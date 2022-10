Comment 3 événements ont façonné la vision du monde du président chinois Xi Jinping

Lorsque Xi Jinping a été élu secrétaire général du Parti de la communauté chinoise en 2012, l’une des premières choses qu’il a faites a été d’emmener ses collègues seniors au Musée national de la place Tiananmen.

Les sept nouveaux hauts dirigeants chinois ont parcouru l’exposition “Road to Revival”, une histoire nationaliste assez simple du pays, de la première guerre de l’opium en 1840 à nos jours.

Là, Xi a prononcé un discours sur le rêve chinois dans lequel il a mis en avant l’objectif de “réaliser le grand renouveau de la nation chinoise”.

Alors que Xi s’apprête à assumer un troisième mandat à la présidence de la Chine cette semaine lors du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, la promenade muséale hautement symbolique mérite d’être rappelée : elle montre à quel point Xi est façonné par l’histoire.

Xi est devenu de plus en plus autoritaire – consolidant le pouvoir, emprisonnant les dissidents et prenant maintenant un troisième mandat, sans précédent depuis Mao Zedong.

Beaucoup des voix les plus agressives à propos de la Chine aux États-Unis ont dépeint Xi comme inflexible. L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo l’a qualifié de totalitaire et le conseiller à la sécurité nationale de Trump, Robert O’Brien, a comparé Xi à Staline. Même ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec Xi en sont venus à le voir poussé par l’idéologie. Cette semaine, l’ancien Premier ministre australien et expert chinois Kevin Rudd a décrit Xi comme un “vrai croyant”.

Cependant, nous risquons de mal comprendre Xi si nous ne considérons pas la preuve qu’il est un pragmatique, qui s’appuie sur le pouvoir centralisé de l’État pour appliquer des leçons claires du pays et de l’étranger. La propre histoire moderne de la Chine et les expériences de Xi qui la traversent présentent probablement les principaux référents de la vision du monde de Xi et de ses priorités, mais il y a trois autres moments qui sont venus informer sa vision du monde en tant que président.

Trois moments historiques

Aucun événement historique ne hante plus Xi et les dirigeants chinois que l’effondrement de l’Union soviétique. “Il est difficile d’exagérer à quel point ils sont obsédés par l’Union soviétique”, a déclaré l’historien David Shambaugh.

Un mois après le début de son premier mandat en décembre 2012, Xi a prononcé un discours privé devant les chefs de parti de la province du Guangdong avec des enseignements “profondément profonds” de la chute de l’URSS, en mettant l’accent sur les faux pas du dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Un résumé de ces remarques a ensuite été diffusé. « Pourquoi l’Union soviétique s’est-elle désintégrée ? Pourquoi le Parti communiste soviétique s’est-il effondré ? Une raison importante était que leurs idéaux et leurs convictions vacillaient », a déclaré Xi, selon le résumé. Les leçons qu’il a tirées de l’effondrement : Gardez un contrôle strict sur l’armée, ne faites pas de réformes qui minent le pouvoir du parti et ne faites pas d’erreurs directes.

“Finalement, tout ce qu’il a fallu, c’est un mot discret de Gorbatchev pour déclarer la dissolution du Parti communiste soviétique, et un grand parti a disparu”, aurait déclaré Xi. “En fin de compte, personne n’était un vrai homme, personne n’est sorti pour résister.”

Un autre moment historique majeur qui a éclairé la réflexion de Xi est la guerre contre le terrorisme lancée par les États-Unis au lendemain des attentats du 11 septembre.

Xi a peut-être vu la facilité avec laquelle les États-Unis perpétuaient de mauvaises politiques dans le monde et chez eux. Les États-Unis ont fait face à une menace terroriste crédible, mais la réponse de Washington a été une extension massive du pouvoir : envahir et occuper l’Irak et l’Afghanistan ; l’approfondissement des politiques extrajudiciaires impliquant une étroite collaboration avec les pays arabes et musulmans autocratiques ; et l’avancement des politiques de surveillance, y compris un filet malavisé de musulmans, d’Arabes et d’autres minorités à l’intérieur des États-Unis et des détentions à long terme à Guantanamo Bay.

La leçon que Xi a apparemment tirée de la guerre mondiale contre le terrorisme de l’Amérique n’était pas que la surextension et l’orgueil conduiraient au déclin. Xi, au contraire, a semblé comprendre qu’il pouvait s’en tirer avec des expressions de pouvoir effrontées, tant qu’elles étaient présentées comme du contre-terrorisme.

La Chine, avant que Xi n’arrive à la tête du parti, a adopté bon nombre des pires principes de la guerre contre le terrorisme, sa rhétorique et ses politiques, pour réprimer les communautés musulmanes du pays dans la province du Xinjiang. La détention massive et la relocalisation des Ouïghours au Xinjiang ont été qualifiées de génocide.

Bien que ces politiques aient commencé au début des années 2000, Xi les a accélérées et en est venue à s’y associer. Comme l’a dit Gulzira Auelkhan, une Ouïghoure qui a survécu aux camps : « Dans le camp, les gardes ont ouvertement déclaré que c’était la politique de Xi Jinping. … Nous avons dû le remercier publiquement pour tout. Ou, comme l’a dit Xi, “les faits ont abondamment démontré que notre travail sur les minorités nationales a été un succès”.

Troisièmement, les récents soulèvements politiques ont éclairé la pensée de Xi. Les révolutions de couleur en Géorgie, en Ukraine et au Kirghizistan (anciens États soviétiques) au début des années 2000 et les révolutions arabes de 2011 qui se sont propagées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et ont renversé des dictateurs sont en tête de liste.

Cela a conduit à mettre l’accent sur la stabilité de l’État chinois.

Une façon d’y parvenir est d’éliminer la corruption au sein du parti et du gouvernement chinois – pour Xi, la pourriture au sommet des régimes non démocratiques a révélé leur propre vulnérabilité aux citoyens. Les campagnes anti-corruption ont été un élément clé du régime de Xi et un moyen d’éviter le sort de dirigeants comme le président égyptien Hosni Moubarak, qui, au cours de ses 29 années au pouvoir, était connu pour ses costumes sur mesure coûteux et son style de vie décadent qui sont apparus au détriment. de sa nation de plus en plus appauvrie.

Le printemps arabe a eu lieu avant l’arrivée au pouvoir de Xi, mais ses protestations et sa contre-révolution en cours étaient toujours présentes en 2012 et ont peut-être informé la répression de la corruption du parti chinois, y compris la chute de grâce du grand patron du parti Bo Xilai.

Apprendre de l’histoire de la Chine

L’effondrement de l’Union soviétique, la guerre américaine contre le terrorisme et la chute de régimes autocratiques ailleurs sont certainement instructifs pour Xi.

Mais John Delury, historien à la Graduate School of International Studies de l’Université Yonsei à Séoul, a souligné que les principales références de Xi viennent de l’intérieur de la Chine. Il a emmené les principaux membres de son parti au musée d’histoire, après tout.

Le musée lui-même offre des indices importants sur la façon dont Xi pense. “C’est une leçon orthodoxe de l’histoire chinoise essentiellement moderne, qui est le siècle de l’humiliation”, m’a dit Delury. Le musée raconte l’histoire de la dynastie Qing : « La Chine s’est laissée affaiblir, le système s’est affaibli. Et ‘Nous nous sommes fait huer par ces puissances européennes puis par les Japonais. Et nous ne pouvons plus jamais laisser cela se reproduire », a-t-il déclaré.

Ce récit est bien connu en Chine, mais, dit Delury, “il nous en dit un peu plus sur les instincts de Xi.”

Ce que Xi a recueilli sur les histoires de succession parmi les dirigeants chinois est moins clair. Il y a beaucoup de spéculations mais peu de clarté sur qui pourrait succéder à Xi en tant que président après son troisième mandat – ou peut-être même un autre. Le parti modifie la constitution pour prolonger sa présidence, et nous ne savons pas encore quand ce mandat prendra fin ni ce qui va suivre.

“Depuis le début, depuis 1921 lorsque le PCC a été fondé, il y a très peu d’exemples d’une transition en douceur et ordonnée du pouvoir suprême”, a déclaré Delury. “C’est le bordel.”

Comme l’a dit Delury, “Xi Jinping connaîtrait cette histoire.”