalauréat en éducation de la petite enfance et en éducation spécialisée de la petite enfance, et a travaillé à temps plein comme enseignante pendant quatre ans tout en obtenant sa maîtrise en éducation spécialisée. Alors qu’elle travaillait comme enseignante pendant les fermetures de Covid, Baik a décidé de poursuivre un doctorat plus tôt qu’elle ne l’avait prévu. Baik était en quelque sorte une « super-épargnante » pendant son passage en tant qu’enseignante, consacrant 30% de chaque chèque de paie à deux comptes de retraite. En conséquence, il a économisé près de 70 000 $. Ces jours-ci, Baik n’est pas en mesure d’investir beaucoup. « Pour être honnête, je n’ai pas beaucoup d’intérêt à [it]. » Selon elle, « je ne suis pas intéressée à gagner le plus d’argent aussi vite que possible », et je préfère me concentrer sur vivre selon ses moyens.

« Handicapé, pas paresseux » et gagnant 26 000 $ à Long Beach, Californie

Simmons, une double amputée sous le genou de 39 ans, vit avec son mari, qui travaille à temps partiel, son fils de 3 ans et leur chihuahua dans un appartement d’une chambre à Long Beach, Californie – une zone pas connue pour son prix abordable. Mais les endroits plus abordables ne sont pas toujours plus accessibles, dit Simmons. Le climat plus doux est plus facile sur son fauteuil roulant. « Je n’ai pas beaucoup d’options en raison de mon handicap en ce qui concerne où je peux vivre, où je peux aller, où je peux travailler », déclare Simmons. « Même s’il y avait cette incroyable opportunité d’emploi pour moi, je devrais la refuser si c’est un endroit où je ne peux pas me rendre en transports en commun, car les taxis et même les Ubers ne sont pas des options pour moi. »

Tiara Simmons à The Pike, un complexe commercial et de divertissement à Long Beach, en Californie, qu’elle aime visiter avec sa famille. Tristan Pelletier | CNBC le faire